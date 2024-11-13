Об этом нигде не написано, но мы расскажем! Все о налоговой оптимизации в 2025 году из первых рук

5 и 6 декабря в Москве пройдет грандиозное событие для всех бухгалтеров — VI Всероссийская конференция «Бухгалтер будущего. Перезагрузка-2025: глобальные изменения налоговой системы и бухгалтерский аутсорсинг».
В эти два дня перед вами выступят именитые спикеры, которые доказали свой профессионализм и знания в сфере бухгалтерского и налогового учета, аудита, трудовых отношений, международной торговли, воинского учета, работы на маркетплейсах и т. д.
У вас будет возможность познакомиться с ними лично — из первых рук узнать все нюансы применения новых правил, обсудить возможные трудности, с которыми вы боитесь столкнуться, получить рекомендации и советы, о которых пока нигде не написано! Это уникальная возможность для каждого бухгалтера — окунуться в реалии своей работы в 2025 году, стать на два дня «бухгалтером из будущего».
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Главный запрос — как укротить налоговую нагрузку, чтобы сохранить бизнес, уберечь от банкротства и проблем с налоговой.
Налоговая реформа затронет НДФЛ, НДС, налог на прибыль и на имущество, земельный налог и др. Причем понимание изменений нужно не только крупным организациям на ОСНО, разобраться в тонкостях реформы придется даже маленьким ИП на упрощенке.
Специально для того, чтобы вы получили всю информацию о налогах и налоговой нагрузке в 2025 году, мы пригласили известного бухгалтера с 20-летним стажем, налогового аудитора и автора курсов по налогообложению Светлану Беляеву.
Светлана Беляева — консультант, аккредитованный преподаватель ИПБР, DipNRF ACCA, DipNRF CPA, Harvard Business School Publishing.
Она расскажет о налогах так много интересной информации, а главное сделает это максимально подробно, чтобы вы уловили каждый нюанс реформы, поняли, как найти подход к любому бизнесу, осознали их боли и потребности, а также получили полный арсенал знаний и навыков, которые помогут вам оказывать востребованные услуги и зарабатывать в разы больше, чем сейчас.
О чем расскажет спикер
В своем выступлении на VI Всероссийская конференция «Бухгалтер будущего. Перезагрузка-2025: глобальные изменения налоговой системы и бухгалтерский аутсорсинг» Светлана Беляева подробно разберет следующие вопросы:
НДС 2025 на ОСНО и УСН.
Совмещение УСН и ПСН в 2025 году.
Планирование налога на прибыль.
Планирование НДФЛ и страховых взносов: готовые расчетные таблицы.
Переезд в льготный регион и дробление бизнеса.
Учетная политика 2025 без ошибок.
По каждой теме будет целый ряд практических примеров, а также реальных задач, с которыми вы столкнетесь совсем скоро. Вместо со спикером вы разберете возможные варианты событий и сложные ситуации, с которыми можете столкнуться в 2025 году. Эксперт даст свои рекомендации и поделится инсайдами.
Что будет в программе
Вас ждет два насыщенных дня и 16 лекций, которые помогут вам с легкостью сдать готовую отчетность и как следует подготовиться ко всем изменениям 2025 года.
Разбор изменений в налоговом законодательстве.
НДС при УСН.
ВЭД: учет и налогообложение.
Бухгалтерская отчетность за 2024 год и ФСБУ 4/2023.
Участие в госзакупках, ЭДО.
Маркировка товаров, ЕГАИС, кассовые операции.
Изменения в кадровом и воинском учете.
Автоматизация кадрового учета.
Проверки ФНС в 2025 году.
Изменения в налоговой отчетности с 2025 года.
Дробление и структурирование бизнеса: как получить амнистию по дроблению в 2025 году.
Налоговые риски работы на маркетплейсах.
Работа с нерезидентами и миграционный учет/СМЗ.
Банковский контроль операций (банки и АУСН, маркетплейсы и др.).
Изменения программы 1С в 2025 году.
Подробное описание выступлений читайте сайте конференции.
«Клерк» пригласил опытных экспертов:
Надежда Самкова — ведущий эксперт-консультант по налогообложению ООО ЭЛКОД, член Палаты налоговых консультантов.
Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям воинскому учету.
Дмитрий Ряховский — руководитель департамента «Налогов и налогового администрирования» Финансового университета при Правительстве РФ, управляющий партнер по налоговой практике юридической фирмы ООО «Легикон-Право», член Президентского Совета ИПБР Московского региона.
Ольга Букина — аудитор, эксперт по бухгалтерскому и налоговому учету.
Людмила Ганичева — основатель аудиторско‑консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для Klerk.ru и Geekbrains, автор блога о налогах и финансовой грамотности.
Анна Тетерлева — к.э.н., доцент, аттестованный аудитор, почетный член АССА (Великобритания), директор аудиторской компании ООО «Финансовые технологии — Аудит», эксперт по аудиту, бухучету и МСФО.
Мария Антонова — аттестованный аудитор, практик в области налогового права, налогового планирования, системы внутреннего контроля, аудита. Преподаватель кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ.
Оксана Попова — генеральный директор юридической компании «Легикон-Право», старший преподаватель кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ, налоговый консультант. В 2024 году — победитель в номинации «Лучший налоговый консультант» всероссийского конкурса «Лучший бухгалтер России-2023».
Почему стоит прийти на конференцию
VI Всероссийская конференция «Бухгалтер будущего. Перезагрузка-2025: глобальные изменения налоговой системы и бухгалтерский аутсорсинг» — не просто полезные лекции, это два дня в сообществе профессионалов. Гарантируем эмоции, пользу, новые знакомства и драйв!
Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение. Вы получите доклады, записи и презентации всех спикеров.
На Конференции у вас будет возможность лично пообщаться со спикерами, обсудить налоговые изменения с коллегами, обменяться контактами, наладить деловые связи. Мы сделаем так, чтобы вам не было скучно.
В тариф входят:
Кофе-брейки.
Горячий обед каждый день.
Общение и нетворкинг.
Участие в розыгрыше.
Фотоотчет.
Пакет участника.
Сертификат в печатном виде.
Видео-запись всех выступлений.
Презентации и доклады спикеров.
Скорее выбирайте лучшие места в зале и бронируйте билеты, пока они еще есть!
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