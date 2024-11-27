Никто об этом не рассказывает, а мы поделимся! Как банки будут контролировать бизнес в 2025 году

5 и 6 декабря в Москве пройдет грандиозное событие для всех бухгалтеров — VI Всероссийская конференция «Бухгалтер будущего. Перезагрузка-2025: глобальные изменения налоговой системы и бухгалтерский аутсорсинг».
В эти два дня перед вами выступят опытные специалисты, которые доказали свой профессионализм и знания в сфере бухгалтерского и налогового учета, аудита, трудовых отношений, международной торговли, воинского учета, работы на маркетплейсах и т. д.
У вас будет возможность познакомиться с ними лично — из первых рук узнать все нюансы применения новых правил, обсудить возможные трудности, с которыми вы боитесь столкнуться, получить рекомендации и советы, о которых пока нигде не написано! Это уникальная возможность для каждого бухгалтера — окунуться в реалии своей работы в 2025 году, стать на два дня «бухгалтером из будущего».
Как банки будут проверять клиентов в 2025 году
Попасть в черный список банков значит связать бизнес по рукам и ногам. Счета будут открываться долго, если это вообще будет возможно, для проведения платежей потребуется предоставление документов, будет затруднено кредитование и скорее всего станет недоступным дистанционное банковское обслуживание.
В 2025 году бизнесу и так придется несладко — в два раза увеличится налоговая нагрузка, появятся новые ставки и даже новые налоги, с ног на голову перевернется привычный быт упрощенцев, хотя и у компаний на ОСНО будет достаточно проблем. Ко всему этому прибавится усиленный контроль банков за переводами между счетами.
Поэтому бухгалтеры, которые смогут защитить бизнес от риска блокировки счетов по 115-ФЗ, будут в большой цене.
Специально для того, чтобы вы получили такое преимущество и дополнительные возможности заработка, мы пригласили на конференцию партнера юридической компании Kaminskiy, Stepanov & Partners, финансиста с 16-летним стажем Максима Иванова.
Максим Иванов выстроил финансовую модель в 68 средних и крупных бизнесах, снизил банковские и финансовые риски в 152 компаниях.
Он расскажет о блокировке переводов и 115-ФЗ много интересной информации, а главное сделает это максимально подробно, чтобы вы уловили каждый нюанс предстоящих изменений.
О чем расскажет спикер
В своем выступлении на VI Всероссийская конференция «Бухгалтер будущего. Перезагрузка-2025: глобальные изменения налоговой системы и бухгалтерский аутсорсинг» Максим Иванов подробно разберет следующие вопросы:
Как банки контролируют клиентов. Какие операции находятся под контролем финансовой разведки;
Что вызывает подозрение у банков;
Оценка уровней рисков организаций и ИП;
Практика оспаривания решений по 115-ФЗ;
Взаимодействие банков и ФНС: какой информацией обмениваются и что контролируют.
По каждой теме будет целый ряд практических примеров, а также реальных задач, с которыми вы столкнетесь совсем скоро. Вместо со спикером вы разберете возможные варианты событий и сложные ситуации, с которыми можете столкнуться в 2025 году. Эксперт даст свои рекомендации и поделится инсайдами.
Что будет в программе конференции
Вас ждет два насыщенных дня и 15 лекций, которые помогут вам с легкостью сдать готовую отчетность и как следует подготовиться ко всем изменениям 2025 года.
Разбор изменений в налоговом законодательстве.
НДС при УСН.
ВЭД: учет и налогообложение.
Бухгалтерская отчетность за 2024 год и ФСБУ 4/2023.
Маркировка товаров, ЕГАИС, кассовые операции.
Изменения в кадровом и воинском учете.
Автоматизация кадрового учета.
Проверки ФНС в 2025 году.
Оптимизация налогообложения.
Изменения в налоговой отчетности с 2025 года.
Дробление и структурирование бизнеса: как получить амнистию по дроблению в 2025 году.
Налоговые риски работы на маркетплейсах.
Работа с нерезидентами и миграционный учет/СМЗ.
Банковский контроль операций (банки и АУСН, маркетплейсы и др.).
Изменения программы 1С в 2025 году.
Подробное описание выступлений читайте сайте конференции.
«Клерк» пригласил опытных экспертов
Надежда Самкова — ведущий эксперт-консультант по налогообложению ООО ЭЛКОД, член Палаты налоговых консультантов.
Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям воинскому учету.
Дмитрий Ряховский — руководитель департамента «Налогов и налогового администрирования» Финансового университета при Правительстве РФ, управляющий партнер по налоговой практике юридической фирмы ООО «Легикон-Право», член Президентского Совета ИПБР Московского региона.
Ольга Букина — аудитор, эксперт по бухгалтерскому и налоговому учету.
Людмила Ганичева — основатель аудиторско‑консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для Klerk.ru и Geekbrains, автор блога о налогах и финансовой грамотности.
Анна Тетерлева — к.э.н., доцент, аттестованный аудитор, почетный член АССА (Великобритания), директор аудиторской компании ООО «Финансовые технологии — Аудит», эксперт по аудиту, бухучету и МСФО.
Мария Антонова — аттестованный аудитор, практик в области налогового права, налогового планирования, системы внутреннего контроля, аудита. Преподаватель кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ.
Оксана Попова — генеральный директор юридической компании «Легикон-Право», старший преподаватель кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ, налоговый консультант. В 2024 году — победитель в номинации «Лучший налоговый консультант» всероссийского конкурса «Лучший бухгалтер России-2023».
Анна Нестерова — руководитель направления ОФД, Платформа ОФД.
Светлана Беляева — консультант, налоговый аудитор, аккредитованный преподаватель ИПБР, DipNRF ACCA, DipNRF CPA, Harvard Business School Publishing.
Никита Константинов — управляющий директор Модульбанка. Генеральный директор Первой Онлайн Бухгалтерии.
Максим Иванов — партнер юридической компании Kaminskiy, Stepanov & Partners, финансист с 16-летним стажем.
Алексей Киселев — руководитель отдела по работе с клиентами среднего и малого бизнеса, «Лаборатория Касперского».
Михаил Мухин – президент, главный эксперт «Центра финансовых экспертиз», бывший глава Службы документальных проверок Главного управления Федеральной службы налоговой полиции России.
Почему стоит прийти на конференцию
VI Всероссийская конференция «Бухгалтер будущего. Перезагрузка-2025: глобальные изменения налоговой системы и бухгалтерский аутсорсинг» — не просто полезные лекции, это два дня в сообществе профессионалов. Гарантируем эмоции, пользу, новые знакомства и драйв!
Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение. Вы получите доклады, записи и презентации всех спикеров.
На Конференции у вас будет возможность лично пообщаться со спикерами, обсудить налоговые изменения с коллегами, обменяться контактами, наладить деловые связи. Мы сделаем так, чтобы вам не было скучно.
В тариф входят:
Кофе-брейки.
Горячий обед каждый день.
Общение и нетворкинг.
Участие в розыгрыше.
Фотоотчет.
Пакет участника.
Сертификат в печатном виде.
Видео-запись всех выступлений.
Презентации и доклады спикеров.
До конференции всего неделя, и у нас осталось 19 билетов в зал! Поторопитесь забронировать себе место на конфренцию.
Скорее покупайте билеты, пока они еще есть.
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