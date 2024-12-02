Инструкция для бухгалтера: как составить бюджет компании

Если вы умеете грамотно планировать бюджет, то у вас есть все шансы на карьерный рост — вплоть до финдира. Потому что именно от бюджетирования зависит благополучие компании.

Правильно спланированный бюджет помогает собственнику снизить риски финансовых потерь, оценить реальное положение дел и возможности для развития бизнеса.

Поэтому бухгалтер, который умеет решать эту задачу, понимает, как устроена финансовая составляющая компании, разбирается в финансовом моделировании и аналитики, легко может стать в будущем финансовым директором.

Что нужно знать о бюджете

Бюджет — это в первую очередь совокупность доходов и расходов. При этом эти доходы и расходы распределены по зонам ответственности. Каждое подразделение отвечает за свои показатели, при этом все взаимодействуют в системе.

Зачем организации разрабатывать бюджет

Бюджетирование можно заменить словом планирование, потому что бюджет выполняет некоторые функции настоящего плана действий, так как отражает реальное положение дел и позволяет управлять ресурсами.

Бюджет позволяет оценить потенциальные риски, предвидеть возможные трудности и заранее к ним подготовиться. То есть можно сказать, что бюджет защищает интересы и благополучие компании, гарантирует стабильность ее работы и роста.

Как составить бюджет

Для начала финансовый директор и руководитель компании определяют списки центров ответственности, цели и задачи. После того, как руководство приняло решение, в каком направлении компания будет двигаться и какие отделы за это будут отвечать — можно переходить к технической части составления бюджета.

Основаная информация должна быть структурирована в таблице, где по горизонтали периоды,

по вертикали — статьи доходов, расходов, показателей эффективности.

Расходную часть заполняют начальники подразделений. Если в планах есть расширение в производстве, то руководители этого направления должны самостоятельно внести информацию о предполагаемых расходах.

Доходы заполняются с помощью отдела продаж. Руководители или менеджеры из отдела продаж оценивают, сколько реально можно заработать, чтобы покрыть расходы. На этом этапе проводится исследование потребительского спроса, рассчитывается средний чек, проводится конкурентный анализ.

На последнем шаге построения бюджета оценивается его эффективность, строятся гипотезы о том, что может произойти.

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