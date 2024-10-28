Какие вычеты по НДФЛ можно будет получить в 2025 году

В следующем году размер вычета по НДФЛ на детей и сотрудников, сдавших ГТО, увеличится почти вдвое, изменится форма документов и порядок получения инвестиционного вычета.

С 2025 года в силу вступит новая налоговая реформа. Много изменений будет в области НДФЛ, так что работы у бухгалтера в части этого налога прибавится. Нужно изучить нюансы пятиступенчатой шкалы ставок, в том числе для релокантов, разобраться в порядке оформления стандартных вычеты на детей и сотрудников, сдавших нормы ГТО.

Вычеты на детей

С 1 января 2025 года вычеты на детей будут в два раза больше. Лимит дохода тоже вырастет, и получить вычеты можно будет без заявления.

2024 2025 Вычет на 1-го ребенка 1 400 рублей 1 400 рублей Вычет на 2-го ребенка 1 400 рублей 2 800 рублей Вычет на 3-го и последующих детей 3 000 рублей 6 000 рублей Вычет на ребенка-инвалида 12 000 рублей 12 000 рублей Лимит дохода для вычета 350 000 рублей 450 000 рублей Основание для вычета Заявление + документы на детей Документы на детей Вычет опекунам, попечителям, приемным родителям на каждого ребенка-инвалида 6 000 рублей 12 000 рублей Вычет для учащихся очной формы обучения, аспирантов, ординаторов, интернов, студентов в возрасте до 24 лет, если они являются инвалидами I или II групп 6 000 рублей 12 000 рублей

Если в течение года стандартные налоговые вычеты были выданы одним или несколькими налоговыми агентами в большем размере, чем предписывает законодательство, то по завершении года налоговые органы выполнят перерасчет. Соответствующая сумма НДФЛ будет включена в налоговое уведомление.

Работодатели будут предоставлять вычет без заявления — на основании имеющихся сведений о детях сотрудников. Сотрудники имеют право такие документы предоставить (о возрасте детей, обучении, инвалидности) и обязаны информировать работодателя, если что-то изменилось.

Вычеты для спортивных сотрудников

В 2025 году вводится новый вычет в размере 18 000 рублей за год для специалистов, которые выполнили нормативы испытаний ГТО в соответствии с показателями своей возрастной группы и получили знак отличия.

С 2025 года Минфин планирует увеличить число лиц, которые имеют право на профессиональный налоговый вычет по НДФЛ. Это коснется физлиц, не зарегистрированных в качестве ИП или самозанятых. Например, арендодателей, которые сдают квартиры.

Профессиональный вычет позволит уменьшить налогооблагаемую базу или вернуть часть уплаченных средств тем, кто занимается частной практикой или фактически ведет предпринимательскую деятельность. При расчете НДФЛ будут принимать во внимание расходы, связанные с получением прибыли, при этом траты на личные цели не учтут.

Для получения вычета нужно собрать чеки на расходы для бизнеса, а потом уменьшить доход на сумму расходов. Например, если физлицо заработало 1 млн рублей, а потратило 600 тыс., то 13% будут удерживать с суммы в 400 тыс. рублей.

Вычеты на лекарства

По расходам на покупку лекарств, назначенных лечащим врачом и приобретаемых за счет собственных средств, предусмотрен социальный налоговый вычет по НДФЛ — сообщил в письме от 11.04.2024 № 03-04-05/33822 Минфин.

Если назначение врачом лекарств оформляется на рецептурном бланке, то для получения вычета в качестве подтверждающих документов представляют:

рецептурный бланк, оформленный медработником;

платежные документы (в частности, кассовый чек) из аптеки.

При этом получить вычет можно в размере стоимости любых лекарственных препаратов.

Инвестиционный вычет по НДФЛ

На портале проектов нормативных актов появился проект ФНС с новыми формами документов, которые нужны для ускоренного получения инвестиционного вычета по НДФЛ.

С 1 января 2025 года инвестиционный налоговый вычет будут предоставлять:

в сумме денежных средств, которые были внесены на ИИС, открытый до 31 декабря 2023 года;

в сумме положительного финансового результата по операциям на ИИС, открытом до 31 декабря 2023.

В ускоренном порядке можно получить вычет в сумме положительного финрезультата, если в течение срока действия договора на ведение ИИС налогоплательщик не имел других таких соглашений. А также если налогоплательщик не воспользовался правом на получение налогового вычета, предусмотренного п. 1 ст. 219.1 НК.

Чтобы это подтвердить, нужно получить справку об отсутствии других договоров на ведение ИИС, а также сообщение об отказе в выдаче справки.

Формы этих документов содержатся в проекте ФНС. Они вступят в силу с 1 января 2025 года.

Как получить вычет по НДФЛ в 2025 году

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