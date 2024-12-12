🔥 Суперцены на курсы повышения квалификации и профподготовки! Поторопитесь — старт потока 15 декабря

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Получите навыки работы в областях, где востребованы высококвалифицированные специалисты, закрепите их на практике под руководством наших преподавателей, а главное — учитесь сразу по правилам налоговой реформы-2025.
После обучения вы будете профессионалом, который обладает не только всеми необходимыми инструментами, но и самыми актуальными знаниями. У вас будет преимущество и более высокие шансы занять высокую должность с большой зарплатой.
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После завершения обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации или диплом профессиональной переподготовки, который мы внесем в реестр ФИС ФРДО Минобра РФ и отправим оригинал вам почтой.
Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С
На курсе профпереподготовки вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН с учетом налоговой реформы-2025.
Программа ориентирована на практику, поэтому вас ждет 14 занятий на отработку настройки и ведения учета в 1С:Бухгалтерия, много задач по заполнению различных форм отчетности и приказов.
Цена со скидкой 73%: 9 900 рублей вместо
36 000 рублей.
Главный бухгалтер на УСН
Налоговая реформа 2025 года привнесет много поправок в ведение учета на УСН: появятся новые лимиты для применения спецрежима, упрощенцы станут плательщиками НДС и т. д.
Подготовьтесь к переменам заранее — теперь в программе курса профпереподготовки есть отдельный блок по всем изменениям для упрощенцев. Освойте правила налогового учета на УСН и систематизируйте имеющиеся знания, узнайте все об особенностях документооборота на упрощенке, фиксированных взносах и выплатах работникам.
Цена со скидкой 75%: 7 900 рублей вместо
31 700 рублей.
Бухгалтер ВЭД: учет, налогообложение, валютный контроль в 2025 году
Вы получите необходимые знания в сфере таможенного и валютного законодательства, расчете НДС и таможенных платежей в ФТС, чтобы занять должность бухгалтера ВЭД и выйти на новый уровень дохода.
Во время обучения вас ждет много практики. Под нашим руководством вы будете составлять контракты, рассчитывать НДС, таможенные платежи, вести учет операций в 1С и т. д.
Цена со скидкой 75%: 8 900 рублей вместо
35 200 рублей.
Финансовый менеджмент: управление финансами для бухгалтера и руководителя
Для тех, кто освоил управленческий учет и финансовый анализ, мы приготовили более глубокое погружение в мир финансов.
Вы научитесь строить финансовые модели и прогнозы, делать наглядные дашборды для собственника, работать с таблицами и находить эффективные управленческие решения.
Цена со скидкой 78%: 9 900 рублей вместо
44 900 рублей.
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