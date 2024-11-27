Никто об этом не рассказывает, а мы поделимся! Как банки будут контролировать бизнес в 2025 году

Раскроем завесу внутренней кухни проверяющих органов и расскажем все о новых способах контроля бизнеса. Партнер юридической компании Kaminskiy, Stepanov & Partners, финансист с 16-летним стажем Максим Иванов ответит на самые частые вопросы собственников и бухгалтеров о том, как не попасть под подозрение банков и избежать блокировки.

5 и 6 декабря в Москве пройдет грандиозное событие для всех бухгалтеров — VI Всероссийская конференция «Бухгалтер будущего. Перезагрузка-2025: глобальные изменения налоговой системы и бухгалтерский аутсорсинг».

В эти два дня перед вами выступят опытные специалисты, которые доказали свой профессионализм и знания в сфере бухгалтерского и налогового учета, аудита, трудовых отношений, международной торговли, воинского учета, работы на маркетплейсах и т. д.

У вас будет возможность познакомиться с ними лично — из первых рук узнать все нюансы применения новых правил, обсудить возможные трудности, с которыми вы боитесь столкнуться, получить рекомендации и советы, о которых пока нигде не написано! Это уникальная возможность для каждого бухгалтера — окунуться в реалии своей работы в 2025 году, стать на два дня «бухгалтером из будущего».

Как банки будут проверять клиентов в 2025 году

Попасть в черный список банков значит связать бизнес по рукам и ногам. Счета будут открываться долго, если это вообще будет возможно, для проведения платежей потребуется предоставление документов, будет затруднено кредитование и скорее всего станет недоступным дистанционное банковское обслуживание.

В 2025 году бизнесу и так придется несладко — в два раза увеличится налоговая нагрузка, появятся новые ставки и даже новые налоги, с ног на голову перевернется привычный быт упрощенцев, хотя и у компаний на ОСНО будет достаточно проблем. Ко всему этому прибавится усиленный контроль банков за переводами между счетами.

Поэтому бухгалтеры, которые смогут защитить бизнес от риска блокировки счетов по 115-ФЗ, будут в большой цене.

Специально для того, чтобы вы получили такое преимущество и дополнительные возможности заработка, мы пригласили на конференцию партнера юридической компании Kaminskiy, Stepanov & Partners, финансиста с 16-летним стажем Максима Иванова.

Максим Иванов выстроил финансовую модель в 68 средних и крупных бизнесах, снизил банковские и финансовые риски в 152 компаниях.

Он расскажет о блокировке переводов и 115-ФЗ много интересной информации, а главное сделает это максимально подробно, чтобы вы уловили каждый нюанс предстоящих изменений.

О чем расскажет спикер

В своем выступлении на VI Всероссийская конференция «Бухгалтер будущего. Перезагрузка-2025: глобальные изменения налоговой системы и бухгалтерский аутсорсинг» Максим Иванов подробно разберет следующие вопросы:

Как банки контролируют клиентов. Какие операции находятся под контролем финансовой разведки; Что вызывает подозрение у банков; Оценка уровней рисков организаций и ИП; Практика оспаривания решений по 115-ФЗ; Взаимодействие банков и ФНС: какой информацией обмениваются и что контролируют.

По каждой теме будет целый ряд практических примеров, а также реальных задач, с которыми вы столкнетесь совсем скоро. Вместо со спикером вы разберете возможные варианты событий и сложные ситуации, с которыми можете столкнуться в 2025 году. Эксперт даст свои рекомендации и поделится инсайдами.

Что будет в программе конференции

Вас ждет два насыщенных дня и 15 лекций, которые помогут вам с легкостью сдать готовую отчетность и как следует подготовиться ко всем изменениям 2025 года.

Разбор изменений в налоговом законодательстве.

НДС при УСН.

ВЭД: учет и налогообложение.

Бухгалтерская отчетность за 2024 год и ФСБУ 4/2023.

Маркировка товаров, ЕГАИС, кассовые операции.

Изменения в кадровом и воинском учете.

Автоматизация кадрового учета.

Проверки ФНС в 2025 году.

Оптимизация налогообложения.

Изменения в налоговой отчетности с 2025 года.

Дробление и структурирование бизнеса: как получить амнистию по дроблению в 2025 году.

Налоговые риски работы на маркетплейсах.

Работа с нерезидентами и миграционный учет/СМЗ.

Банковский контроль операций (банки и АУСН, маркетплейсы и др.).

Изменения программы 1С в 2025 году.

Подробное описание выступлений читайте сайте конференции.

«Клерк» пригласил опытных экспертов

Надежда Самкова — ведущий эксперт-консультант по налогообложению ООО ЭЛКОД, член Палаты налоговых консультантов.

Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям воинскому учету.

Дмитрий Ряховский — руководитель департамента «Налогов и налогового администрирования» Финансового университета при Правительстве РФ, управляющий партнер по налоговой практике юридической фирмы ООО «Легикон-Право», член Президентского Совета ИПБР Московского региона.

Ольга Букина — аудитор, эксперт по бухгалтерскому и налоговому учету.

Людмила Ганичева — основатель аудиторско‑консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для Klerk.ru и Geekbrains, автор блога о налогах и финансовой грамотности.

Анна Тетерлева — к.э.н., доцент, аттестованный аудитор, почетный член АССА (Великобритания), директор аудиторской компании ООО «Финансовые технологии — Аудит», эксперт по аудиту, бухучету и МСФО.

Мария Антонова — аттестованный аудитор, практик в области налогового права, налогового планирования, системы внутреннего контроля, аудита. Преподаватель кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ.

Оксана Попова — генеральный директор юридической компании «Легикон-Право», старший преподаватель кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ, налоговый консультант. В 2024 году — победитель в номинации «Лучший налоговый консультант» всероссийского конкурса «Лучший бухгалтер России-2023».

Анна Нестерова — руководитель направления ОФД, Платформа ОФД.

Светлана Беляева — консультант, налоговый аудитор, аккредитованный преподаватель ИПБР, DipNRF ACCA, DipNRF CPA, Harvard Business School Publishing.

Никита Константинов — управляющий директор Модульбанка. Генеральный директор Первой Онлайн Бухгалтерии.

Максим Иванов — партнер юридической компании Kaminskiy, Stepanov & Partners, финансист с 16-летним стажем.

Алексей Киселев — руководитель отдела по работе с клиентами среднего и малого бизнеса, «Лаборатория Касперского».

Михаил Мухин – президент, главный эксперт «Центра финансовых экспертиз», бывший глава Службы документальных проверок Главного управления Федеральной службы налоговой полиции России.

Почему стоит прийти на конференцию

VI Всероссийская конференция «Бухгалтер будущего. Перезагрузка-2025: глобальные изменения налоговой системы и бухгалтерский аутсорсинг» — не просто полезные лекции, это два дня в сообществе профессионалов. Гарантируем эмоции, пользу, новые знакомства и драйв!

Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение. Вы получите доклады, записи и презентации всех спикеров.

На Конференции у вас будет возможность лично пообщаться со спикерами, обсудить налоговые изменения с коллегами, обменяться контактами, наладить деловые связи. Мы сделаем так, чтобы вам не было скучно.

В тариф входят:

Кофе-брейки.

Горячий обед каждый день.

Общение и нетворкинг.

Участие в розыгрыше.

Фотоотчет.

Пакет участника.

Сертификат в печатном виде.

Видео-запись всех выступлений.

Презентации и доклады спикеров.

До конференции всего неделя, и у нас осталось 19 билетов в зал! Поторопитесь забронировать себе место на конфренцию.

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