Как сформировать реестр для подтверждения нулевой ставки НДС в 1С

С 1 января 2024 года нулевая ставка НДС при экспорте товаров подтверждается электронными реестрами. Рассказываем, как создать в 1С необходимый документ.

Поправки на упрощенное подтверждение введены с 1 января 2024 года законом от 19.12.2022 № 549-ФЗ. Представлять бумажные документы больше не требуется. Для подтверждения права на НДС 0% требуются электронные реестры, включающие сведения из декларации на товары и контракта с иностранным контрагентом.

Какие формы и форматы реестров использовать

Начиная с 1 апреля 2024 года, за 1 квартал 2024 года можно использовать формы и форматы реестров сведений из деклараций на товары из приказа от 26.12.2023 № ЕД-7-15/1003@.

Формы и форматы реестров для подтверждения ставки НДС 0% перевозчиками и иными лицами, оказывающими услуги, связанные с экспортом нужно брать из приказа ФНС от 14.03.2024 ЕД-7-15/202@. Он вступил в силу 1 июля 2024 года.

Направлять реестры нужно одновременно с налоговой декларацией по НДС.

Как заполнить электронный реестр в 1С

Для автоматического заполнения в 1С Реестра по НДС: КНД 1155110 необходимо ввести документ Таможенная декларация (экспорт) в разделе Продажи — Таможенные декларации (экспорт).

Данный документ можно создать на основании документа Реализация (акт, накладная, УПД) по кнопке Создать на основании выбрав Таможенная декларация (экспорт).

Предоставление в ИФНС полного пакета документов для подтверждения экспортной реализации в течение 180 дней, то есть подтверждение нулевой ставки НДС в 1С: Бухгалтерия 8.3 в срок регистрируется документом: Подтверждение нулевой ставки НДС в разделе Операции – Регламентные операции НДС – кнопка Создать.

Реестр таможенных деклараций оформляется с помощью регламентированного отчета Реестр по НДС: КНД 1155110 в разделе Отчеты – Регламентированные отчеты – кнопка Создать – вкладка Все – папка Налоговая отчетность — Реестр по НДС: КНД 1155110. На титульном листе выберите Декларацию по НДС, к которой заполняется Реестр по НДС: КНД 1155110.

По кнопке Заполнить отчет автоматически заполняется данными документов Таможенная декларация (экспорт) и Подтверждение нулевой ставки НДС.

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