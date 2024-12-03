Льготы, ставки и новая декларация — все про НДС на УСН в 2025 году в новом онлайн-курсе

Помогите бизнесу выбрать выгодную систему налогообложения, определиться со ставкой, получить льготы по НДС и работать с новыми отчетами. Станьте востребованным профи, за которого будут бороться работодатели.

С 2025 года упрощенцы автоматически станут плательщиками НДС. Многим компаниям придется решать — оставаться на УСН или переходить на ОСНО, чтобы избежать банкротства и закрытия.

Несмотря на то, что основные положения налоговой реформы-2025 были утверждены еще летом, налоговая до сих пор публикует уточнения. Например, сначала упрощенцы, освобожденные от НДС должны были уведомлять налоговую об этом, сейчас процесс будет автоматизирован и не требует никаких заявлений.

Чтобы вы не плутали среди новых и старых писем и разъяснений в поисках истины, мы записали онлайн-курс «НДС на УСН — 2025», где собрали самую свежую и актуальную информацию про НДС на УСН.

В программе курса 10 видеоуроков, текстовые материалы и примеры заполнения шаблонов, с которыми вам нужно будет работать с 1 января 2025 года.

Чему вы научитесь

Вы разберетесь в каждом аспекте уплаты НДС на УСН, узнаете:

кто может получить налоговые льготы по НДС,

какие организации и ИП на УСН могут применять пониженные ставки и в каких случаях это выгодно,

какие начисления и вычеты будут по НДС,

как восстановить НДС при переходе налогоплательщика НДС на УСН с освобождением от обязанностей плательщика НДС или со ставками 5% или 7%.

и многие другие нюансы.

Онлайн-курс будет полезен для бухгалтеров, которые уже сотрудничают с компаниями на УСН или планируют начать консультировать упрощенцев в 2025 году, а также для собственников бизнеса на УСН.

Вам не нужно предоставлять дипломы об образовании и ждать следующего потока обучения — сразу после оплаты онлайн-курса вы сможете приступить к учебе!

Сейчас вы можете купить новый онлайн-курс «Клерка» со скидкой 25%.

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