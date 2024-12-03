Льготы, ставки и новая декларация — все про НДС на УСН в 2025 году в новом онлайн-курсе

С 2025 года упрощенцы автоматически станут плательщиками НДС. Многим компаниям придется решать — оставаться на УСН или переходить на ОСНО, чтобы избежать банкротства и закрытия.
Несмотря на то, что основные положения налоговой реформы-2025 были утверждены еще летом, налоговая до сих пор публикует уточнения. Например, сначала упрощенцы, освобожденные от НДС должны были уведомлять налоговую об этом, сейчас процесс будет автоматизирован и не требует никаких заявлений.
Чтобы вы не плутали среди новых и старых писем и разъяснений в поисках истины, мы записали онлайн-курс «НДС на УСН — 2025», где собрали самую свежую и актуальную информацию про НДС на УСН.
В программе курса 10 видеоуроков, текстовые материалы и примеры заполнения шаблонов, с которыми вам нужно будет работать с 1 января 2025 года.
Чему вы научитесь
Вы разберетесь в каждом аспекте уплаты НДС на УСН, узнаете:
кто может получить налоговые льготы по НДС,
какие организации и ИП на УСН могут применять пониженные ставки и в каких случаях это выгодно,
какие начисления и вычеты будут по НДС,
как восстановить НДС при переходе налогоплательщика НДС на УСН с освобождением от обязанностей плательщика НДС или со ставками 5% или 7%.
и многие другие нюансы.
Онлайн-курс будет полезен для бухгалтеров, которые уже сотрудничают с компаниями на УСН или планируют начать консультировать упрощенцев в 2025 году, а также для собственников бизнеса на УСН.
Вам не нужно предоставлять дипломы об образовании и ждать следующего потока обучения — сразу после оплаты онлайн-курса вы сможете приступить к учебе!
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