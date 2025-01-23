3-НДФЛ в 2025 году

Как заполнить декларацию 3-НДФЛ без ошибок, узнаете на курсе « Бухгалтер ИП: от регистрации до учета и налогов ». Программа составлена с учетом налоговых изменений, которые коснулись ИП в 2025 году. Сейчас вы можете купить онлайн-курс со скидкой 62% за 4 900 рублей вместо 12 900 рублей.

автомобиль, проданный менее, чем через 3 года после покупки.

недвижимость, безвозмездно полученная и проданная меньше чем через 3 года после этого;

недвижимость, купленная и проданная меньше чем через 5 лет после этого;

ИП на УСН или ЕСХН, если получили доход, которые не связан с предпринимательской деятельностью , например, продали недвижимость;

физические лица, получившие доходы от продажи имущества, работы по договору у другого физлица, зарубежных источников;

многодетные семьи , которые продали жилье и в том же году купили новое большей площадью и кадастровой стоимостью.

физлица, которые продали недвижимость стоимостью до 1 млн руб . или другое имущество стоимостью до 250 тыс. руб. или с длительным сроком владения;

физлица, не являющиеся ИП, если в отчетном периоде не получали облагаемых НДФЛ доходов ;

Декларацию для получения налогового вычета за 2024 год можно сдать до конца 2027 года .

Если речь идет об обязательном декларировании, то 3-НДФЛ за 2024 год нужно сдать в налоговую инспекцию не позднее 30 апреля 2025 года.

на бумаге в налоговую инспекцию через доверенное лицо ;

Декларацию 3-НДФЛ всегда нужно направлять в налоговую инспекцию по месту прописки налогоплательщика, вне зависимости от того, где он проживает фактически, и по какому адресу находится указанная в декларации недвижимость.

Как заполнить 3-НДФЛ

Заполнить форму 3-НДФЛ можно на бланке вручную или на компьютере или электронно с помощью сервисов ФНС: 1. Программа «Декларация». Версия для отчетов за 2024 год уже есть на сайте ФНС в разделе «Все сервисы для физических лиц» — «Программные средства» — «Декларация»: 2. В личном кабинете физического лица. Нажмите «Подать декларацию» на главной странице и последовательно заполните необходимые поля. Если к моменту подачи декларации через личный кабинет, работодатель уже сдаст расчет 6-НДФЛ по итогам 2024 года, то данные о заработке и предоставленных налоговых вычетах на работе подтянутся автоматически. Разберем подробнее, как заполнить декларацию 3-НДФЛ.

Титульный лист

На титульном листе декларант указывает: информацию о себе (ФИО, дата рождения, номер телефона, серия и номер паспорта);

признак, является ли он резидентом или нет; код категории налогоплательщика (например, для адвокатов этот код — 740, а для простых физлиц — 760); код налогового органа;

налоговый период (для декларации за год — 34);

порядковый номер корректировки (для первичного отчета — 0);

номер из Единого регистра населения. Это новый код, за которым собрана вся информация о человеке: возраст, пол, семейное положение, номер СНИЛС, ИНН и т.д. Однако пока узнать свой номер ЕРН невозможно, да и по приказу ФНС РФ от 01.04.2022 № ЕД-7-25/273@ полностью регистр будет готов только к концу 2025 года. Поэтому пока это поле не заполняем и ждем разъяснения от ФНС.

Раздел 1

Раздел 1 показывает конечный результат всех расчетов по декларации в разрезе КБК и ОКТМО, поэтому заполняется этот раздел в самый последний момент. Именно здесь налогоплательщик должен указать: сумму налога, которую ему нужно заплатить в бюджет;

или какая сумма причитается ему к возврату из бюджета после применения налоговых вычетов. Если речь идет о возврате из бюджета, то нужно также заполнить приложение к разделу 1, указав в нем свои банковские реквизиты для получения денег.

Раздел 2

Раздел 2 — это расчет налоговой базы и налога по данным из приложений: Строка 010 — итоговая сумма доходов от всех источников в приложениях 1 — 3.

Строка 020 — доходы, которые не подпадают под НДФЛ, из приложения 4;

Строка 030 — разница строк 010 и 020;

Строка 040 — сумма заявленных налоговых вычетов в приложениях 5 — 8 декларации;

Строка 060 — разница строк 030 и 040, а также сумма строк 061 и 062, в которых указывают суммы доходов, которые подпадают под ставки 13% и 15% соответственно.

Строка 070 — рассчитанная сумма налога с учетом примененных вычетов от базы в строке 060. Если налогоплательщик заработал более 5 млн рублей, то строка 070 — это строка 061 13% + строка 062 15%.

Строка 080 — сумма НДФЛ, которую удержали из доходов все налоговые агенты (работодатели, заказчики услуг по договору ГПХ, брокеры).

Строка 150 — разница строк 070 и 080. Ее нужно заполнять, если 070 больше 080.

Строка 160 — тоже разница строк 070 и 080, но она заполняется если 080 больше 070. Результаты строк 150 и 160 раздела 2 нужно перенести в пункт 1 раздела 1.

Приложение 1

В приложении 1 нужно указать:

Всех работодателей, заказчиков по договорам ГПХ, брокеров, покупателей недвижимости и автомобилей, если имущество было продано раньше срока, который освобождает от декларирования и уплаты налога. Для юридических лиц укажите ИНН и КПП, для ИП и физических лиц — только ИНН.

Суммы, полученных от них доходов.

Суммы удержанного налоговыми агентами НДФЛ и примененные ставки.

Приложение 2

Приложение 2 предназначено для декларирования зарубежных доходов. Здесь нужно указать от какой компании, когда и в какой валюте налогоплательщик получил деньги, а также перевести этот доход в рубли по курсу ЦБ, установленному на день получения дохода.

Приложение 3

В приложении 3 свои доходы декларируют предприниматели и главы крестьянских фермерских хозяйств на ОСНО, получатели авторских отчислений, адвокаты, нотариусы и другие частнопрактикующие лица. Здесь же они указывают примененные профессиональные и стандартные налоговые вычеты, а также авансовые платежи по НДФЛ.

Приложение 4

Приложение 4 нужно заполнять, если были доходы, которые не подпадают под обложение НДФЛ. Эти доходы перечислены в пунктах 1 — 11 приложения 4. Строка 120 суммирует значения строк 010 — 110. Цифру из строки 120 нужно перенести в строку 020 раздела 2.

Приложение 5

В приложении 5 декларант указывает все положенные ему стандартные, социальные, инвестиционные налоговые вычеты, а также вычеты на долгосрочные сбережения. Записать нужно и вычеты, полученные у работодателя, и те, которые налогоплательщик планирует получить напрямую от налогового органа. Это нужно для корректного расчета и, чтобы не получить отказ в вычете. Стандартные вычеты запишите в пункт 1 приложения 5, социальные — в пункты 2 и 3, инвестиционный — в пункт 5, вычет на сбережения — в пункт 6. В пункте 4 (строка 200) укажите сумму стандартных и социальных налоговых вычетов из строк 080 и 190.

Приложение 6

Приложение 6 заполняют продавцы недвижимого имущества и транспорта, срок владения которыми не освобождает от подачи декларации и уплаты налога. Вычеты в отношении жилья запишите в пункт 1 приложения 6, в отношения гаражей, кладовых — в пункт 2, в отношении транспорта — в пункт 3, в отношении имущества, изъятого для госнужд, и в отношении долей в бизнесе — в пункты 4 — 10. В пункте 11 (строка 160) укажите сумму всех вычетов по разделу 6.

Приложение 7

Приложение 7 заполняют получатели имущественного вычета при покупке недвижимого имущества и по процентам по кредиту на эту недвижимость. Сведения об объекте недвижимости, по которому заявляете вычет укажите в пункте 1 приложения 7, сумму вычета — в пункте 2. Обратите внимание, что сумма вычета — это сумма заработка за год после применения стандартных, социальных и инвестиционных налоговых вычетов. Невыбранную сумму вычета перенесите на следующий год в строках 170 и 180.

Приложение 8