Топ-5 разъяснений ФНС по ставкам НДС для упрощенцев

17 октября ФНС официально опубликовала свои Методические рекомендации по НДС для плательщиков УСН. Сделали подборку разъяснений по применению упрощенцами разных ставок НДС в 2025 году.

Письмом от 17.10.2024 № СД-4-3/11815@ ФНС направила для использования в работе Методические рекомендации для упрощенцев, которые с 1 января 2025 года признаются плательщиками НДС.

Это 26 ответов на вопросы и ситуаций с примерами расчетов, которые основаны на изменениях в НК с 2025 года, которые внесены федеральным законом от 12.07.2024 № 176-ФЗ (о налоговой реформе).

1. Какую ставку НДС вправе применять налогоплательщик УСН

Налогоплательщик УСН, у которого возникла обязанность исчислять и уплачивать НДС в бюджет, вправе применять общеустановленные ставки НДС (20%, 10%, 0%) или выбрать одну из специальных ставок 5% или 7%.

Налогоплательщик УСН, выбрав ставку НДС, в счетах-фактурах, первичных учетных документах, универсальных передаточных документах, декларации по НДС указывает выбранную ставку НДС и исчисленную по этой ставке сумму налога.

При этом выбранная ставка НДС должна применяться ко всем операциям, являющимся объектом налогообложения НДС.

2. При каких условиях можно применять специальные ставки по НДС 5% или 7%

Ставка НДС 5% применяется с 01.01.2025, в случае, если доходы за 2024 год составили от 60 млн рублей до 250 млн рублей.

Ставка НДС 7% применяется с 01.01.2025, в случае, если доходы за 2024 год составили от 250 млн рублей до 450 млн рублей.

Если доходы налогоплательщика УСН за 2024 год не превысили 60 млн рублей, то ставка НДС 5% применяется в 2025 году с месяца, следующего за месяцем превышения доходов 60 млн рублей до месяца (включительно), в котором доходы превысили 250 млн рублей.

В 2025 году начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором доходы превысили 250 млн рублей и до месяца, в котором доходы превысили 450 млн рублей, применяется ставка НДС 7% (начиная с 1 числа месяца, в котором доходы превысили 450 млн рублей применяется НДС по общеустановленной ставке, в том числе НДС по ставке 7% пересчитывается по ставке 20% (10%)).

3. В каких случаях нельзя применять специальные ставки НДС 5% и 7%

Ставки 5% и 7% не применяются:

при ввозе товаров на территорию РФ, в том числе из стран ЕАЭС;

при исчислении НДС налогоплательщиком УСН-покупателем в качестве налогового агента.

4. По каким операциям можно использовать ставку НДС 0%

Ставка НДС 0% применяется при экспорте товаров, международной перевозке, а также в некоторых других случаях.

Налогоплательщики УСН, которые выбрали ставку НДС 5% (или 7%), имеют право на применение ставки НДС в размере 0% только по отдельным операциям. Такие операции перечислены в подпунктах 1 — 1.2, 2.1 — 3.1, 7 и 11 п. 1 ст.164 НК РФ (п. 9 ст. 164 НК РФ). К ним, в частности, относятся:

экспорт товаров (в том числе в ЕАЭС);

международные перевозки товаров;

транспортно-экспедиционные услуги при организации международной перевозки;

реализация товаров дипломатическим представительствам и международным организациям.

5. Как бизнесу на УСН выбрать выгодную ставку по НДС

Выбор между применением общеустановленных ставок НДС (20%, 10%, 0%) или специальных ставок НДС (5% или 7%) может быть сделан исходя из структуры затрат налогоплательщика УСН, который обязан исчислять и уплачивать НДС в бюджет.

При продаже товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав может быть экономически выгоднее применение общеустановленных ставок НДС с правом на вычет НДС, предъявленного налогоплательщику УСН дополнительно к цене покупок, если большинство покупателей (заказчиков) товаров (работ, услуг) — это организации и ИП, ведущие облагаемую НДС деятельность.

При реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав может экономически быть выгоднее применение специальных ставок НДС без права на вычет НДС, если существенную долю затрат составляют расходы без НДС (оплата труда, покупки у организаций и ИП, не применяющих НДС), а большая часть заказчиков — физические лица либо организации и ИП, освобожденные от обязанностей налогоплательщика НДС (ведущие не облагаемую НДС деятельность).

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