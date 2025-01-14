За какие ошибки в НДФЛ и зарплате будут штрафовать в 2025 году

В 2025 году бухгалтерам предстоит рассчитывать зарплату по новому МРОТ, работать с прогрессивной шкалой ставок НДФЛ, новыми кодами 6-НДФЛ и РСВ. Изменения будут и по части страховых взносов, вычетов, налогового кэшбэка и многим другим направлениям. Чтобы избежать ошибок, все новые правила и шаблоны всегда должны быть под рукой.

Новый год приготовил для бухгалтеров много сюрпризов. Несмотря на то, что об изменениях налоговой реформы-2025 стало известно еще летом, выучить все новые правила за полгода просто невозможно. Особенно если это масштабная реформа, которая касается всех налогоплательщиков.

С 1 января 2025 года бухгалтерам нужно работать с прогрессивной шкалой НДФЛ и новым МРОТ, использовать новые коды 6-НДФЛ и РСВ, иначе расчитывать страховые взносы, зарплату, стандартные вычеты и пособия. И это только капля в море изменений, с которыми теперь приходится справляться бухгалтерам. Чтобы помочь вам быстрее разобраться в новых правилах и применять их без ошибок с первых дней 2025 года, мы обновили наш курс профпереподготовки «Бухгалтер по зарплате». Теперь в программе есть 14 новых видеоуроков, дополнительные инструкции и новые шаблоны, которые просто необходимы для работы в новом году.

Что нового в курсе

НДФЛ

В 2025 году серьезно изменится работа с НДФЛ, а так как с этим налогом сталкивается почти каждый бухгалтер, то мы решили подробно рассмотреть все нововведения в этой области.

Мы записали три развернутых урока, где разобрали прогрессивную шкалу ставок, расписали то, как изменятся ставки НДФЛ для отдельных видов доходов, а также пояснили порядок исчисления НДФЛ с фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании.

Кроме этого, мы добавили тест для самопроверки по тому, насколько хорошо вы разобрались в особенностях работы с НДФЛ в 2025 году. Также приложили конспекты уроков и подробные инструкции.

Зарплата

С 1 января 2025 года увеличились МРОТ, прожиточный минимум, декретные и пособие по уходу за ребенком. Выплатам сотрудникам мы посвятили отдельный блок, где рассказываем, как рассчитывать отпускные и пособие по нетрудоспособности, суточные и компенсации дистанционным работникам, социальные вычеты по новым правилам.

Также в этом блоке есть подробная информация о новом МРОТ и выплатах работникам, которые зависят от МРОТ, новые коды доходов для 6-НДФЛ и РСВ, а также ставки НДФЛ с доходов дистанционного работника.

Налоговые вычеты

С 1 января 2025 года вычеты на детей будут в два раза больше. Лимит дохода тоже вырастет, и получить вычеты можно будет без заявления. Кроме этого, налоговая реформа-2025 вводит новый вычет в размере 18 000 рублей за год для специалистов, которые выполнили нормативы испытаний ГТО в соответствии с показателями своей возрастной группы и получили знак отличия.

Поэтому по этой теме мы записали специальный урок, где разобрали все нюансы начисления и выплаты налоговых вычетов.

Дополнительно мы рассказали о налоговом кэшбэке и условиях для его получения.

Чему вы научитесь

Всего в программе курса профпереподготовки 89 видеоуроков, практические работы, конспекты, справочный материал и много шаблонов, форм для отработки навыков. Любые вопросы по ходу обучения вы сможете обсудить на онлайн-встречах с преподавателями или задать персональному куратору в чате.

Вы узнаете, как правильно заполнять ЕНП-уведомление на НДФЛ и отчетность по сотрудникам, сможете составлять внутренние нормативные акты, принимать и увольнять работников, вести кадровый учет — получите дополнительные навыки для карьерного роста.

Это прикладной курс, поэтому вас ждут практические задания по работе с таблицами Excel и ведению учета в 1С:ЗУП, много задач по заполнению форм отчетности, составлению договоров и т. д.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов. Ваш работодатель увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

Хотите посмотреть на обучение изнутри? Пройдите бесплатный урок.

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