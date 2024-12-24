Чек-лист для бухгалтера: пять главных изменений по зарплате, НДФЛ и страховым взносам с 1 января 2025 года

С 1 января 2025 года в силу вступит множество изменений по разным участкам. Удержать все в голове невозможно, поэтому мы выбрали самые важные нововведения по зарплате и составили для вас чек-лист, который поможет адаптироваться к новым правилам и не сойти с ума от стресса и паники в первые рабочие дни нового года.

Совсем скоро в силу вступит новая налоговая реформа-2025. Много изменений будет в области НДФЛ: установится пятиступенчатая шкала ставок, в том числе для релокантов, увеличатся стандартные вычеты на детей и сотрудников, сдавших нормы ГТО, перемены коснутся страховых взносов и т. д. Полный список нововведений по зарплате с 1 января 2025 года — в нашем чек-листе для бухгалтера.

1. Прогрессивная шкала НДФЛ

Новые ставки НДФЛ по прогрессивной шкале будут зависеть от размера полученного дохода.

Ставка, % Размер дохода в месяц, рублей Лимит дохода в год, рублей 13 до 200 тыс. 2,4 млн 15 216 – 416,7 тыс. 2,4 – 5 млн 18 416,7 тыс. – 1, 67 млн 5 – 20 млн 20 1,67 млн – 4,17 млн 20 – 50 млн 22 более 4,17 млн более 50 млн

Ставки НДФЛ по прогрессивной шкале будут применяться к следующим доходам резидентов РФ:

для доходов ИП на общей системе налогообложения;

выигрыши в азартные игры и лотереи;

прибыль контролируемой иностранной компании;

по трудовым договорам — к зарплате, отпускным, премиям, больничным;

по ГПХ — от выполнения работ, оказания услуг;

другие доходы согласно ст. 210 НК.

Ставки НДФЛ будут такими же для отдельных категорий нерезидентов, у которых доходы облагаются по резидентским ставкам. К ним можно отнести дистанционных сотрудников, граждан стран ЕАЭС, мигрантов, высококвалифицированных иностранных специалистов на патенте.

Однако сами правила исчисления НДФЛ не изменятся: то есть повышенная ставка будет применяться только к сумме, которая превысила установленный лимит. При этом она будет применяться как к трудовым доходам, так, в частности, и к продаже имущества.

Льготные ставки по НДФЛ

Так как вводится прогрессивная шкала НДФЛ, с 1 января 2025 года будут действовать льготные ставки по НДФЛ согласно п.1 и п. 2.2 ст. 224 НК:

13% – по доходам до 5 млн рублей включительно;

15% – по доходам свыше 5 млн рублей.

Эти ставки будут действовать в отношении нескольких выплат в соответствии с п. 6.1 и новый п. 6.2 ст. 210 НК:

доходы в виде денежного содержания и иных выплат по участию в СВО или выполнению задач в период СВО;

районных коэффициентов к зарплате и процентных надбавок за работу в районах Крайнего Севера и других местностях с неблагоприятными климатическими условиями.

2. Изменение ставок НДФЛ для отдельных видов доходов

По нескольким категориям доходов в 2025 году ставки НДФЛ останутся 13% и 15%, но с другим годовым лимитом.

дивиденды (база будет определяться отдельно);

проценты по вкладам в банках РФ;

стоимость имущества, кроме ценных бумаг и подаренного компанией или ИП имущества;

стоимость недвижимости и транспорта, которые были подарены физлицом (не близким родственником);

доходы от продажи имущества, кроме ценных бумаг, и долей в нем;

доходы по операциям с ценными бумагами и операциям с производными финансовыми инструментами;

доходы от реализации долей в УК российских компаний.

С 2025 года НДФЛ по этим доходам будет 13%, пока доход с начала года не достигнет 2,4 млн рублей, а все, что свыше — будет облагаться по ставке 15%.

Новые ставки НДФЛ с дивидендов и доходов от продажи имущества

С 1 января 2025 года по доходам в виде дивидендов и доходов от продажи имущества, а также акций и долей участия в уставном капитале и доходов по операциям с ценными бумагами и цифровыми активами будут действовать новые ставки НДФЛ. Согласно п. 1.1 ст. 224 НК они будут такими:

13% по доходам до 2,4 млн рублей;

15% по доходам свыше 2,4 млн рублей.

Эти же ставки будут применяться к доходам физлиц в виде страховых выплат, выплат по операциям РЕПО с объектами в виде ценных бумаг, выплат по пенсионному обеспечению и доходам в виде процентов по вкладам и остаткам на счетах в банках РФ.

3. Налоговые вычеты по НДФЛ

Вычеты на детей

С 1 января 2025 года вычеты на детей будут в два раза больше. Лимит дохода тоже вырастет, и получить вычеты можно будет без заявления.

2024 2025 Вычет на 1-го ребенка 1 400 рублей 1 400 рублей Вычет на 2-го ребенка 1 400 рублей 2 800 рублей Вычет на 3-го и последующих детей 3 000 рублей 6 000 рублей Вычет на ребенка-инвалида 12 000 рублей 12 000 рублей Лимит дохода для вычета 350 000 рублей 450 000 рублей Основание для вычета Заявление + документы на детей Документы на детей Вычет опекунам, попечителям, приемным родителям на каждого ребенка-инвалида 6 000 рублей 12 000 рублей Вычет для учащихся очной формы обучения, аспирантов, ординаторов, интернов, студентов в возрасте до 24 лет, если они являются инвалидами I или II групп 6 000 рублей 12 000 рублей

Если в течение года стандартные налоговые вычеты были выданы одним или несколькими налоговыми агентами в большем размере, чем предписывает законодательство, то по завершении года налоговые органы выполнят перерасчет. Соответствующая сумма НДФЛ будет включена в налоговое уведомление.

Работодатели будут предоставлять вычет без заявления — на основании имеющихся сведений о детях сотрудников. Сотрудники имеют право такие документы предоставить (о возрасте детей, обучении, инвалидности) и обязаны информировать работодателя, если что-то изменилось.

Вычеты для спортивных сотрудников

В 2025 году вводится новый вычет в размере 18 000 рублей за год для специалистов, которые выполнили нормативы испытаний ГТО в соответствии с показателями своей возрастной группы и получили знак отличия.

Инвестиционный вычет по НДФЛ

На портале проектов нормативных актов появился проект ФНС с новыми формами документов, которые нужны для ускоренного получения инвестиционного вычета по НДФЛ.

С 1 января 2025 года инвестиционный налоговый вычет будут предоставлять:

в сумме денежных средств, которые были внесены на ИИС, открытый до 31 декабря 2023 года;

в сумме положительного финансового результата по операциям на ИИС, открытом до 31 декабря 2023.

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4. Фиксированные взносы

Размеры взносов ИП на 2025–2027 годы

ФЗ от 08.08.2024 № 259-ФЗ, который ввел поправки в НК, также и регламентировал увеличение размера фиксированных взносов на 3 ближайших года. По сравнению с 2024 годом, в 2025 году платежи выросли на 4 158 рублей.

А еще изменилась максимальная величина взносов в размере 1% с дохода, который превышает 300 тыс. руб. Показали изменения наглядно в таблице:

2025 2026 2027 размер фикс. взносов 53 658 руб. 57 390 руб. 61 154 руб. максимальная сумма 1% взносов 300 888 руб. 321 818 руб. 342 923 руб.

Также в 2025 году вырастут фиксированные взносы на новых территориях: вместо 25 200 руб ИП придется уплачивать 36 000 руб. А с 2026 года льгота по использованию пониженного тарифа для предпринимателей на новых территориях перестанет действовать, и придется использовать стандартные ставки.

Сроки уплаты фиксированных взносов

Срок уплаты фиксированных взносов также меняется с 2025 года. В следующем году предпринимателям нужно будет перечислять сумму на ЕНС не до 31 декабря, как раньше, а до 28 декабря.

Изменение появилось в связи с тем, что 31 декабря часто выпадало на выходной день, поэтому последний день уплаты переносился на 8 или 9 января.

Теперь взносы будут уплачиваться в том же году, к которому они относятся.

Также если ИП прекратил свою деятельность в середине года, то уплатить фиксированные взносы необходимо не позднее 15 календарных дней с даты снятия с учета.

Сроки по 1% взносу с превышения лимита в 300 тыс. остались прежними — их необходимо уплатить до 1 июля следующего года.

Уплата страховых взносов ИП за себя происходит на единый налоговый счет. Вся сумма отправляется на единый КБК: 182 0 10 61 201 01 0000 510. Этот реквизит необходимо указать в поле 104.

5. Новый МРОТ

Владимир Путин подписал закон от 29.10.2024 № 365-ФЗ о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 22 440 рублей. Новая сумма начнет действовать с 1 января 2025 года.

Сейчас МРОТ составляет 19 242 рубля, но с нового года показатель вырастет на 16,5%.

Для того, чтобы сохранить опережающие темпы роста МРОТ, с 2025 года эту цифру будут определять как 45% от медианной заработной платы за 2023 год.

Власти планируют, что к 2030 году МРОТ вырастет до 35 тыс. рублей в месяц.

Как подготовиться к изменениям

Налоговая реформа 2025 добавит еще немало хлопот, поэтому сейчас самое время повторить основы, изучить все нюансы расчета страховых взносов, НДФЛ, зарплаты, пособий и т. д., освоить все действующие нормы, чтобы не боятся ошибок. Необходимые знания вы получите на курсе профессиональной переподготовки «Бухгалтер по зарплате».

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