Кто получит освобождение от НДС на УСН даже с доходом свыше 60 млн руб.

Если доход за 2024 год превысит 60 млн рублей, компания на УСН станет плательщиком НДС с 2025 года. Но платить НДС не придется, если оказывать услуги, освобождаемые от НДС по статье 149 НК.

Если в 2024 году доходы ИП или организации на УСН превысят 60 млн рублей, то в 2025 году будет НДС поставке 5%, 7% без права на вычет или 20% с правом на вычет.

По общим правилам в 2025 году не платить НДС смогут компании и ИП:

если доход за 2024 год менее 60 млн рублей, то будет освобождение от НДС по статье 145 НК;

если доход за 2024 год более 60 млн, будет освобождение от НДС по статье 149 НК.

Речь идет о фирмах и ИП, которые оказывают определенный перечень услуг. Рассказываем, кто получит льготы по НДС в 2025 году.

1. Образовательные организации

От НДС освобождаются услуги в сфере образования, оказываемые некоммерческими образовательными организациями при реализации основных и дополнительных образовательных программ, предусмотренных лицензией.

При этом на консультационные услуги, а также услуги по сдаче в аренду помещений эта льгота не действует.

2. Управляющие компании

УК на УСН с доходами свыше 60 млн в 2024 году в 2025 году становится плательщиком НДС, но применяет льготу и может не платить этот налог.

Вместе с тем от этой льготы можно отказаться — подать заявление до начала квартала, с которого будет отказ. В этом случае будет НДС по ставке 20% или 5% (если доходы за 2024 год менее 250 млн рублей).

Для коммунальных услуг НДС уже «вшит» внутрь тарифа для населения. То есть начислять его сверх тарифа не надо.

Таким образом, УК на УСН с доходами свыше 60 млн рублей в 2025 году выбирает варианты:

становится плательщиком НДС, но не платит его, потому что пользуется льготой;

становится плательщиком НДС, отказывается от льготы и платит НДС по ставке 5% или 7% без вычета;

становится плательщиком НДС, отказывается от льготы и платит НДС по ставке 20% с вычетом.

3. Предприятия общепита

Услуги общепита не облагаются НДС при соблюдении ряда условий:

доход – не более 2 млрд рублей;

доля дохода от общепита ­– не менее 70%;

среднемесячный размер зарплаты за прошлый год – не ниже средней по отрасли в регионе.

Если эти условия соблюдаются, то на УСН общепиту тоже можно не платить НДС.

4. Компании, оказывающие спортивные услуги

К таким освобождаемым от НДС услугам относятся услуги населению по организации и проведению физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

5. ИП-перевозчики

Согласно разъяснению Минфина в письме от 07.08.2024 № 03-07-11/74201, льгота по НДС для пассажирских перевозок действует не только на ОСНО, но и на УСН.

К такой деятельности относятся услуги по перевозке пассажиров по единым условиям перевозок, по единым тарифам, установленным местными властями, в том числе с предоставлением всех льгот на проезд, утвержденных в установленном порядке.

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