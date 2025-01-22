Как совмещать режимы налогообложения в 2025 году — новые правила и лимиты

Совмещение спецрежимов позволяет ИП сэкономить на налогах, однако эта возможность доступна не всем налогоплательщикам. Рассказываем, каким требованиям должны соответствовать предприниматели, чтобы законно совмещать режимы налогообложения.

ИП могут применять одновременно несколько режимов для разных видов деятельности.

УСН + ПСН.

ОСНО + ПСН.

ЕСХН + ПСН.

УСН и патент

Чаще всего ИП используют комбинацию УСН + ПСН. Для обоих спецрежимов действуют свои лимиты по доходам и численности сотрудников.

Налоговый режим Лимит по доходу Лимит по численности Остаточная стоимость основных средств УСН 450 млн руб. 130 200 млн руб. ПСН 60 млн руб. 15 нет УСН + ПСН 60 млн руб. 145 (из них 15 — в рамках ПСН) 200 млн руб.

Для каждого режима ведется отдельный учет доходов и расходов. Например, выплаты работникам нужно распределять между УСН и ПСН.

Изменения с 2025 года для совместителей УСН + ПСН

ИП на УСН с доходом выше 60 млн руб. становятся плательщиками НДС.

Доходы от деятельности, подпадающей под ПСН, не облагаются НДС, даже если предприниматель платит НДС на УСН. Утратить право применения патента можно, если доходы с начала календарного года по УСН и патенту (вместе) оказались выше 60 млн рублей. С 2025 года появилось новое правило. Теперь ИП не сможет работать на патенте, если его суммарные доходы по ПСН и УСН за предыдущий год были больше 60 млн. рублей. Поэтому в 2025 году нельзя получить патент, если ваш доход в 2024 году превысил 60 млн рублей.

Увеличение предельного дохода для УСН до 450 млн рублей в 2025 году (с 2026 года вводится коэффициент-дефлятор).

Предприниматель не может применять патент и УСН для ведения одного и того же вида деятельности на территории одного района или нескольких районов в одном субъекте.

ОСНО + ПСН

Такая вариация встречается редко, так как она не освобождает ИП от большого количества налогов.

При совместном применении ПСН + ОСНО доходы могут быть выше 60 млн рублей, но для деятельности по патенту лимит соблюдать все-таки придется. Также имущество, доходы и обязательства учитывают раздельно.

ЕСХН + ПСН

Доходы по ЕСХН и патенту не суммируются, то есть никак не влияют на патентный лимит. И доходы, и расходы считаются раздельно.

Чтобы применять ЕСХН доля дохода ИП от реализации собственной сельхозпродукции должна быть не менее 70%. При совмещении двух режимов налогообложения процент высчитывается с учетом общего дохода от реализации по обоим режимам.

Как выбрать режим налогообложения

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Если вы решите, что самым лучшим решением для вас будет применение на УСН, то вам нужно уже сейчас разобраться во всех нововведениях. Налоговая реформа-2025 внесла много изменений в работу упрощенцев — если ваши доходы превышают 60 млн рублей, то вам нужно будет платить НДС, сдавать по нему декларацию, а также сдавать декларацию по УСН по новой форме. Подробно плюсы и минусы работы на УСН в 2025 году разбираем на онлайн-курсе «Главбух на УСН: от учета и отчетности до 1С».

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Популярность ПСН в последнее время выросла и это объясняется выгодностью патента по сравнению с другими системами. Он считается самой простой системой налогообложения для ИП. Предприниматель платит один вид налога, и ему не нужно сдавать декларацию.

Однако тут не все так просто, как кажется на первый взгляд. Подробнее о том, как устроен патент — кто может его применять и в каких случаях выгодно совмещать ПСН с УСН, ЕСХН или ОСНО, расскажем на онлайн-курсе «Патентная система налогообложения — 2025».

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