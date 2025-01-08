❗️Шпаргалка для бухгалтера: новые формы и даты сдачи отчетности за IV квартал 2024 года

Праздники праздниками, а отчетность никто не отменял. Чтобы вы не бегали в стрессе весь январь — то изменения, то отчеты горят. Мы собрали все необходимое в одной подборке. Сохраняйте, чтобы не потерять.

Не оставляйте подготовку отчетности за 2024 год на последний момент, тем более, что некоторые отчеты придется сдавать по новой форме.

За 4 квартал 2024 года в ИФНС нужно сдать:

Единая упрощенная декларация за 4 квартал 2024 года до 20.01.2025;

Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур за 4 квартал 2024 года до 20.01.2025;

Декларация по косвенным налогам за декабрь 2024 года (для импортеров из ЕАЭС) до 20.01.2025;

Уведомление об исчисленных суммах налогов , авансовых платежей по налогам, сборам, страховым взносам до 25.01.2025;

Расчет по страховым взносам за 2024 год до 27.01.2025;

Персонифицированные сведения о физлицах за декабрь 2024 года до 27.01.2025;

Декларация по НДС за 4 квартал 2024 года до 27.01.2025;

Расчет 6-НДФЛ за 2024 год до 25.02.2025;

Декларация по налогу на имущество за 2024 год до 25.02.2025;

Декларация по налогу на прибыль за 2024 год до 25.03.2025;

Декларация по УСН за 2024 год для организаций до 25.03.2025;

Декларация по ЕСХН за 2024 год до 25.03.2025;

Декларация по УСН за 2024 год для ИП до 25.04.2025;

Декларация 3-НДФЛ для ИП до 30.04.2025.

Для большинства отчетов будут действовать старые формы, а вот по налогу на имущество, декларации по УСН и декларации 3-НДФЛ — в силу вступят новые образцы. Рассказываем об основных изменениях.

Декларация по налогу на имущество

Согласно приказу ФНС от 27.09.2024 № БВ-7-21/805@ сдавать декларацию по налогу на имущество нужно будет по новой форме.

На титульном листе декларации крупнейшие налогоплательщики будут указывать код ИФНС по месту нахождения объекта.

В файле надо будет указывать GUID доверенности.

Декларация 3-НДФЛ

В приказе от 19.09.2024 № ЕД-7-11/757@ ФНС утвердила новую форму декларации.

Теперь физлица (не ИП) в декларации вместо ИНН могут указывать номер из регистра населения (ЕРН).

Причем ранее планировалось, что этот номер будет на каждой странице. В итоге его оставили только на титульном листе.

Новая 3-НДФЛ будет действовать с отчетности за 2024 год.

Декларация по УСН

Опубликован приказ ФНС от 01.11.2024 № ЕД-7-3/813@ с новой формой декларации.

В декларации, в частности, появился раздел 4 — для вычета по расходам на покупку ККТ, который власти недавно ввели для бизнеса из новых регионов.

На титульном листе декларации надо будет указывать объект налогообложения – «доходы» или «доходы минус расходы». Штрихкод титульного листа новой формы декларации: 0301 5018.

Кроме этого, заменили и порядок заполнения поля «Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю». Теперь для электронной доверенности в поле нужно приводить ее GUID (пп. 3 п. 14 порядка).

Новую декларацию надо будет сдавать уже за этот год. Потом форму снова станут менять, ведь с 2025 года не будет повышенных ставок по УСН – 8% и 20%.

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