🔥 Начинаем неделю «черной пятницы»! Забудьте все, что видели раньше — ослепительные скидки на «Клерке»

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Не упустите выгодное предложение «Клерка». После завершения обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации или диплом профессиональной переподготовки, который мы внесем в реестр ФИС ФРДО Минобра РФ и отправим оригинал вам почтой.

На курсе вы разберетесь в юридических аспектах работы с маркетплейсами, сможете оказывать бухгалтерские услуги селлерам. У вас появится возможность получать дополнительный доход к основной работе или шанс уйти на аутсорс и развиваться как самостоятельный специалист.

В программу курса повышения квалификации мы добавили все важные нюансы, которые касаются перехода и применения УСН, уплаты НДС и налога на прибыль с учетом налоговой реформы-2025.

Цена со скидкой 69%: 8 900 рублей вместо 28 600 рублей.

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На курсе вы научитесь настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании, составлять отчеты о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс.

Поможете руководителю определить слабые места в работе компании, станете его правой рукой — сможете претендовать на повышение и увеличение зарплаты.

Цена со скидкой 76%: 5 900 рублей вместо 24 200 рублей.

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Налоговая реформа 2025 года привнесет много поправок в ведение учета на УСН: появятся новые лимиты для применения спецрежима, упрощенцы станут плательщиками НДС и т. д.

Подготовьтесь к переменам заранее — теперь в программе курса профпереподготовки есть отдельный блок по всем изменениям для упрощенцев. Освойте правила налогового учета на УСН и систематизируйте имеющиеся знания, узнайте все об особенностях документооборота на упрощенке, фиксированных взносах и выплатах работникам.

Цена со скидкой 79%: 5 900 рублей вместо 28 600 рублей.

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Вы получите необходимые знания в сфере таможенного и валютного законодательства, расчете НДС и таможенных платежей в ФТС, чтобы занять должность бухгалтера ВЭД и выйти на новый уровень дохода.

Во время обучения вас ждет много практики. Под нашим руководством вы будете составлять контракты, рассчитывать НДС, таможенные платежи, вести учет операций в 1С и т. д.

Цена со скидкой 78%: 7 900 рублей вместо 35 200 рублей.

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