Что изменилось в уплате НДС при импорте с 1 января

В 2025 году в работе с НДС произошло много изменений. Расширился круг налогоплательщиков — теперь НДС платят еще и упрощенцы, появилась новая декларация по НДС и т. д. Разбираемся в том, как нововведения 2025 года отразились на учете ВЭД — кто теперь платит НДС и в каком объеме.

В 2025 году в учете ВЭД произошел ряд изменений, и важную роль сыграл именно НДС. С 1 января упрощенцы стали плательщиками НДС, появилась новая декларация, которую нужно будет сдавать уже весной. Рассказываем, как изменения по НДС отразились на импорте, кто теперь должен платить налог, по какой форме и в какие сроки.

Кто платит налог в 2025 году

Организации и ИП, которые являются налоговыми резидентами РФ, обязаны при покупке и вывозе товаров из-за рубежа в Россию уплатить НДС вне зависимости от того, какую систему налогообложения они используют (ОСНО, УСН, ПСН, налог платить обязаны даже те, кто освобожден от уплаты НДС по ст. 145 НК).

С 2025 года заработал новый порядок уплаты НДС при импорте. Теперь если договор на реализацию товаров в РФ заключается между продавцом из страны ЕАЭС и посредником, действующим в интересах данного продавца, то обязанность по уплате НДС переходит к посреднику. Таким образом, посредники становятся ответственными за перечисление НДС в бюджет вместо продавцов из ЕАЭС.

Также установился новый порядок начисления и уплаты НДС для иностранных предпринимателей, реализующих товары российским физлицам через маркетплейсы. Теперь иностранные продавцы обязаны самостоятельно исчислять и уплачивать НДС в российский бюджет. Чтобы выполнять эту обязанность, они должны зарегистрироваться в России в качестве налогоплательщиков.

Когда НДС можно не платить

Как рассчитать сумму налога

Налоговую базу нужно определять на дату, когда приобретенные товары принимаются на учет (п. 14 Протокола о взимании косвенных налогов в рамках ЕАЭС). У ИП на УСН «доходы» по сути учета товаров может не быть, поскольку бухучет он вести не обязан, поэтому можно ориентироваться на дату ввоза товара в страну.

Если стоимость товаров указана в документах в иностранной валюте его нужно перевести в рубли по курсу ЦБ РФ на дату принятия товаров к учету.

«Ввозной» НДС при импорте из ЕАЭС входит в совокупную обязанность налогоплательщика, налог нужно платить в составе ЕНП. Для оплаты НДС в бюджет используйте КБК для ЕНП — 182 01 06 12 01 01 0000 510.

Срок уплаты «ввозного» НДС — не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором ввезенные товары вы приняли к учету (п. 19 Протокола о взимании косвенных налогов в рамках ЕАЭС). То есть если поставки будут регулярными, платить надо будет каждый месяц.

Самой последней информацией об учете ВЭД, расчете НДС при импортных операциях и полезными советами по работе в новых условиях с вами поделится основатель аудиторско-консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, спикер МБМ Людмила Ганичева в своем выступлении на VII Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна».

Конференция пройдет 13 марта в Москве. Продажа билетов уже открыта. Скорее занимайте места, пока не раскупили лучшие!

В своем докладе Людмила Ганичева разберет следующие темы:

Налоги при ВЭД в свете налоговой реформы. Рост таможенных сборов. Изменение порядка уплаты НДС при импорте. Усиление валютного контроля. Таможенные риски для импортеров, экспортеров и приобретателей. Формы расчетов с иностранными контрагентами и платежные агенты. Проверки ФНС участников ВЭД.

На одной площадке соберутся опытные специалисты по бухгалтерскому и налоговому учету, кадрам, аудиту и др. Они расскажут о первых результатах реформы-2025, разберут частые ошибки и поделятся рекомендациями по работе в новых условиях.

Вы сможете задать любые вопросы по теме, обсудить реальные случаи из вашей практики, а также получить ценные знания, которые помогут вам весь год работать без стресса.

Что будет в программе

Вас ждет насыщенный день и яркие выступления опытных профессионалов.

Начало 2025 года: первый опыт налоговых изменений. Практика применения НДС на УСН.

Учет и налогообложение селлеров при работе с маркетплейсами: сложности и вопросы.

ВЭД: особенности, сложности и проверки ФНС.

Годовая бухотчетность и квартальная налоговая отчетность.

Ответ на требования ФНС и проверки налоговых органов. Дробление бизнеса.

«Клерк» пригласил опытных экспертов

Надежда Самкова — эксперт-консультант по налогообложению Biznezinalogi, член Палаты налоговых консультантов, специалист в области налогообложения. Автор ряда статей в периодических изданиях «Практическая бухгалтерия», «Зарплата», «Семинар для бухгалтера», «Практическое налоговое планирование».

Эльвира Митюкова — к.э.н., член Комиссии по профессиональным квалификациям в области бухгалтерского учета.

Елена Шедис — основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.

Людмила Ганичева — основатель аудиторско-консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для Klerk.ru и Geekbrains, автор блога о налогах и финансовой грамотности.

Дмитрий Ряховский — д.э.н., руководитель Департамента Финансового университета при Правильстве РФ, управляющий партнер по налоговой практике юридической фирмы ООО «Легикон-Право», член Президентского Совета ИПБР Московского региона.

Почему стоит прийти на конференцию

VII Всероссийская бухгалтерская конференция «БухВесна-2025» — не просто полезные лекции, это целый день в сообществе профессионалов. На конференции у вас будет возможность лично пообщаться со спикерами, обсудить налоговые изменения с коллегами, обменяться контактами, наладить деловые связи. Мы сделаем так, чтобы вам не было скучно.

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