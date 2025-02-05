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Как ФНС будет выявлять нарушения в работе с самозанятыми в 2025 году

В 2024 году усилилась борьба с нелегальной занятостью, в марте заработала межведомственная комиссия, которая отслеживает незаконное сотрудничество с самозанятыми с целью сократить налоги. Эти тенденции останутся и в 2025 году, рассказываем, как теперь работать с самозанятыми безопасно.
Как ФНС будет выявлять нарушения в работе с самозанятыми в 2025 году
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Работа с самозанятыми специалистами — удобное решение для бизнеса, однако в таком сотрудничестве есть множество нюансов. Самое главное — правильно оформить отношения, чтобы не прилетело обвинения в переквалификации ГПХ в обычный трудовой договор, который заключается со штатным сотрудником.

«Заключение гражданско-правовых договоров, фактически регулирующие трудовые отношения между работником и работодателем, не допускаются» ст. 15 ТК РФ

В каких случаях компанию могут заподозрить в серых схемах

С 1 марта 2024 года ФНС обязана передать информацию в межведомственную комиссию по борьбе с нелегальной занятостью.

По самозанятым контрагентам ФНС передаст информацию в комиссию, если:

  • их более 10 человек;

  • им платят более 20 000 в месяц (в среднем);

  • они работают более 3 месяцев (в среднем).

Другие признаки незаконного сотрудничества с самозанятыми:

  • Единственный

    источник дохода.

  • Наличие групповых

    переходов.

  • Периодичность выплат.

  • Прямые нарушения

    (работа на бывшего

    работодателя).

  • Признаки зарплаты.

  • Массовая постановка

    на учет.

  • Массовая

    регистрация дохода.

Какие санкции грозят за подмену договора

Ст. 5.27 КоАП

Ч 4. Уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора либо заключение ГПХ, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем, влечет наложение административного штрафа на:

  • должностных лиц в размере от 10 тыс. до 20 тысяч рублей;

  • ИП от 5 тысяч до 10 тыс. рублей;

  • юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Ч 5. Совершение правонарушений повторно влечет наложение административного штрафа на:

  • должностных лиц — дисквалификацию на срок от 1 года до 3-х лет;

  • ИП от 30 тыс. до 40 тыс. рублей;

  • юридических лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

Ст. 123 НК РФ

Неправомерное неудержание и (или) неперечисление (неполное удержание и (или) перечисление) в установленный настоящим Кодексом срок сумм налога, подлежащего удержанию и перечислению налоговым агентом, влечет взыскание штрафа в размере 20% от суммы, подлежащей удержанию и (или) перечислению.

Правила безопасной работы с самозанятыми

  1. Сократить количество самозанятых и размеры выплат.

  2. Привлекать самозанятых на разовые работы с конкретным предметом договора.

  3. Правильно оформлять чеки.

  4. Выплаты производить периодически, за выполненную работу.

  5. В договоре указать четкий предмет с конкретным объемом работы, статус самозанятого, обязанность оформлять чек, порядок сдачи-приемки работ (услуг).

  6. Не выдавать самозанятому доверенности и деньги под отчет.

Как составить договор с самозанятым

1. Запросить подтверждение статуса. Обязать сообщать об изменении.

2. Исключить терминологию трудового договора.

3. Исключить условия трудового договора.

4. Исключить пересечение работ и услуг со штатной должностью.

5. У контрагента должны быть иные заказчики.

6. В предмете договоре указывать конкретный объем и сроки задания.

7. Оформлять акт выполненных работ на каждое задание.

8. Исключить повторяющиеся выплаты.

9. В договоре и платежном поручении указывать «Плательщик НПД».

Всей необходимой информацией для уверенной работы с самозанятыми в 2025 году с вами поделится налоговый консультант ООО «Правовой эксперт» с 16-летним опытом работы в области налогообложения, методолог Станислав Васильев в своем выступлении на VII Всероссийская бухгалтерская конференция «БухВесна-2025».

Конференция пройдет 13 марта в Москве. Продажа билетов уже открыта. Скорее занимайте места, пока не раскупили лучшие!

В своем докладе Станислав Васильев разберет следующие темы:

  1. Положительные аспекты работы с самозанятыми и ИП.

  2. Топ ошибок при заключении договоров с самозанятыми и ИП.

  3. Межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости: критерии отбора и кому готовиться к вызову.

  4. Переквалификация договора. Налоговые риски для бизнеса (обзор судебной практики и писем ФНС России).

  5. Способы снижения налоговых рисков при работе с самозанятыми и ИП.

На одной площадке соберутся опытные специалисты по бухгалтерскому и налоговому учету, кадрам, аудиту и др. Они расскажут о первых результатах реформы-2025, разберут частые ошибки и поделятся рекомендациями по работе в новых условиях.

Вы сможете задать любые вопросы по теме, обсудить реальные случаи из вашей практики, а также получить ценные знания, которые помогут вам весь год работать без стресса.

Что будет в программе

Вас ждет насыщенный день и яркие выступления опытных профессионалов.

  • Начало 2025 года: первый опыт налоговых изменений. Практика применения НДС на УСН.

  • Учет и налогообложение селлеров при работе с маркетплейсами: сложности и вопросы.

  • ВЭД: особенности, сложности и проверки ФНС.

  • Годовая бухотчетность и квартальная налоговая отчетность.

  • Ответ на требования ФНС и проверки налоговых органов. Дробление бизнеса.

  • Топ-5 опасных схем налоговой оптимизации.

  • Проверки бизнеса по работе с самозанятыми и ИП: переквалификация договоров в трудовые.

Мы продолжаем расширять программу, чтобы обхватить еще больше актуальных тем, поэтому следите за изменениями на сайте конференции.

«Клерк» пригласил опытных экспертов

  • Надежда Самкова  — эксперт-консультант по налогообложению Biznezinalogi, член Палаты налоговых консультантов, специалист в области налогообложения. Автор ряда статей в периодических изданиях «Практическая бухгалтерия», «Зарплата», «Семинар для бухгалтера», «Практическое налоговое планирование».

  • Эльвира Митюкова

    к.э.н., член Комиссии по профессиональным квалификациям в области бухгалтерского учета.

  • Елена Шедис — основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.

  • Людмила Ганичева — основатель аудиторско-консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для Klerk.ru и Geekbrains, автор блога о налогах и финансовой грамотности.

  • Дмитрий Ряховский — д.э.н., руководитель Департамента Финансового университета при Правильстве РФ, управляющий партнер по налоговой практике юридической фирмы ООО «Легикон-Право», член Президентского Совета ИПБР Московского региона.

  • Станислав Васильев — налоговый консультант ООО «Правовой эксперт» с 16-летним опытом работы в области налогообложения, методолог. Более 8 лет работы в ЦА ФНС России Управление досудебного урегулирования налоговых споров, заместитель начальника отдела. Публиковался в Консультант плюс и журнале Налоговая политика.

  • Светлана Беляева — консультант, налоговый аудитор, аккредитованный преподаватель ИПБР, DipNRF ACCA, DipNRF CPA, Harvard Business School Publishing.

Почему стоит прийти на конференцию

VII Всероссийская бухгалтерская конференция «БухВесна-2025» — не просто полезные лекции, это целый день в сообществе профессионалов. На конференции у вас будет возможность лично пообщаться со спикерами, обсудить налоговые изменения с коллегами, обменяться контактами, наладить деловые связи. Мы сделаем так, чтобы вам не было скучно.

Мероприятие будет с рассадкой. Вы заранее будете знать, откуда будете смотреть выступления спикеров. Сейчас у вас есть возможность выбрать максимально удобное место. Бронируйте скорее, пока доступны лучшие места!

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