Как ФНС будет выявлять нарушения в работе с самозанятыми в 2025 году

В 2024 году усилилась борьба с нелегальной занятостью, в марте заработала межведомственная комиссия, которая отслеживает незаконное сотрудничество с самозанятыми с целью сократить налоги. Эти тенденции останутся и в 2025 году, рассказываем, как теперь работать с самозанятыми безопасно.

Работа с самозанятыми специалистами — удобное решение для бизнеса, однако в таком сотрудничестве есть множество нюансов. Самое главное — правильно оформить отношения, чтобы не прилетело обвинения в переквалификации ГПХ в обычный трудовой договор, который заключается со штатным сотрудником.

«Заключение гражданско-правовых договоров, фактически регулирующие трудовые отношения между работником и работодателем, не допускаются» ст. 15 ТК РФ

В каких случаях компанию могут заподозрить в серых схемах

С 1 марта 2024 года ФНС обязана передать информацию в межведомственную комиссию по борьбе с нелегальной занятостью.

По самозанятым контрагентам ФНС передаст информацию в комиссию, если:

их более 10 человек;

им платят более 20 000 в месяц (в среднем);

они работают более 3 месяцев (в среднем).

Другие признаки незаконного сотрудничества с самозанятыми:

Единственный источник дохода.

Наличие групповых переходов.

Периодичность выплат.

Прямые нарушения (работа на бывшего работодателя).

Признаки зарплаты.

Массовая постановка на учет.

Массовая регистрация дохода.

Какие санкции грозят за подмену договора

Ст. 5.27 КоАП

Ч 4. Уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора либо заключение ГПХ, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем, влечет наложение административного штрафа на:

должностных лиц в размере от 10 тыс. до 20 тысяч рублей;

ИП от 5 тысяч до 10 тыс. рублей;

юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Ч 5. Совершение правонарушений повторно влечет наложение административного штрафа на:

должностных лиц — дисквалификацию на срок от 1 года до 3-х лет;

ИП от 30 тыс. до 40 тыс. рублей;

юридических лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

Ст. 123 НК РФ

Неправомерное неудержание и (или) неперечисление (неполное удержание и (или) перечисление) в установленный настоящим Кодексом срок сумм налога, подлежащего удержанию и перечислению налоговым агентом, влечет взыскание штрафа в размере 20% от суммы, подлежащей удержанию и (или) перечислению.

Правила безопасной работы с самозанятыми

Сократить количество самозанятых и размеры выплат. Привлекать самозанятых на разовые работы с конкретным предметом договора. Правильно оформлять чеки. Выплаты производить периодически, за выполненную работу. В договоре указать четкий предмет с конкретным объемом работы, статус самозанятого, обязанность оформлять чек, порядок сдачи-приемки работ (услуг). Не выдавать самозанятому доверенности и деньги под отчет.

Как составить договор с самозанятым

1. Запросить подтверждение статуса. Обязать сообщать об изменении.

2. Исключить терминологию трудового договора.

3. Исключить условия трудового договора.

4. Исключить пересечение работ и услуг со штатной должностью.

5. У контрагента должны быть иные заказчики.

6. В предмете договоре указывать конкретный объем и сроки задания.

7. Оформлять акт выполненных работ на каждое задание.

8. Исключить повторяющиеся выплаты.

9. В договоре и платежном поручении указывать «Плательщик НПД».

Всей необходимой информацией для уверенной работы с самозанятыми в 2025 году с вами поделится налоговый консультант ООО «Правовой эксперт» с 16-летним опытом работы в области налогообложения, методолог Станислав Васильев в своем выступлении на VII Всероссийская бухгалтерская конференция «БухВесна-2025».

Конференция пройдет 13 марта в Москве. Продажа билетов уже открыта. Скорее занимайте места, пока не раскупили лучшие!

В своем докладе Станислав Васильев разберет следующие темы:

Положительные аспекты работы с самозанятыми и ИП. Топ ошибок при заключении договоров с самозанятыми и ИП. Межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости: критерии отбора и кому готовиться к вызову. Переквалификация договора. Налоговые риски для бизнеса (обзор судебной практики и писем ФНС России). Способы снижения налоговых рисков при работе с самозанятыми и ИП.

На одной площадке соберутся опытные специалисты по бухгалтерскому и налоговому учету, кадрам, аудиту и др. Они расскажут о первых результатах реформы-2025, разберут частые ошибки и поделятся рекомендациями по работе в новых условиях.

Вы сможете задать любые вопросы по теме, обсудить реальные случаи из вашей практики, а также получить ценные знания, которые помогут вам весь год работать без стресса.

Что будет в программе

Вас ждет насыщенный день и яркие выступления опытных профессионалов.

Начало 2025 года: первый опыт налоговых изменений. Практика применения НДС на УСН.

Учет и налогообложение селлеров при работе с маркетплейсами: сложности и вопросы.

ВЭД: особенности, сложности и проверки ФНС.

Годовая бухотчетность и квартальная налоговая отчетность.

Ответ на требования ФНС и проверки налоговых органов. Дробление бизнеса.

Топ-5 опасных схем налоговой оптимизации.

Проверки бизнеса по работе с самозанятыми и ИП: переквалификация договоров в трудовые.

Мы продолжаем расширять программу, чтобы обхватить еще больше актуальных тем, поэтому следите за изменениями на сайте конференции.

«Клерк» пригласил опытных экспертов

Надежда Самкова — эксперт-консультант по налогообложению Biznezinalogi, член Палаты налоговых консультантов, специалист в области налогообложения. Автор ряда статей в периодических изданиях «Практическая бухгалтерия», «Зарплата», «Семинар для бухгалтера», «Практическое налоговое планирование».

Эльвира Митюкова — к.э.н., член Комиссии по профессиональным квалификациям в области бухгалтерского учета.

Елена Шедис — основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.

Людмила Ганичева — основатель аудиторско-консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для Klerk.ru и Geekbrains, автор блога о налогах и финансовой грамотности.

Дмитрий Ряховский — д.э.н., руководитель Департамента Финансового университета при Правильстве РФ, управляющий партнер по налоговой практике юридической фирмы ООО «Легикон-Право», член Президентского Совета ИПБР Московского региона.

Станислав Васильев — налоговый консультант ООО «Правовой эксперт» с 16-летним опытом работы в области налогообложения, методолог. Более 8 лет работы в ЦА ФНС России Управление досудебного урегулирования налоговых споров, заместитель начальника отдела. Публиковался в Консультант плюс и журнале Налоговая политика.

Светлана Беляева — консультант, налоговый аудитор, аккредитованный преподаватель ИПБР, DipNRF ACCA, DipNRF CPA, Harvard Business School Publishing.

Почему стоит прийти на конференцию

VII Всероссийская бухгалтерская конференция «БухВесна-2025» — не просто полезные лекции, это целый день в сообществе профессионалов. На конференции у вас будет возможность лично пообщаться со спикерами, обсудить налоговые изменения с коллегами, обменяться контактами, наладить деловые связи. Мы сделаем так, чтобы вам не было скучно.

Мероприятие будет с рассадкой. Вы заранее будете знать, откуда будете смотреть выступления спикеров. Сейчас у вас есть возможность выбрать максимально удобное место. Бронируйте скорее, пока доступны лучшие места!

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