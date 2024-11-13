Об этом нигде не написано, но мы расскажем! Все о налоговой оптимизации в 2025 году из первых рук

Налоговая реформа-2025 вдвое увеличит налоговую нагрузку на бизнес, так что бухгалтеры, которые смогут законно снизить налоги и оптимизировать расходы, будут нарасхват. Но как это сделать с учетом реформы-2025, какие изменения надо взять во внимание — на все вопросы ответит бухгалтер с 20-летним стажем, налоговый консультант и автор курсов Светлана Беляева.

5 и 6 декабря в Москве пройдет грандиозное событие для всех бухгалтеров — VI Всероссийская конференция «Бухгалтер будущего. Перезагрузка-2025: глобальные изменения налоговой системы и бухгалтерский аутсорсинг».

В эти два дня перед вами выступят именитые спикеры, которые доказали свой профессионализм и знания в сфере бухгалтерского и налогового учета, аудита, трудовых отношений, международной торговли, воинского учета, работы на маркетплейсах и т. д.

У вас будет возможность познакомиться с ними лично — из первых рук узнать все нюансы применения новых правил, обсудить возможные трудности, с которыми вы боитесь столкнуться, получить рекомендации и советы, о которых пока нигде не написано! Это уникальная возможность для каждого бухгалтера — окунуться в реалии своей работы в 2025 году, стать на два дня «бухгалтером из будущего».

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Главный запрос — как укротить налоговую нагрузку, чтобы сохранить бизнес, уберечь от банкротства и проблем с налоговой.

Налоговая реформа затронет НДФЛ, НДС, налог на прибыль и на имущество, земельный налог и др. Причем понимание изменений нужно не только крупным организациям на ОСНО, разобраться в тонкостях реформы придется даже маленьким ИП на упрощенке.

Специально для того, чтобы вы получили всю информацию о налогах и налоговой нагрузке в 2025 году, мы пригласили известного бухгалтера с 20-летним стажем, налогового аудитора и автора курсов по налогообложению Светлану Беляеву.

Светлана Беляева — консультант, аккредитованный преподаватель ИПБР, DipNRF ACCA, DipNRF CPA, Harvard Business School Publishing.

Она расскажет о налогах так много интересной информации, а главное сделает это максимально подробно, чтобы вы уловили каждый нюанс реформы, поняли, как найти подход к любому бизнесу, осознали их боли и потребности, а также получили полный арсенал знаний и навыков, которые помогут вам оказывать востребованные услуги и зарабатывать в разы больше, чем сейчас.

О чем расскажет спикер

В своем выступлении на VI Всероссийская конференция «Бухгалтер будущего. Перезагрузка-2025: глобальные изменения налоговой системы и бухгалтерский аутсорсинг» Светлана Беляева подробно разберет следующие вопросы:

НДС 2025 на ОСНО и УСН. Совмещение УСН и ПСН в 2025 году. Планирование налога на прибыль. Планирование НДФЛ и страховых взносов: готовые расчетные таблицы. Переезд в льготный регион и дробление бизнеса. Учетная политика 2025 без ошибок.

По каждой теме будет целый ряд практических примеров, а также реальных задач, с которыми вы столкнетесь совсем скоро. Вместо со спикером вы разберете возможные варианты событий и сложные ситуации, с которыми можете столкнуться в 2025 году. Эксперт даст свои рекомендации и поделится инсайдами.

Что будет в программе

Вас ждет два насыщенных дня и 16 лекций, которые помогут вам с легкостью сдать готовую отчетность и как следует подготовиться ко всем изменениям 2025 года.

Разбор изменений в налоговом законодательстве.

НДС при УСН.

ВЭД: учет и налогообложение.

Бухгалтерская отчетность за 2024 год и ФСБУ 4/2023.

Участие в госзакупках, ЭДО.

Маркировка товаров, ЕГАИС, кассовые операции.

Изменения в кадровом и воинском учете.

Автоматизация кадрового учета.

Проверки ФНС в 2025 году.

Изменения в налоговой отчетности с 2025 года.

Дробление и структурирование бизнеса: как получить амнистию по дроблению в 2025 году.

Налоговые риски работы на маркетплейсах.

Работа с нерезидентами и миграционный учет/СМЗ.

Банковский контроль операций (банки и АУСН, маркетплейсы и др.).

Изменения программы 1С в 2025 году.

Подробное описание выступлений читайте сайте конференции.

«Клерк» пригласил опытных экспертов:

Надежда Самкова — ведущий эксперт-консультант по налогообложению ООО ЭЛКОД, член Палаты налоговых консультантов.

Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям воинскому учету.

Дмитрий Ряховский — руководитель департамента «Налогов и налогового администрирования» Финансового университета при Правительстве РФ, управляющий партнер по налоговой практике юридической фирмы ООО «Легикон-Право», член Президентского Совета ИПБР Московского региона.

Ольга Букина — аудитор, эксперт по бухгалтерскому и налоговому учету.

Людмила Ганичева — основатель аудиторско‑консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для Klerk.ru и Geekbrains, автор блога о налогах и финансовой грамотности.

Анна Тетерлева — к.э.н., доцент, аттестованный аудитор, почетный член АССА (Великобритания), директор аудиторской компании ООО «Финансовые технологии — Аудит», эксперт по аудиту, бухучету и МСФО.

Мария Антонова — аттестованный аудитор, практик в области налогового права, налогового планирования, системы внутреннего контроля, аудита. Преподаватель кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ.

Оксана Попова — генеральный директор юридической компании «Легикон-Право», старший преподаватель кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ, налоговый консультант. В 2024 году — победитель в номинации «Лучший налоговый консультант» всероссийского конкурса «Лучший бухгалтер России-2023».

Почему стоит прийти на конференцию

VI Всероссийская конференция «Бухгалтер будущего. Перезагрузка-2025: глобальные изменения налоговой системы и бухгалтерский аутсорсинг» — не просто полезные лекции, это два дня в сообществе профессионалов. Гарантируем эмоции, пользу, новые знакомства и драйв!

Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение. Вы получите доклады, записи и презентации всех спикеров.

На Конференции у вас будет возможность лично пообщаться со спикерами, обсудить налоговые изменения с коллегами, обменяться контактами, наладить деловые связи. Мы сделаем так, чтобы вам не было скучно.

В тариф входят:

Кофе-брейки.

Горячий обед каждый день.

Общение и нетворкинг.

Участие в розыгрыше.

Фотоотчет.

Пакет участника.

Сертификат в печатном виде.

Видео-запись всех выступлений.

Презентации и доклады спикеров.

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