Как рассчитать стоимость ОС для лимита по УСН

С 2025 года для работы на УСН остаточная стоимость основных средств не должна превышать 200 млн рублей. Разбираемся, что учитывать при расчете суммы.

Если остаточная стоимость ОС превышает 200 млн рублей, то организация не имеет права в 2025 году применять УСН. Учитывают стоимость ОС по правилам бухучета.

В целях этого лимита не берутся в расчет основные средства, которые подлежат амортизации и признаются амортизируемым имуществом.

При этом не учитывается стоимость российского высокотехнологичного оборудования.

Перечень такого оборудования, которое не считают для УСН-лимита, утвержден распоряжением Правительства от 20.07.2023 № 1937-р. Такое разъяснение дает Минфин в письме от 16.12.2024 № 03-11-09/127081.

Учет для НКО

Для лимита рассматривают только те ОС, которые амортизируются, однако у НКО есть имущество, которое не подлежит амортизации:

полученное в качестве целевых поступлений;

приобретенное за счет средств целевых поступлений;

используемое исключительно для некоммерческой деятельности.

Если НКО, в частности, личный фонд, получила ОС в качестве целевого поступления, то это ОС для лимита по УСН не учитывают. Но только при условии, что его используют только в некоммерческой деятельности.

Об этом сообщает Минфин в письме от 24.10.2024 № 03-11-11/103377.

При этом деятельность по сдаче имущества в аренду является коммерческой деятельностью. То есть если НКО сдает в аренду целевые ОС, то она учитывает их для лимита по УСН.

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