Четыре случая, когда при ставке 5% можно будет получить вычет по НДС на УСН

В 2025 году все упрощенцы по умолчанию станут плательщиками НДС и должны будут выбрать налоговую ставку: 5%, 7% или платить стандартный НДС 20%. Пониженные ставки не предполагают налогового вычета в отличие от ставки 20%. Однако в некоторых случаях упрощенцы все-таки смогут его получить, применяя ставку 5%.

Какую ставку НДС вправе применять налогоплательщик УСН

Налогоплательщик УСН, у которого возникла обязанность исчислять и уплачивать НДС в бюджет, вправе применять общеустановленные ставки НДС (20%, 10%, 0%) или выбрать одну из специальных ставок 5% или 7%.

Налогоплательщик УСН, выбрав ставку НДС, в счетах-фактурах, первичных учетных документах, универсальных передаточных документах, декларации по НДС указывает выбранную ставку НДС и исчисленную по этой ставке сумму налога.

При этом выбранная ставка НДС должна применяться ко всем операциям, являющимся объектом налогообложения НДС.

При каких условиях можно применять специальные ставки по НДС 5% или 7%

Ставка НДС 5% применяется с 01.01.2025, в случае, если доходы за 2024 год составили от 60 млн рублей до 250 млн рублей.

Ставка НДС 7% применяется с 01.01.2025, в случае, если доходы за 2024 год составили от 250 млн рублей до 450 млн рублей.

Если доходы налогоплательщика УСН за 2024 год не превысили 60 млн рублей, то ставка НДС 5% применяется в 2025 году с месяца, следующего за месяцем превышения доходов 60 млн рублей до месяца (включительно), в котором доходы превысили 250 млн рублей.

В 2025 году начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором доходы превысили 250 млн рублей и до месяца, в котором доходы превысили 450 млн рублей, применяется ставка НДС 7% (начиная с 1 числа месяца, в котором доходы превысили 450 млн рублей применяется НДС по общеустановленной ставке, в том числе НДС по ставке 7% пересчитывается по ставке 20% (10%)).

В каких случаях нельзя применять специальные ставки НДС 5% и 7%

Ставки 5% и 7% не применяются:

при ввозе товаров на территорию РФ, в том числе из стран ЕАЭС;

при исчислении НДС налогоплательщиком УСН-покупателем в качестве налогового агента.

Когда при ставке 5% можно получить вычет по НДС на УСН

При покупке товаров, в том числе экспортируемых, плательщики УСН, выбравшие ставку 5%, не могут применять вычеты по НДС. Но иногда вычет по НДС все же будет.

Это такие случаи:

при отгрузке в счет авансов;

при возврате авансов и расторжении (изменении условий) договора;

при возврате покупателем товаров или отказа от товаров (работ, услуг);

при изменении цены отгруженных товаров (работ, услуг) в сторону уменьшения.

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