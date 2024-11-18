🎉 Скидки до 82% на онлайн-курсы ко Дню бухгалтера

Дорогие коллеги, в преддверии профессионального праздника мы запускаем новую акцию! Онлайн-курсы по бухгалтерии с нуля, учету на маркетплейсах, управленке, УСН и многим другим направлениям с выгодой до -82%. Поторопитесь — предложение действует до 19 ноября.

Ноябрь — месяц скидок и лучшее время, чтобы начать покупать подарки близким по выгодным ценам. Однако не забудьте о себе! В честь приближающегося Дня бухгалтера мы запускаем новую акцию специально для вас, наши бухгалтеры — наши популярные онлайн-курсы по 3 500 рублей!

По выгодным ценам вы сможете купить курсы для успешного страта и карьерного роста! Это отличная возможность для тех, кто давно хотел освоить специальность бухгалтера или после долгого перерыва планирует вернуться в профессию.

Вы сможете получить знания, необходимые для карьерного роста, перехода на другой участок или на аутсорс — какой бы ни была ваша цель — все необходимое вы найдете на курсах «Клерка». Сейчас у вас есть шанс приобрести онлайн-курсы по акции и сделать первый шаг к осуществлению своих профессиональных планов. А мы вас с удовольствием в этом поддержим и увеличим скидки на курсы до -82%.

Выбирайте онлайн-курсы и приступайте к учебе!

Каталог курсов

Акция действует до 19 ноября!

Во время учебы вы разберетесь в юридических аспектах работы с маркетплейсами, сможете оказывать бухгалтерские услуги селлерам на аутсорсе.

В программу курса мы добавили все важные нюансы, которые касаются перехода и применения УСН, уплаты НДС и налога на прибыль с учетом налоговой реформы-2025.

Цена со скидкой 79%: 3 500 рублей вместо 16 350 рублей.

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Налоговая реформа 2025 года привнесет много поправок в ведение учета на УСН: появятся новые лимиты для применения спецрежима, упрощенцы станут плательщиками НДС и т. д.

Подготовьтесь к переменам заранее — теперь в программе онлайн-курса есть отдельный блок по всем изменениям для упрощенцев. Освойте правила налогового учета на УСН и систематизируйте имеющиеся знания, узнайте все об особенностях документооборота на упрощенке, фиксированных взносах и выплатах работникам.

Цена со скидкой 78%: 3 500 рублей вместо 15 950 рублей.

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На онлайн-курсе вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН с учетом налоговой реформы-2025.

Программа ориентирована на практику, поэтому вас ждет 14 занятий на отработку настройки и ведения учета в 1С:Бухгалтерия, много задач по заполнению различных форм отчетности и приказов.

Цена со скидкой 82%: 3 500 рублей вместо 19 900 рублей.

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На курсе вы научитесь настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании, составлять отчеты о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс.

Поможете руководителю определить слабые места в работе компании, станете его правой рукой — сможете претендовать на повышение и увеличение зарплаты.

Цена со скидкой 72%: 3 500 рублей вместо 12 700 рублей.

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