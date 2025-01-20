Как рассчитывать НДФЛ-лимит по выходному пособию в 2025 году

Чтобы определить будет ли выходное пособие сотрудника облагаться НДФЛ, выплаты нужно пересчитать по правилам расчета пособий по беременности и родам.

С 2025 года по-новому надо считать НДФЛ-лимит для выходных пособий. Рассчитанное выходное пособие (по сокращению, увольнению по соглашению сторон) с этого года надо еще раз рассчитать по другим правилам, чтобы определить, облагается ли оно НДФЛ. Новую норму утвердил Минфин в письме от 22.11.2024 № 03-04-06/117554.

С 1 января не облагается НДФЛ тройной средний заработок, рассчитанный по правилам для расчета пособия по беременности и родам и пособия по уходу за ребенком. То есть порядок расчета среднего заработка для декрета применяется теперь еще и для целей НДФЛ.

Напомним, ситуация с расчетом выходного пособия сейчас такая:

начисление – по нормам ТК (по постановлению правительства № 922, где годовую зарплату делят на рабочие дни за год);

НДФЛ – по нормам для декретных (по постановлению правительства № 1540, где двухгодовую зарплату делят на 730);

взносы – по нормам ТК (по постановлению № 922, где годовую зарплату делят на рабочие дни за год).

При расчете декретных заработок за 2 года (даже если он был у разных работодателей) надо делить на 730. При этом есть норма о замене лет, об исключении некоторых периодов из 730 дней.

До 2025 года статья 217 НК РФ освобождала от НДФЛ все виды предусмотренных законодательством компенсаций, связанных с увольнением работников, за исключением выходного пособия, среднего месячного заработка на период трудоустройства и компенсации руководителю, заместителям руководителя и главбуху в части, превышающей в целом трехкратный размер среднего месячного заработка (шестикратный — для районов Крайнего Севера).

Какие еще изменения по выплатам ждут бухгалтера в 2025 году

Новый год приготовил для бухгалтеров много сюрпризов. Несмотря на то, что об изменениях налоговой реформы-2025 стало известно еще летом, выучить все новые правила за полгода просто невозможно. Особенно если это масштабная реформа, которая касается всех налогоплательщиков.

С 1 января 2025 года бухгалтерам нужно работать с прогрессивной шкалой НДФЛ и новым МРОТ, использовать новые коды 6-НДФЛ и РСВ, иначе расчитывать страховые взносы, зарплату, стандартные вычеты и пособия. И это только капля в море изменений, с которыми теперь приходится справляться бухгалтерам. Чтобы помочь вам быстрее разобраться в новых правилах и применять их без ошибок с первых дней 2025 года, мы обновили наши курсы по зарплате и налогам и добавили 14 новых видеоуроков, дополнительные инструкции и новые шаблоны, которые просто необходимы для работы в новом году.

Что нового

Мы записали два новых блока «Изменения в заработной плате в 2025 году» и «Налоговая реформа-2025. Изменения в НДФЛ и страховых взносах».

В 2025 году серьезно изменится работа с НДФЛ, а так как с этим налогом сталкивается почти каждый бухгалтер, то мы решили подробно рассмотреть все нововведения в этой области.

Прогрессивная шкала НДФЛ.

Изменение ставок НДФЛ для отдельных видов доходов.

Особенности исчисления НДФЛ с фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании.

НДФЛ и страховые взносы.

Ставки НДФЛ с доходов дистанционного работника.

Кроме этого, мы добавили тест для самопроверки по тому, насколько хорошо вы разобрались в особенностях работы с НДФЛ в 2025 году. Также приложили конспекты уроков и подробные инструкции.

С 1 января 2025 года увеличились МРОТ, прожиточный минимум, декретные и пособие по уходу за ребенком. Выплатам сотрудникам мы посвятили отдельный блок, где рассказываем, как рассчитывать отпускные и пособие по нетрудоспособности, суточные и компенсации дистанционным работникам, социальные вычеты по новым правилам.

Также в программе есть уроки по налоговым вычетам и налоговому кэшбэку, новые коды для 6-НДФЛ и РСВ, страховым взносам, социальным вычетам и т. д.

Где учиться

Пройти обучение вы можете в двух форматах:

На курсе профпереподготовки «Бухгалтер по зарплате» или на онлайн-курсе «Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С».

За время обучения на курсах вы узнаете, как правильно заполнять ЕНП-уведомление на НДФЛ и отчетность по сотрудникам, сможете составлять внутренние нормативные акты, принимать и увольнять работников, вести кадровый учет — получите дополнительные навыки для карьерного роста.

В программе курса 125 видеоуроков, практические работы, конспекты, справочный материал и много шаблонов, форм для отработки навыков. Любые вопросы по ходу обучения вы сможете обсудить на онлайн-встречах с преподавателями или задать персональному куратору в чате.

Это прикладной курс, поэтому вас ждут практические задания по работе с таблицами Excel и ведению учета в 1С:ЗУП, много задач по заполнению форм отчетности, составлению договоров и т. д.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов. Ваш работодатель увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

Хотите посмотреть на обучение изнутри? Пройдите бесплатный урок.

Обучение начнется 1 февраля — скорее записывайтесь, по еще есть места.

Смотреть демо-урок

Если вы предпочитаете самостоятельное обучение в собственном темпе, то вам больше подойдет онлайн-курс. Для учебы вам не нужно предоставлять дипломы об образовании и ждать следующего потока обучения — сразу после оплаты вы сможете приступить к учебе.

В программу онлайн-курса входят 125 видеоуроков, тесты, конспекты, справочный материал, шаблоны и формы для отработки навыков.

После прохождения курса вы получите официальный сертификат от Центра обучения «Клерка», который подтвердит ваши знания перед работодателем.

Сейчас вы можете купить курс со скидкой 61% за 7 500 рублей вместо 18 990 рублей.

Купить курс

Больше онлайн-курсов со скидками в каталоге «Клерка».