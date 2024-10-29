Вам нужно только два курса, чтобы разобраться в НДС на УСН — рассказываем какие

Интернет заполнен информацией по налоговой реформе-2025. Складывается ощущение, что все ясно и понятно — столько статей прочитали, приказов, даже методичка от ФНС вышла. Но чем больше подробностей, тем проще в них запутаться. Поэтому мы выбрали два курса, которые помогут вам структурировать все знания и создать в голове четкий алгоритм по работе в 2025 году.

Отложите все дела, отодвиньте от себя очередную статью по налоговой реформе-2025 и внимательно послушайте: изучить все изменения 2025 года нереально, а если в это зарыться, то оставшиеся 2 месяца будут самыми трудными в году. Оно вам надо? На самом деле — нет. Ведь теория подойдет для общего понимания изменений, но в реальности в январе вы выйдете на работу и будете выполнять свои обычные дела уже с учетом поправок.

Поэтому главное, что вам нужно успеть за эти 2 месяца — изучить по-настоящему важную информацию, которая напрямую относится к вашим обязанностям, а также построить четкий и простой алгоритм применения новых правил.

У нас есть план — как это сделать! Мы выбрали два онлайн-курса для бухгалтеров и предпринимателей, которые уже работают на УСН или планируют переход на упрощенку с 2025 года. Обе программы помогут вам структурировать имеющуюся в вашей голове информацию, привести мысли в порядок и заточить знания под реальные практические задачи.

Вы разберетесь в особенностях УСН, сможете комфортно работать в 1С, вести учет по новым ФСБУ и успешно проходить проверки налоговиков. Научитесь не только вести налоговый учет по УСН, но и работать с онлайн-кассами, защищать компанию от обвинений в дроблении.

Это прикладной курс, поэтому вас ждут практические задания по работе с таблицами Excel и ведению учета в 1С:Предприятие, много задач по заполнению форм отчетности, составлению договоров — и все это с учетом положений реформы.

Теперь в программе курса есть отдельный блок со всеми изменениями по налоговой реформе-2025 для упрощенцев.

Стоимость курса со скидкой 77% — 3 690 рублей вместо 15 950 рублей.

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Вы научитесь рассчитывать НДС для компаний на УСН и ОСНО по правилам 2025 года, сможете определять налоговую базу и составлять декларацию по стандартам налоговой реформы-2025.

Будете без ошибок оформлять счета-фактуры, применять льготы по НДС, обосновывать возмещение НДС из бюджета и проходить проверки по НДС без штрафов.

После обучения вы станете востребованным и универсальным специалистом, который умеет работать с НДС на ОСНО и УСН, разбирается в налоговой реформе-2025 и может уберечь бизнес от проблем с проверяющими органами.

Стоимость курса со скидкой 77% — 3 690 рублей вместо 16 000 рублей.

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Мы подробно разберем все нововведения, дадим подробные инструкции и рекомендации по работе с ними, расскажем, как можно изменить учетную политику и решение задач уже сейчас, чтобы нивелировать все возможные трудности, которые могут возникнуть в 2025 году.

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