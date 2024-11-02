Как перейти на УСН в 2025 году: лимиты и НДС

Каким параметрам должен соответствовать бизнес, чтобы перейти и работать на УСН в 2025 году, кому из упрощенцев положена льготная ставка по НДС, а кто сможет и вовсе получить освобождение от налога.

С 1 января 2025 года в силу вступает налоговая реформа, которая обещает стать для упрощенцев серьезным испытанием. Столько изменений за раз компании на УСН еще не переживали и справятся ли они с новыми условиями трудно представить.

Самой обсуждаемой темой в среде упрощенцев стала обязанность платить НДС, что серьезно увеличит налоговую нагрузку на бизнес.

На самом деле некоторые ИП и юрлица на УСН и в 2024 году платят НДС. Есть несколько таких в случаев:

транспортируют товары в Россию из-за рубежа;

выставляют счет-фактуру с НДС покупателю на ОСНО;

являются налоговыми агентами по НДС;

заключают договор простого товарищества, доверительного управления имуществом или концессионное соглашение.

В 2025 году плательщиками станут почти все, за исключением: компаний, работающих на УСН в 2024 году с доходом меньше 60 млн. рублей;

компаний, которые переходят на УСН с 1 января 2025 года и их доход за прошлый год на другой системе налогообложения не превысил 60 млн. рублей;

компании, зарегистрированные в 2025 году, которые сразу переходят на УСН.

Новые лимиты

Для перехода на УСН с 2025 года по-прежнему надо сдавать уведомление по форме 26.2.1 (КНД-1150001).

С 2025 года лимиты для перехода на УСН такие:

доход за 9 месяцев предыдущего года — 337,5 млн рублей;

стоимость ОС — 200 млн рублей.

При этом при подсчете лимита доходов теперь не надо учитывать положительную курсовую разницу и некоторые субсидии.

Новые правила индексации лимитов

Оба эти показателя (доходы и ОС) будут ежегодно индексироваться на коэффициент-дефлятор. Раньше индексировали только показатель дохода, а стоимость ОС не индексировали вообще.

При этом правила индексации будут новые.

Лимит дохода для перехода на УСН будут увеличивать на коэффициент-дефлятор, установленный на календарный год, предшествующий календарному году перехода на УСН .

Лимит ОС будут индексировать на коэффициент-дефлятор, установленный на календарный год отчетного (налогового) периода.

Минэкономразвития разработало проект с коэффициентами-дефляторами на 2025 год, среди которых к-т по УСН — 1,437. Между тем, применяться этот коэффициент не будет.

22 октября Госдума приняла закон, по которому коэффициент-дефлятора по УСН установлен в размере 1.

Это исключит различное толкование порядка применения данного коэффициента в отношении предельной величины доходов и остаточной стоимости основных средств упрощенцев, пояснял Минфин.

В 2025 году не будут индексировать и доход для перехода на УСН, и остаточную стоимость ОС.

То есть лимиты для перехода на УСН в 2025 году будут такие:

доходы 337,5 млн рублей;

стоимость ОС — 200 млн рублей.

Сводная таблица с лимитами по УСН

Показатель 2024 2025 Лимит дохода для перехода на УСН с начала года (доход за 9 месяцев предыдущего года) 112,5 млн х 1,329 = 149,51 млн руб. 337,5 млн х 1 = 337,5 млн руб. Лимит стоимости ОС 150 млн руб. 200 млн руб. Состав доходов для лимита по переходу на УСН доходы, определяемые в соответствии со ст. 248 НК доходы, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль (без учета доходов в виде положительной курсовой разницы, предусмотренных п. 11 ч. 2 ст. 250 НК, и доходов в виде субсидий, признаваемых в порядке, установленном п. 4.1 ст. 271 НК, при безвозмездной передаче в госсобственность имущества) Индексация лимита доходов для перехода на УСН на коэффициент-дефлятор, установленный на следующий календарный год на коэффициент-дефлятор, установленный на календарный год, предшествующий календарному году перехода на УСН Индексация лимита стоимости ОС нет на коэффициент-дефлятор, установленный на календарный год отчетного (налогового) периода Коэффициент-дефлятор 1,329 1

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