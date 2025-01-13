Все новые формы отчетов и правила расчета налогов в 2025 году уже в обновленном курсе

В 2025 году меняются правила работы с большим количеством налогов сразу — появятся новые ставки, формы отчетности и сроки сдачи документов. Запомнить все самому нереально, поэтому мы обновили наш курс «Бухгалтер на ОСНО» и добавили туда уроки с разбором изменений по каждому налогу. Теперь все необходимое всегда будет у вас под рукой.

Мы учли все изменения налоговой реформы-2025 и записали новые уроки по каждому налогу для курса «Бухгалтер на ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность».

В 2025 году работа с большинством налогов изменится. Теперь нужно применять новые ставки по НДФЛ и налогу на прибыль, рассчитывать НДС на УСН, а также уплачивать новый туристический налог. Для большинства отчетов будут действовать старые формы, а вот по налогу на имущество, декларации по УСН и декларации 3-НДФЛ — в силу вступят новые образцы.

Специально для того, чтобы вы смогли быстро адаптироваться к новым правилам, мы обновили наш курс повышения квалификации «Бухгалтер на ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность» и записали 9 новых видеоуроков, добавили в программу актуальные шаблоны и формы с примером заполнения.

Что нового в курсе

В 2025 году серьезно изменится работа с НДФЛ: появится пятиступенчатая шкала ставок, в том числе для релокантов, увеличатся стандартные вычеты на детей и сотрудников, сдавших нормы ГТО и др. Так как с расчетом НДФЛ сталкивается почти каждый бухгалтер, то мы решили подробно рассмотреть все нововведения в этой области и записали пять уроков, связанных с налогом.

Мы разобрали прогрессивную шкалу ставок, расписали то, как изменятся ставки НДФЛ для отдельных видов доходов, а также пояснили порядок исчисления НДФЛ с фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании, уделили внимание налоговым вычетам по НДФЛ и кэшбэку.

Кроме этого, мы добавили тест для самопроверки по тому, насколько хорошо вы разобрались в особенностях работы с НДФЛ в 2025 году. Также приложили конспекты уроков и подробные инструкции.

Теперь в программе есть дополнительные уроки и по другим налогам: Налог на прибыль;

Налог на имущество;

Земельный налог.

Также отдельно разобрали все нюансы со страховыми взносами в 2025 году.

Чему вы научитесь

После обучение вы сможете правильно рассчитывать и уплачивать НДФЛ, налог на прибыль и имущество, земельный налог, а также страховые взносы с учетом налоговой реформы-2025.

Узнаете, как без ошибок формировать бухгалтерскую отчетность, работать по новым ФСБУ и избегать ошибок и штрафов.

Вы получите практические навыки по заполнению сложных отчетов, разберетесь в частых ошибках и нюансах при составлении отчетности на реальных примерах.

Любые вопросы по ходу обучения вы сможете обсудить на онлайн-встречах с преподавателями или задать персональному куратору в чате. После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 120 ак. часов.

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