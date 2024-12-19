Клерк
НДФЛ

Как работает налоговый кэшбек, НДФЛ с материальной выгоды, сверхлимитные суточные

Собрали самые интересные вопросы пользователей по НДФЛ с ответами экспертов «Клерка».
Как работает налоговый кэшбек, НДФЛ с материальной выгоды, сверхлимитные суточные
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

В базе «Клерк.Консультаций» — тысячи решённых вопросов пользователей.

Собрали подборку из вопросов по лизингу, и делимся с вами разъяснениями и рекомендациями наших экспертов.

Про налоговый кэшбек

Вопрос № 1: С 2025 года планируется новая льгота для работающих родителей: НДФЛ с 13% снизится до 6%. Как она будет работать?

Ответ эксперта: это не снижение НДФЛ, а возможность вернуть часть уплаченного налога. Льгота введена ФЗ от 13.07.2024 № 179-ФЗ. Он вступает в силу с 1 января 2026, а значит применим к уплаченному НДФЛ за 2025 год.

Суть закона в том, что граждане, имеющие двух и более детей, смогут получить дополнительную выплату в виде 7% НДФЛ с доходов за предыдущий год (то есть разница между уплаченным НДФЛ в размере 13% и 6% налогом).

Закон № 179-ФЗ определяет условия, при которых родители получат право на указанную выплату: количество детей, возраст, наличие российского гражданства у детей и родителей, трудоустройство родителей, размер среднедушевого дохода, владение движимым и недвижимым имуществом.

Полный ответ и вопрос читайте в консультации.

Про уплату НДФЛ с материальной выгоды

Вопрос № 2: Индивидуальный предприниматель дал беспроцентный заем физическому лицу. Возникает ли НДФЛ с материальной выгоды? Если, да, то кто должен подать декларацию?

Ответ эксперта: согласно ст. 212 НК материальная выгода возникает, если заем выдается взаимозависимому лицу. В таком случае ИП выступает налоговым агентом и указывает начисленную материальную выгоду в отчетности.

Если нет возможности удержать налог, то в отчетности он будет указан в качестве неудержанного, и в следующем году ИФНС пришлет физлицу уведомление на его уплату. При этом физлицу сдавать декларацию по налогу не нужно, а ИП необходимо будет сдать 6-НДФЛ.

Полный ответ и вопрос читайте в консультации.

Про НДФЛ со сверхлимитных суточных

Вопрос № 3: Как правильно удержать НДФЛ со сверхурочных за декабрь, если авансовый утвердили в декабре, а последним днем декабря начислили доход?

Ответ эксперта: суточные считаются доходом для исчисления НДФЛ в последний день месяца, в котором утвердили авансовый отчет по командировке. На эту дату нужно исчислить НДФЛ.

А суточные сверх нормы признаются доходом сотрудника, подлежащим включению в основную налоговую базу. Удержать НДФЛ с таких суточных необходимо в ближайшую выплату.

Полный ответ и вопрос читайте в консультации.

Найти ответы на вопросы по бухгалтерским, правовым и кадровым нюансам в базе консультаций «Клерка» легко с подпиской Клерк.Премиум. Помимо доступа к базе решенных вопросов вы получите еще и возможность безлимитных консультаций с нашими экспертами по практическим вопросам. Расскажите о своей проблеме и в течение 3,5 часов вы получите подробный ответ с рекомендациями.

Подписаться

Уже 23 года нашей экспертности доверяют миллионы профессионалов по всей стране.

Ольга Ульянова
Налоговые изменения 2025

Как изменится налогообложение нерезидентов с 2025 года

В этой статье вы познакомитесь с ключевыми изменениями в налогообложении нерезидентов, которые начнут действовать с 2025 года. Кроме того, если вы прочитаете материал до конца узнаете две интересные истории из практики, которые наглядно демонстрируют, как можно сэкономить миллионы рублей благодаря оптимизации налогообложения.

Как изменится налогообложение нерезидентов с 2025 года
2

Начать дискуссию