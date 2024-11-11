Новая декларация по УСН: что изменилось

Обновленный формат учитывает только изменения за 2024 год, а это значит, что после вступления в силу налоговой реформы-2025 форма опять обновится.

Новая форма декларации утверждена приказом ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/813@ (зарегистрирован в Минюсте 31.10.2024 г., регистрационный № 79975). Новую декларацию бухгалтеры, которые ведут учет для компаний на УСН, должны будут сдавать уже за этот год. Потом форму снова станут менять, ведь с 2025 года не будет повышенных ставок по УСН – 8% и 20%.

Новый раздел в декларации

В декларации, в частности, появился раздел 4 — для вычета по расходам на покупку ККТ, который власти недавно ввели для бизнеса из новых регионов. Этот вычет нужно будет учитывать в формулах расчета налога и авансовых платежей — строки: 020, 040, 050, 070, 080, 100, 110.

Остальные изменения имеют технический характер и не оказывают влияния на расчет налога.

Титульный лист

Теперь на титульном листе декларации надо будет указывать объект налогообложения – «доходы» или «доходы минус расходы». Штрихкод титульного листа новой формы декларации: 0301 5018.

Кроме этого, заменили и порядок заполнения поля «Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю». Теперь для электронной доверенности в поле нужно приводить ее GUID (пп. 3 п. 14 порядка).

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