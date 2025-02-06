Чем отличается работа в Saby и Такскоме? Рассказываем об особенностях популярных ЭДО

Все компании работают с документами по ЭДО, при этом многие из них подключают сразу несколько платформ. Разбираемся, какие особенности есть у самых популярных в России сервисах Saby, Такском и Контур.Диадок.

ЭДО — самый эффективный способ обмена данными между физическими и юридическими лицами. С помощью ЭДО можно передавать документы поставщикам и покупателям, направлять сведения в государственные структуры и сдавать отчетность, получать ответы на запросы и выписки, контролировать и согласовывать договоры.

Навык работы с ЭДО нужен каждому бухгалтеру, кадровику и руководителю. Это незаменимый инструмент для того, чтобы легко работать с большим количеством информации и решать много задач одновременно. ЭДО помогает быстро собирать данные по компании, составлять отчетность и направлять ее партнерам и госорганам, согласовывать документы и проводить все операции по четкому порядку — без перебоев и потерь.

Чтобы максимально эффективно справляться с работой нужно знать все особенности и внутренние характеристики платформ ЭДО, которые использует компания. Вместе с разработчикам разбираем три самых популярных в России системы Saby, Такском и Контур.Диадок.

Saby (СБИС)

В Saby реализованы все виды электронного документооборота, включая:

обмен документами с контрагентами , в том числе международными;

внутренний ЭДО (перевод любых бизнес-процессов компании в электронный вид);

взаимодействие с государственными органами, включая сдачу отчетности и работу с госсистемами, такими как «Честный знак», «Меркурий», ЕГАИС, прослеживаемость.

Также в Saby есть возможность вести кадровый и транспортный ЭДО. Электронный документооборот значительно оптимизирует бизнес-процессы, а Saby позволяет сделать это максимально эффективно.

На главной странице собраны полезные виджеты, которые сразу показывают:

сколько входящих документов находится в работе;

по каким исходящим документам вы ждете ответа.

Прямо с главной страницы вы можете создать новый документ или загрузить уже имеющийся. Для настройки главной страницы перейдите в «Магазин виджетов», где доступно более 50 инструментов для работы. Лишние виджеты можно удалить, а нужные — добавить.

Saby поддерживает множество интеграционных модулей, например:

с интернет-магазинами и маркетплейсами;

с учетными системами.

В Saby реализована возможность массовой обработки документов. Одной кнопкой можно:

утвердить или отклонить документы,

аннулировать,

выгрузить в учетную систему.

Если какие-то ваши контрагенты еще присылают документы на бумаге, Saby Docs поможет перевести их в электронный вид и сохранить в электронный архив. Для этого достаточно отсканировать или сфотографировать документ и загрузить его в систему.

В разделе «Контрагенты» доступна информация о любой компании в стране, а также оценка ее надежности. В Saby доступна функция доверия, которая позволяет использовать подпись без физической передачи носителя, также программа поддерживает дистанционное подписание: ваш ключ может физически находиться на рабочем компьютере, а вы сможете подписывать документы из другого места.

Для работы с МЧД в Saby существует отдельный реестр доверенностей, где все МЧД распределены по статусам и организациям.

В мастере создания доверенности из одного окна оформить документ сразу и для взаимодействия с госорганами, и для бизнеса. Saby поддерживает полный классификатор полномочий с удобным поиском. Дополнительной функцией этого раздела являются доверенности на выдачу товарно-материальных ценностей (ТМЦ).

Контур.Диадок

Сервис электронного документооборота Контур.Диадок позволяет обмениваться любыми документами: счетами-фактурами, актами, договорами и другими. Все действия фиксируются, статусы документов можно отслеживать, исключая потери данных. Все файлы хранятся в одном месте, а для поиска нужного достаточно пары кликов.

Сервис Контур.Диадок проводит автоматические расчеты (например, зарплаты, больничные, декретные), обработка документов по сделкам и проверка контрагентов.

Пользователям доступна проверка формата и оформления при отправке формализованных документов (например, счетов-фактур, УПД). Система проверяет:

Легитимность и срок действия сертификатов электронной подписи.

Корректность формата и заполнение всех необходимых полей документа.

При наличии ошибок система либо предлагает исправить документ, либо не позволяет отправить его. Это минимизирует число недочетов и вероятность отказа налоговой инспекции в приеме документов из-за ошибок.

Выгружайте электронные документы из Диадока и отправляйте в ИФНС через любую систему интернет-отчетности.

Контур.Диадок позволяет безопасно вести электронный документооборот с контрагентами, участвовать в государственных закупках и тендерах. Большим преимуществом является интеграция с программами 1С и другими системами.

Дополнительные возможности:

Распределение входящей документации . Документы можно маршрутизировать по подразделениям, филиалам или конкретным сотрудникам.

Закрытые пакеты документов. При отправке пакета документов его можно зашифровать и ограничить доступ к файлам, включая установку ограничений по IP-адресу.

Такском-Файлер

Такском-Файлер — это онлайн-сервис для организации электронного документооборота с контрагентами. Он поддерживает автоматический роуминг, позволяющий обмениваться электронными документами с большинством контрагентов, использующих другие сервисы ЭДО.

С помощью Такском-Файлер можно организовать электронный документооборот трех видов:

Обмен неформализованными документами.

Документы, подписанные отправителем: заказы, счета, накладные и пр. Обмен документами, подписанными обеими сторонами.

Например: договоры, соглашения, акты выполненных работ и др. Обмен формализованными документами.

Документы с установленной структурой, такие как: счета-фактуры,

универсальный передаточный документ (УПД),

универсальный корректировочный документ (УКД) и др.

Система применяет специальные технологии, которые обеспечивают:

защиту содержания электронных документов от несанкционированного просмотра третьими лицами,

однозначную идентификацию участников системы — отправителей электронных документов,

защиту электронных документов от несанкционированных изменений (таких как внесения корректировок после подписания),

корректное разрешение спорных ситуаций.

Сервис Такском-Файлер предоставляет обширные возможности для организации электронного документооборота:

добавление контрагентов и получение приглашений для взаимодействия,

отправку приглашений к ЭДО и принятие приглашений от контрагентов,

принятие, подписание и отправку документов,

создание машиночитаемой доверенности (МЧД) для сотрудников организации, что позволяет им подписывать документы по доверенности,

настройку прав сотрудников и маршрутов согласования документов внутри организации.

Такском поддерживает:

мобильное приложение,

работу с маркировкой,

возможность создания документов прямо в системе,

массовую загрузку и выгрузку документов,

одновременное приглашение нескольких контрагентов через загрузку списка из файла.

Сервис поддерживает загрузку документов из учетных программ, таких как 1С. Также имеется возможность создания документов прямо в системе, а интеграция доступна с такими учетными программами, такими как SAP и другие.

Мы записали новый онлайн-курс «Работа с ЭДО», на котором вы научитесь использовать все преимущества ЭДО и выполнять максимальное количество операций с его помощью. Для того, чтобы ваше обучение было еще эффективнее, мы составляли программу вместе с разработчиками сервисов ЭДО. Благодаря этому вы поймете, чем отличаются разные платформы, сможете по-настоящему разобраться в принципах работы ЭДО и научитесь решать неординарные задачи, с которыми справится не каждый бухгалтер.

После обучения вы сможете настраивать кадровый и корпоративный ЭДО — разом рассылать всем сотрудникам новый внутренний акт, согласовывать отпуска, служебные поездки, сообщать о выходе на больничный и т. д.

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