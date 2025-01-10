Новые уроки по всем изменениям на УСН уже в обновленном онлайн-курсе «Главбух на УСН»

С 1 января 2025 года в силу вступили изменения налоговой реформы-2025, а так как многие из них касаются упрощенцев, то мы обновили программу онлайн-курса «Главбух на УСН: от учета и отчетности до 1С» в соответствии с новыми требованиями и задачами.

С 2025 года для применения УСН действуют новые лимиты дохода, численности и ОС, придется платить НДС со ставками до 20%. Кроме этого, много изменений будет в области НДФЛ — пятиступенчатая шкала ставок, в том числе для релокантов, также увеличатся стандартные вычеты на детей и сотрудников, сдавших нормы ГТО. Многие нововведения уже вступили в силу, поэтому времени на раскачку нет — нужно быстро погружаться в изменения и учиться с ними работать.

Чтобы помочь вам легко адаптироваться к новым условиям, мы обновили наш онлайн-курс «Главбух на УСН: от учета и отчетности до 1С» — записали почти 20 новых видеуроков, а также подготовили отдельный блок про НДС на УСН, добавили в программу актуальные шаблоны и новую форму декларации по УСН с примером заполнения.

Что нового в курсе

С 2025 года действуют новые лимиты для перехода и работы на УСН. Теперь многим упрощенцам придется платить НДС и подавать декларацию по этому налогу.

Новые лимиты и переход на УСН

Чтобы вы сами разобрались во всех нюансах лимитов, их индексации и правил применения упрощенки мы добавили в программу курса уроки по этой теме: Лимиты УСН с 2025 года,

Как с 2025 года будут индексировать лимит дохода для перехода на УСН.

НДС на УСН

Теме НДС на УСН мы посвятили отдельный блок, для которого записали восемь новых видеоуроков:

Плательщики НДС на УСН и условия освобождения от НДС на УСН;

Условия для применения ставки НДС 5% и 7%;

Обязанности организаций/ИП на УСН как плательщиков НДС;

Особенности применения пониженных ставок НДС;

Начисление и вычеты НДС. НДС при начислении авансов и отгрузке;

НДС по переходящим договорам и отсутствии права на освобождение от НДС;

Вычеты «входящего» НДС при выборе с 2025 г. ставки 20%/ 10%;

Восстановление НДС при переходе налогоплательщика НДС на УСН с освобождением от обязанностей плательщика НДС или со ставками 5%/7%.

После прохождения этих уроков вас ждет тест для самопроверки, который поможет вам убедиться в том, что вы хорошо усвоили пройденный материал.

НДФЛ и налоговые вычеты

Для компаний на УСН с сотрудниками важно будет разобраться в новых правилах работы с НДФЛ и страховыми взносами:

Прогрессивная шкала НДФЛ;

Изменение ставок НДФЛ для отдельных видов доходов;

Налоговые вычеты;

Налоговый кэшбэк;

Особенности исчисления НДФЛ с фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании;

Страховые взносы.

Отдельный урок мы посвятили налоговой амнистии при дроблении бизнеса — особенно актуальной в 2025 году теме.

Свежие формы и шаблоны документов

В вашем распоряжении будут не только видеоуроки, но и конспекты, пошаговые инструкции и все актуальные шаблоны и формы документов, в частности новая форма декларации по УСН с примером заполнения.

Чему вы научитесь

Налоговая реформа-2025 принесет еще немало хлопот, поэтому сейчас самое время повторить основы ведения налогового учета на УСН и систематизировать свои знания на онлайн-курсе «Главбух на УСН: от учета и отчетности до 1С».

Вы разберетесь в особенностях УСН, сможете комфортно работать в 1С, вести учет по новым ФСБУ и успешно проходить проверки налоговиков. Научитесь не только вести налоговый учет по УСН, но и работать с онлайн-кассами, защищать компанию от обвинений в дроблении.

Это прикладной курс, поэтому вас ждут практические задания по работе с таблицами Excel и ведению учета в 1С:Предприятие, много задач по заполнению форм отчетности, составлению договоров и т. д.

После прохождения курса вы получите официальный сертификат от Центра обучения «Клерка», который подтвердит ваши знания перед работодателем.

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