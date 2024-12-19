Как работает налоговый кэшбек, НДФЛ с материальной выгоды, сверхлимитные суточные

В базе «Клерк.Консультаций» — тысячи решённых вопросов пользователей.

Собрали подборку из вопросов по лизингу, и делимся с вами разъяснениями и рекомендациями наших экспертов.

Про налоговый кэшбек

Вопрос № 1: С 2025 года планируется новая льгота для работающих родителей: НДФЛ с 13% снизится до 6%. Как она будет работать?

Ответ эксперта: это не снижение НДФЛ, а возможность вернуть часть уплаченного налога. Льгота введена ФЗ от 13.07.2024 № 179-ФЗ. Он вступает в силу с 1 января 2026, а значит применим к уплаченному НДФЛ за 2025 год.

Суть закона в том, что граждане, имеющие двух и более детей, смогут получить дополнительную выплату в виде 7% НДФЛ с доходов за предыдущий год (то есть разница между уплаченным НДФЛ в размере 13% и 6% налогом).

Закон № 179-ФЗ определяет условия, при которых родители получат право на указанную выплату: количество детей, возраст, наличие российского гражданства у детей и родителей, трудоустройство родителей, размер среднедушевого дохода, владение движимым и недвижимым имуществом.

Полный ответ и вопрос читайте в консультации.

Про уплату НДФЛ с материальной выгоды

Вопрос № 2: Индивидуальный предприниматель дал беспроцентный заем физическому лицу. Возникает ли НДФЛ с материальной выгоды? Если, да, то кто должен подать декларацию?

Ответ эксперта: согласно ст. 212 НК материальная выгода возникает, если заем выдается взаимозависимому лицу. В таком случае ИП выступает налоговым агентом и указывает начисленную материальную выгоду в отчетности.

Если нет возможности удержать налог, то в отчетности он будет указан в качестве неудержанного, и в следующем году ИФНС пришлет физлицу уведомление на его уплату. При этом физлицу сдавать декларацию по налогу не нужно, а ИП необходимо будет сдать 6-НДФЛ.

Полный ответ и вопрос читайте в консультации.

Про НДФЛ со сверхлимитных суточных

Вопрос № 3: Как правильно удержать НДФЛ со сверхурочных за декабрь, если авансовый утвердили в декабре, а последним днем декабря начислили доход?

Ответ эксперта: суточные считаются доходом для исчисления НДФЛ в последний день месяца, в котором утвердили авансовый отчет по командировке. На эту дату нужно исчислить НДФЛ.

А суточные сверх нормы признаются доходом сотрудника, подлежащим включению в основную налоговую базу. Удержать НДФЛ с таких суточных необходимо в ближайшую выплату.

Полный ответ и вопрос читайте в консультации.

Найти ответы на вопросы по бухгалтерским, правовым и кадровым нюансам в базе консультаций «Клерка» легко с подпиской Клерк.Премиум. Помимо доступа к базе решенных вопросов вы получите еще и возможность безлимитных консультаций с нашими экспертами по практическим вопросам. Расскажите о своей проблеме и в течение 3,5 часов вы получите подробный ответ с рекомендациями.

Подписаться

Уже 23 года нашей экспертности доверяют миллионы профессионалов по всей стране.