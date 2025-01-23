Как установить НДС на УСН и цену в длящемся с 2024 года договоре

С 1 января 2025 года в силу вступили основные положения налоговой реформы. Разобраться в вопросе — полбеды, но надо правильно внедрить новые правила в текущие задачи. Особенно сложно это будет сделать упрощенцам, которым придется перестраивать всю работу. Рассказываем, какие изменения компаниям на УСН нужно внести в действующие договоры.

Если операции не облагаются НДС в связи с освобождением от уплаты НДС или по ст. 149 НК РФ, то формулировки в договорах со следующего года все равно нужно изменить.

Было: За оказанные услуги заказчик выплачивает исполнителю вознаграждение в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) руб. 00 коп., НДС не облагается на основании положений главы 26.2 НК РФ.

Стало: За оказанные услуги заказчик выплачивает исполнителю вознаграждение в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) руб. 00 коп., НДС не облагается на основании положений п.1 ст. 145 НК РФ.

Или стало: За оказанные услуги заказчик выплачивает исполнителю вознаграждение в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) руб. 00 коп., НДС не облагается на основании положений ст. 149 НК РФ.

Как установить НДС в длящемся договоре

В такой ситуации желательно установить в договоре отдельно положения об НДС, действующие в 2024 г., и положения, применяемые с 2025 г. В отношении 2024 г. формулировка может быть, например, такой: «Реализация товара (работы, услуги) в 2024 г. НДС не облагается на основании п. 2 ст. 346.11 НК РФ».

Далее следует включить в договор положение об НДС, по которому налог будет рассчитываться и уплачиваться в 2025 г. Если согласно этому положению продавец применяет освобождение от НДС либо пониженную ставку 5% или 7%, но есть вероятность, что на момент реализации он утратит право на них, в договор рекомендуется добавить дополнительное положение об НДС.

Если у вас уже есть длящийся договор, который продолжит действовать в 2025 г., но в нем не учтены изменения законодательства, заключите дополнительное соглашение к нему. Зафиксируйте в нем положения об НДС, применяемые с 2025 г.

Если сделка облагается НДС, то нужно установить, какая ставка применяется, какую сумму составляет налог (если ее можно определить заранее), как он рассчитывается (включен в цену или уплачивается сверх нее). Если продавец не уверен, что на момент реализации его обязанности по исчислению и уплате НДС останутся такими же, в договор рекомендуется включить дополнительное положение об НДС (п. 16 Приложения к Письму ФНС России от 17.10.2024 N СД-4-3/11815@). В нем нужно определить следующее:

по какой ставке продавец исчислит НДС, если утратит право на освобождение или на пониженную ставку,

изменится ли договорная цена,

указать сумму НДС и цену (в случае изменения), если их можно рассчитать заранее.

Как уплатить НДС организации на УСН, если аванс получен в 2024 г., а реализация произошла в 2025 г.

В 2024 г. организация на УСН при получении аванса не уплачивает НДС, так как освобождена от налога (п. 2 ст. 346.11 НК РФ). Если в 2025 г. организация не подпадает под освобождение от НДС, то при реализации она должна исчислить и уплатить этот налог по той ставке, которую она применяет. Это может быть пониженная ставка для налогоплательщиков на УСН (5% или 7%) либо общеустановленная ставка (как правило, 20%). Если в договоре с покупателем НДС не предусмотрен, рекомендуем заключить дополнительное соглашение. В нем нужно указать новую цену с учетом НДС.

Другими полезными фишками для успешной работы с НДС на УСН в 2025 году в своем выступлении на VII Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна» поделится к.э.н., член Комиссии по профессиональным квалификациям в области бухгалтерского учета Эльвира Митюкова.

Конференция «БухВесна-2025» пройдет 13 марта 2025 года в Москве — в гостиничном комплексе «Арт Москва Войковская».

Из доклада спикера вы узнаете:

Как считать НДС на упрощенной системе в 2025 г. ⁠Спорные ситуации для ставок 5, 7, 10 и 20% по НДС. НДС с авансов и реализации. ⁠В каких случаях можно взять НДС к вычету «упрощенцу», а в каких налог уменьшит УСН. ⁠Новая отчетность «упрощенца» по НДС в 2025 г. Что прописать в договоре, чтобы покупатель «упрощенца» не потерял право на вычет НДС. ⁠Переходные положения: договор заключен 2024-м году и продолжаются в 2025-м. Что учесть при расчете НДС на УСН.

На одной площадке соберутся опытные специалисты по бухгалтерскому и налоговому учету, кадрам, аудиту и др. Они расскажут о первых результатах реформы-2025, разберут частые ошибки и поделятся рекомендациями по работе в новых условиях.

Вы сможете задать любые вопросы по теме, обсудить реальные случаи из вашей практики, а также получить ценные знания, которые помогут вам весь год работать без стресса.

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Что будет в программе

Вас ждет насыщенный день и яркие выступления опытных профессионалов.

Начало 2025 года: первый опыт налоговых изменений. Практика применения НДС на УСН.

Учет и налогообложение селлеров при работе с маркетплейсами: сложности и вопросы.

ВЭД: особенности, сложности и проверки ФНС.

Годовая бухотчетность и квартальная налоговая отчетность.

Ответ на требования ФНС и проверки налоговых органов. Дробление бизнеса.

«Клерк» пригласил опытных экспертов

Надежда Самкова — эксперт-консультант по налогообложению Biznezinalogi, член Палаты налоговых консультантов, специалист в области налогообложения. Автор ряда статей в периодических изданиях «Практическая бухгалтерия», «Зарплата», «Семинар для бухгалтера», «Практическое налоговое планирование».

Эльвира Митюкова — к.э.н., член Комиссии по профессиональным квалификациям в области бухгалтерского учета.

Елена Шедис — основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.

Людмила Ганичева — основатель аудиторско-консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для Klerk.ru и Geekbrains, автор блога о налогах и финансовой грамотности.

Дмитрий Ряховский — д.э.н., руководитель Департамента Финансового университета при Правильстве РФ, управляющий партнер по налоговой практике юридической фирмы ООО «Легикон-Право», член Президентского Совета ИПБР Московского региона.

Почему стоит прийти на конференцию

VII Всероссийская бухгалтерская конференция «БухВесна-2025» — не просто полезные лекции, это целый день в сообществе профессионалов. На конференции у вас будет возможность лично пообщаться со спикерами, обсудить налоговые изменения с коллегами, обменяться контактами, наладить деловые связи. Мы сделаем так, чтобы вам не было скучно.

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Очное участие.

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Общение и нетворкинг.

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Пакет участника и бонусы спонсоров;

Фотоотчет и ваши персональные фото.

Видеозапись всех выступлений.

Презентации и доклады спикеров.

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