Чек-лист для бухгалтера: пять главных изменений по зарплате, НДФЛ и страховым взносам с 1 января 2025 года

Совсем скоро в силу вступит новая налоговая реформа-2025. Много изменений будет в области НДФЛ: установится пятиступенчатая шкала ставок, в том числе для релокантов, увеличатся стандартные вычеты на детей и сотрудников, сдавших нормы ГТО, перемены коснутся страховых взносов и т. д. Полный список нововведений по зарплате с 1 января 2025 года — в нашем чек-листе для бухгалтера.
1. Прогрессивная шкала НДФЛ
Новые ставки НДФЛ по прогрессивной шкале будут зависеть от размера полученного дохода.
Ставка, %
Размер дохода в месяц, рублей
Лимит дохода в год, рублей
13
до 200 тыс.
2,4 млн
15
216 – 416,7 тыс.
2,4 – 5 млн
18
416,7 тыс. – 1, 67 млн
5 – 20 млн
20
1,67 млн – 4,17 млн
20 – 50 млн
22
более 4,17 млн
более 50 млн
Ставки НДФЛ по прогрессивной шкале будут применяться к следующим доходам резидентов РФ:
для доходов ИП на общей системе налогообложения;
выигрыши в азартные игры и лотереи;
прибыль контролируемой иностранной компании;
по трудовым договорам — к зарплате, отпускным, премиям, больничным;
по ГПХ — от выполнения работ, оказания услуг;
другие доходы согласно ст. 210 НК.
Ставки НДФЛ будут такими же для отдельных категорий нерезидентов, у которых доходы облагаются по резидентским ставкам. К ним можно отнести дистанционных сотрудников, граждан стран ЕАЭС, мигрантов, высококвалифицированных иностранных специалистов на патенте.
Однако сами правила исчисления НДФЛ не изменятся: то есть повышенная ставка будет применяться только к сумме, которая превысила установленный лимит. При этом она будет применяться как к трудовым доходам, так, в частности, и к продаже имущества.
Льготные ставки по НДФЛ
Так как вводится прогрессивная шкала НДФЛ, с 1 января 2025 года будут действовать льготные ставки по НДФЛ согласно п.1 и п. 2.2 ст. 224 НК:
13% – по доходам до 5 млн рублей включительно;
15% – по доходам свыше 5 млн рублей.
Эти ставки будут действовать в отношении нескольких выплат в соответствии с п. 6.1 и новый п. 6.2 ст. 210 НК:
доходы в виде денежного содержания и иных выплат по участию в СВО или выполнению задач в период СВО;
районных коэффициентов к зарплате и процентных надбавок за работу в районах Крайнего Севера и других местностях с неблагоприятными климатическими условиями.
2. Изменение ставок НДФЛ для отдельных видов доходов
По нескольким категориям доходов в 2025 году ставки НДФЛ останутся 13% и 15%, но с другим годовым лимитом.
дивиденды (база будет определяться отдельно);
проценты по вкладам в банках РФ;
стоимость имущества, кроме ценных бумаг и подаренного компанией или ИП имущества;
стоимость недвижимости и транспорта, которые были подарены физлицом (не близким родственником);
доходы от продажи имущества, кроме ценных бумаг, и долей в нем;
доходы по операциям с ценными бумагами и операциям с производными финансовыми инструментами;
доходы от реализации долей в УК российских компаний.
С 2025 года НДФЛ по этим доходам будет 13%, пока доход с начала года не достигнет 2,4 млн рублей, а все, что свыше — будет облагаться по ставке 15%.
Новые ставки НДФЛ с дивидендов и доходов от продажи имущества
С 1 января 2025 года по доходам в виде дивидендов и доходов от продажи имущества, а также акций и долей участия в уставном капитале и доходов по операциям с ценными бумагами и цифровыми активами будут действовать новые ставки НДФЛ. Согласно п. 1.1 ст. 224 НК они будут такими:
13% по доходам до 2,4 млн рублей;
15% по доходам свыше 2,4 млн рублей.
Эти же ставки будут применяться к доходам физлиц в виде страховых выплат, выплат по операциям РЕПО с объектами в виде ценных бумаг, выплат по пенсионному обеспечению и доходам в виде процентов по вкладам и остаткам на счетах в банках РФ.
3. Налоговые вычеты по НДФЛ
Вычеты на детей
С 1 января 2025 года вычеты на детей будут в два раза больше. Лимит дохода тоже вырастет, и получить вычеты можно будет без заявления.
2024
2025
Вычет на 1-го ребенка
1 400 рублей
1 400 рублей
Вычет на 2-го ребенка
1 400 рублей
2 800 рублей
Вычет на 3-го и последующих детей
3 000 рублей
6 000 рублей
Вычет на ребенка-инвалида
12 000 рублей
12 000 рублей
Лимит дохода для вычета
350 000 рублей
450 000 рублей
Основание для вычета
Заявление + документы на детей
Документы на детей
Вычет опекунам, попечителям, приемным родителям на каждого ребенка-инвалида
6 000 рублей
12 000 рублей
Вычет для учащихся очной формы обучения, аспирантов, ординаторов, интернов, студентов в возрасте до 24 лет, если они являются инвалидами I или II групп
6 000 рублей
12 000 рублей
Если в течение года стандартные налоговые вычеты были выданы одним или несколькими налоговыми агентами в большем размере, чем предписывает законодательство, то по завершении года налоговые органы выполнят перерасчет. Соответствующая сумма НДФЛ будет включена в налоговое уведомление.
Работодатели будут предоставлять вычет без заявления — на основании имеющихся сведений о детях сотрудников. Сотрудники имеют право такие документы предоставить (о возрасте детей, обучении, инвалидности) и обязаны информировать работодателя, если что-то изменилось.
Вычеты для спортивных сотрудников
В 2025 году вводится новый вычет в размере 18 000 рублей за год для специалистов, которые выполнили нормативы испытаний ГТО в соответствии с показателями своей возрастной группы и получили знак отличия.
Инвестиционный вычет по НДФЛ
На портале проектов нормативных актов появился проект ФНС с новыми формами документов, которые нужны для ускоренного получения инвестиционного вычета по НДФЛ.
С 1 января 2025 года инвестиционный налоговый вычет будут предоставлять:
в сумме денежных средств, которые были внесены на ИИС, открытый до 31 декабря 2023 года;
в сумме положительного финансового результата по операциям на ИИС, открытом до 31 декабря 2023.
Хотите уверенно рассчитывать зарплату и налоги по новым правилам 2025 года?
Оставьте заявку, мы поможем вам подобрать курс и мы сообщим о наборе следующего потока.
4. Фиксированные взносы
Размеры взносов ИП на 2025–2027 годы
ФЗ от 08.08.2024 № 259-ФЗ, который ввел поправки в НК, также и регламентировал увеличение размера фиксированных взносов на 3 ближайших года. По сравнению с 2024 годом, в 2025 году платежи выросли на 4 158 рублей.
А еще изменилась максимальная величина взносов в размере 1% с дохода, который превышает 300 тыс. руб. Показали изменения наглядно в таблице:
2025
2026
2027
размер фикс. взносов
53 658 руб.
57 390 руб.
61 154 руб.
максимальная сумма 1% взносов
300 888 руб.
321 818 руб.
342 923 руб.
Также в 2025 году вырастут фиксированные взносы на новых территориях: вместо 25 200 руб ИП придется уплачивать 36 000 руб. А с 2026 года льгота по использованию пониженного тарифа для предпринимателей на новых территориях перестанет действовать, и придется использовать стандартные ставки.
Сроки уплаты фиксированных взносов
Срок уплаты фиксированных взносов также меняется с 2025 года. В следующем году предпринимателям нужно будет перечислять сумму на ЕНС не до 31 декабря, как раньше, а до 28 декабря.
Изменение появилось в связи с тем, что 31 декабря часто выпадало на выходной день, поэтому последний день уплаты переносился на 8 или 9 января.
Теперь взносы будут уплачиваться в том же году, к которому они относятся.
Также если ИП прекратил свою деятельность в середине года, то уплатить фиксированные взносы необходимо не позднее 15 календарных дней с даты снятия с учета.
Сроки по 1% взносу с превышения лимита в 300 тыс. остались прежними — их необходимо уплатить до 1 июля следующего года.
Уплата страховых взносов ИП за себя происходит на единый налоговый счет. Вся сумма отправляется на единый КБК: 182 0 10 61 201 01 0000 510. Этот реквизит необходимо указать в поле 104.
5. Новый МРОТ
Владимир Путин подписал закон от 29.10.2024 № 365-ФЗ о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 22 440 рублей. Новая сумма начнет действовать с 1 января 2025 года.
Сейчас МРОТ составляет 19 242 рубля, но с нового года показатель вырастет на 16,5%.
Для того, чтобы сохранить опережающие темпы роста МРОТ, с 2025 года эту цифру будут определять как 45% от медианной заработной платы за 2023 год.
Власти планируют, что к 2030 году МРОТ вырастет до 35 тыс. рублей в месяц.
Как подготовиться к изменениям
Налоговая реформа 2025 добавит еще немало хлопот, поэтому сейчас самое время повторить основы, изучить все нюансы расчета страховых взносов, НДФЛ, зарплаты, пособий и т. д., освоить все действующие нормы, чтобы не боятся ошибок. Необходимые знания вы получите на курсе профессиональной переподготовки «Бухгалтер по зарплате».
Вы узнаете, как правильно заполнять ЕНП-уведомление на НДФЛ и отчетность по сотрудникам, сможете составлять внутренние нормативные акты, принимать и увольнять работников, вести кадровый учет — получите дополнительные навыки для карьерного роста.
Это прикладной курс, поэтому вас ждут практические задания по работе с таблицами Excel и ведению учета в 1С:ЗУП, много задач по заполнению форм отчетности, составлению договоров и т. д.
Всего в программе 89 видеоуроков, практические работы, конспекты, справочный материал и много шаблонов, форм для отработки навыков. Любые вопросы по ходу обучения вы сможете обсудить на онлайн-встречах с преподавателями или задать персональному куратору в чате.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов. Ваш работодатель увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.
Хотите посмотреть на обучение изнутри? Пройдите бесплатный урок.
Больше курсов повышения квалификации в каталоге «Клерка».
Начать дискуссию