Декларация 3-НДФЛ за 2024 год. Что изменилось в налоговых вычетах в 2024-2025 году

Разбираем, какие изменения произошли с декларацией 3-НДФЛ и как правильно ее заполнить и сдать для получения популярных вычетов.

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Кто сдает декларацию 3-НДФЛ

Декларацию сдают те, кто получил в прошлом году доходы от продажи имущества и не только. Если никаких доходов, кроме зарплаты вы не получали, то декларацию подавать не нужно, ваш работодатель сам рассчитывает и удерживает налог и подает сведения в налоговую инспекцию.

Декларацию также сдают те, кто хочет вернуть часть налога с помощью вычетов.

Вычеты бывают:

стандартные;

имущественные;

социальные;

инвестиционные;

профессиональные.

Первые три вида самые распространенные.

Стандартные вычеты

Стандартные вычеты обычно предоставляет работодатель. Чаще всего речь идет о вычете на детей.

Вычет на ребенка предоставляется каждый месяц до того момента, как доход заявителя, исчисленный нарастающим итогом с начала года, не превысит определенный лимит. В 2024 году это 350 000 рублей. В 2025 году лимит повысили, он составляет 450 000 рублей.

Суммы вычетов в 2024 году:

Вычет на детей 2024 2025 1-й ребенок 1 400 1 400 2-й ребенок 1 400 2 800 3-й и последующие дети 3 000 6 000 Ребенок-инвалид, инвалид I и II группы, очно обучающийся в университете (родителям) 12 000 12 000 Ребенок-инвалид, инвалид I и II группы, очно обучающийся в университете (опекунам, попечителям) 6 000 12 000

Если работодатель не предоставлял вам вычет или вы сами решили, что вам удобнее получать его через ФНС, то вернуть деньги можно через декларацию.

Имущественный вычет

Имущественные вычеты получают, когда продают или покупают квартиру, вкладываются в строительство дома или приобретают землю для его постройки, или продают иное имущество, например, дачу, гараж или автомобиль.

Имущественный вычет при продаже применяют, если нет возможности подтвердить расходы на покупку имущества.

Он составляет 1 млн рублей для дохода, полученного при продаже жилых домов, квартир, комнат, дач, садовых домиков и земельных участков.

250 000 рублей — для дохода, полученного при продаже иного имущества.

При этом, если продажная стоимость меньше размера вычета, то вам не нужно сдавать декларацию и, конечно, платить налог, независимо от срока владения имуществом.

Если вы продаете имущество по цене, превышающей сумму вычета, то вам нужно проверить срок владения.

Если срок владения дольше минимального, установленного НК, то вы не должны ни сдавать декларацию, ни платить налог.

Есть три варианта:

Вы продаете недвижимость, которую получили в наследство, в результате приватизации, в дар от близкого родственника, а также в ряде нескольких других случаев (см. п. 3 статьи 217.1 НК). В этом случае минимальный срок владения составляет 3 года.

Вы продаете недвижимость, не подпадающую под исключения первого пункта — срок владения составит 5 лет .

Вы продаете прочее имущество — срок владения 3 года.

Если стоимость имущества превышает сумму вычета и / или вы не дотягиваете до минимального срока владения, то придется сдать декларацию. Но это не обязательно означает, что придется платить налог.

Найдите документы, которые подтверждают расходы на покупку.

Пример: У вас есть автомобиль, который при покупке стоил 1 500 000 рублей, вы владели им 2 года и решили продать за 1 200 000. Минимальный срок владения таким имуществом — 3 года, у вас срок владения меньше, вычет по такому имуществу 1 млн, но вы продаете авто за 1,2 млн рублей. Значит, вам нужно сдать декларацию.

Теперь посчитаем, нужно ли платить налог. Если у вас есть документы, подтверждающие покупку (договор, расписка, чек, выписка банка и т.п.), то вы можете указать эти расходы в декларации и уменьшить на них доход:

1 200 000 — 1 500 000 = убыток, вы продаете авто дешевле, чем купили, поэтому налога к уплате не будет. НО, напоминаю — декларацию подать придется.

Допустим, у вас не сохранились документы, подтверждающие покупку, вы заплатили за авто наличными, а договор с распиской потеряли. Тогда у вас есть право применить вычет:

1 200 000 — 1 000 000 = 200 000

200 000 * 13% = 26 000 — это сумма налога, которую вам придется заплатить.

Имущественный вычет при покупке используется при приобретении квартиры или дома или при постройке жилья.

Вычет предоставляется в размере 2 млн рублей в отношении стоимости самого жилья и 3 млн рублей в отношении процентов по ипотеке.

Например: вы купили квартиру стоимостью 4 млн рублей, а проценты по ипотеке составили 1,5 млн. Вы можете получить вычет 2 млн от стоимости жилья, т.е. вернуть 2 млн * 13% = 260 000 рублей. А также можете получить вычет по процентам — 1,5 млн рублей и вернуть 1,5 млн * 13% — 195 000 рублей.

Скорее всего, ваш годовой доход не позволит сразу вернуть всю сумму и вы будете получать возврат постепенно, пока полностью не вернете положенные деньги.

Ранее для этого нужно было ежегодно сдавать декларацию 3-НДФЛ. К первой декларации прикладывалось большое количество документов — договор на покупку квартиры, документы по оплате, ипотечный договор и т.д. К последующим достаточно было приложить только документ об уплате процентов по ипотеке за прошедший год (справку из банка), повторно прикладывать документы, представленные ранее, было не нужно.

Сейчас получить вычет можно в упрощенном порядке — ФНС получит сведения о вашей недвижимости из других источников в порядке обмена информацией и в вашем личном кабинете налогоплательщика появятся необходимые данные и предзаполненное заявление на получение вычета.

Заявление ФНС формирует не позднее 20 марта по сведениям, поданным до 25 февраля, и не позднее 20 дней, если сведения поступили после 25 февраля.

Предоставлять какие-либо документы в налоговую при этом не нужно.

Если по какой-то причине заявление в ЛК не появилось, вы вправе подать декларацию, как и раньше, с приложением необходимых документов, либо обратиться через личный кабинет в налоговую инспекцию с запросом — почему отсутствуют сведения о недвижимости.

Социальные вычеты

Социальные вычеты получают, если потратили деньги на

обучение себя или детей;

лечение и лекарства;

занятия спортом;

негосударственное пенсионное обеспечение;

добровольное пенсионное страхование и добровольное страхование жизни;

благотворительность;

расходы на финансирование накопительной части пенсии.

Чаще всего встречаются вычеты на обучение и лечение или покупку медикаментов.

За 2024 год совокупный размер социальных вычетов составил 150 000 рублей, а вычет на обучение детей и подопечных — до 110 000 рублей.

То есть за 2024 год можно вернуть 19 500 и 14 300 рублей соответственно.

При этом к перечню расходов, дающих право на социальный вычет, добавились расходы на оплату очного обучения мужа или жены.

За 2024 год социальные налоговые вычеты можно получить в упрощенном порядке — без подтверждения расходов документами. Но это при условии, что медицинское или учебное учреждение направит информацию в ФНС.

Пока они не должны этого делать в обязательном порядке, так что данные в личном кабинете могут и не появиться. Тогда придется подать декларацию с приложением документов — как и раньше.

Формы справок для социальных вычетов

Сейчас получить социальный вычет стало намного проще. Вместо полного комплекта документов (договора, копии лицензии, документов на оплату и других) достаточно предоставить справку об оплате соответствующих услуг или расходов.

Эти справки заменяют все остальные документы и подтверждают расходы, понесенные после 1 января 2024.

Формы справок:

Если расходы понесены до 1 января 2024 года, то к декларации необходимо предоставить комплект подтверждающих документов как и раньше.

Вычеты по процентам от вкладов

Отдельно хочу остановиться на получении вычетов по доходам, полученным от процентов по вкладам за 2023-2024 годы.

Чтобы получить вычет, в декларации 3-НДФЛ нужно:

отразить процентные доходы, полученные по вкладам в каждом банке в отдельности;

указать наименование ИНН/КПП/ОКТМО банка;

выбрать код дохода 6014 «Доходы в виде процентов»;

код вычета 914.

Необлагаемая сумма дохода в виде процентов по вкладам или остаткам на накопительных счетах подтянется автоматически.

Максимальный размер такого дохода в 2023 году составлял 150 тысяч рублей, а в 2024 году — 210 тысяч. Он зависит от максимальной ключевой ставки, которая была в течение года.

Когда нужно сдать декларацию 3-НДФЛ

Все зависит от того, по какой причине вы подаете декларацию. Если вы продали имущество, то декларацию за 2024 год надо сдать до 30 апреля 2025 года, а уплатить налог по ней — до 15 июля.

Если вы хотите вернуть деньги с помощью вычетов, то у вас есть три года на подачу декларации. Что это значит.



Например, вы потратили деньги на обучение в 2023 году. Вы можете подать декларацию за 2023 год до 31 декабря 2026 года включительно.

Немного другой порядок при получении вычета при покупке квартиры, можете сделать это в любое время. Например, вы купили квартиру в 2020 году, но, предположим, не имели дохода, с которого платили НДФЛ несколько лет, вы можете заявить вычет в 2025 году, подав декларацию за 2024 год, в котором такой доход появился.

Как заполнить и сдать декларацию 3-НДФЛ

Есть несколько способов заполнить декларацию. Я рекомендую делать это в специальной программе Декларация (ее можно скачать на сайте) или через личный кабинет налогоплательщика. Это позволит снизить риск ошибок.

Через личный кабинет вы также можете сдать декларацию в налоговую. Из программы же ее можно распечатать и принести в ИФНС лично или отправить почтой, а также загрузить в любой онлайн-сервис, который позволяет сдать декларацию физлицам.

Вы можете найти примеры заполнения декларации по этой ссылке.

Частые ошибки в декларации 3-НДФЛ

При заполнении декларации 3-НДФЛ в личном кабинет налогоплательщика пользователи часто ошибаются. Из-за ошибок может прийти отказ в получении вычета. Налоговики рассказали, какие ошибки совершают чаще всего.

Внимательно отвечайте на вопрос: «Вы уже подавали декларацию за выбранный период?». Если подаете декларацию впервые в текущем году, выберите «Это моя первая декларация». Причем этот вариант нужно выбрать и в том случае, если заполняете декларацию по расходам на покупку или строительство жилья и подаете ее не первый год, получая вычет. Если вы вносите изменения в ранее поданную декларацию (делаете корректировку), выбирайте «Я уже подавал декларацию». Обратите внимание на нумерацию: первичная декларация имеет номер корректировки «0», уточненные — «1», «2» и т. д. Проверьте перед отправкой, все ли необходимые документы вы приложили. Если какого-то не хватит, налоговая попросит его направить, срок проверки декларации затянется. Убедитесь, что в личном кабинете есть сведения обо всех ваших доходах. Если у вас несколько источников по ним, то, например, один работодатель мог успеть подать необходимые сведения на момент заполнения декларации, а другой нет. В результате вы можете получить вычет не полностью. Налоговые агенты (работодатели) подают данные о доходах сотрудниках и НДФЛ за 2024 год в отчете 6-НДФЛ в срок до 25 февраля 2025 года. Если налоговый агент еще не сдал отчет и сведений в личном кабинете нет, можно запросить у работодателя справку о доходах (бывшая 2-НДФЛ) и приложить ее к декларации. Информацию о доходах в ЛК придется в этом случае заполнить вручную.

Имейте в виду, что если вы указали в декларации ИНН, но при этом в ней не указаны данные паспорта, код страны, дата рождения, то принять декларацию обязаны. Отсутствие этих сведений при указанном ИНН или номере из регистра населения (ЕРН) не является ошибкой!

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