В последний день зимы «Клерк» обсудил итоги работы в феврале. Есть чем похвастаться 💪

Боевым настроем похвастались сразу два отдела — Редакция и Отдел продаж ЦОК под руководством Кати Перовской.
Редакция и продажи
Главред «Клерка» рассказала, что месяц порадовал появлением двух новых сотрудников в редакции. Теперь у нас есть главный редактор ЦОКа Ольга Степанцева, она будет вести блог и канал в телеграм для подписчиков Клерк.Премиум. И Ольга Ушакова — редактор новостей. Это, как оказалось, одна из самых сложных вакансий для редакции.
Большую работу редакция ведет по инструментам и рубрикатору. Вот-вот должен выйти в свет новый редактор учетной политики.
Катя Перовская отметила, что месяц был непростым и, возможно, планирование было слишком амбициозным и отдел продаж переоценил свои возможности. И все же настрой боевой и все обязательно наладится. Катя, верим в тебя)
HR
HR всея «Клерка» Яна Ганжа рассказала, что ее отделу не пришлось скучать в феврале.
Месяц был активный на праздники, в которых отдел персонала принимает активное участие (14 февраля, 23 февраля, Масленица) плюс запустили шахматный турнир. Коллектив «Клерка» пополнился 23 новыми лицами.
IT
Василий Свиткин, IT-директор, порадовал данными о посещаемости сайта:
Дизайнеры и Центр обучения
Дизайнеры гордятся своими красивыми макетами (заслуженно, ребята, вы большие молодцы!), а еще они создали нам замечательных персонажей-блинчиков.
Лена Ярушкина, руководитель центра обучения «Клерка», анонсировала ближайшие изменения в наших курсах:
Соцсети
SMM-редакторы тоже не остались в стороне. Соцсети «Клерка» продолжают набирать популярность у бухгалтеров, а продакшен работает на полную. О том, что интересного происходит в соцсетях рассказала Оля Полякова, SMM-редактор:
— подключили к созданию юмористического контента видеопродакшн и начали монтировать ролики с Еленой Ярушкиной в главной роли;
— теперь в клипах ВК (короткий вертикальный формат) не только юмористический, но и образовательный контент;
— активно развиваем новый тг-канал Клерк.Конференции. Провели розыгрыш билета на конференцию, который собрал 279 участников!
Бизнес
Отдел Бизнеса и коммерческая редакция рассказали, как обстоят дела у них.
«У Бизнеса настроение огонь, команда бурлит, новые лица, новые задачи. Цели и планы амбициозные, заряжаемся на результат. Анализируем цифры по продажам и сопровождению, думаем как их улучшить в марте», — продакт менеджер B2B Даниил Старков.
Подробнее про коммерческую редакцию рассказала Екатерина Светлицкая, шеф-редактор блогов компаний.
«Мы в этом месяце активнее стали вести блог Клерк Бизнес. Очень рекомендую всем читать, мы там много интересного пишем и продукты «Клерка» для бизнеса вам станут намного понятнее.
Еще мы подключились к обновлению описания рубрик в Рубрикаторе, помогаем осилить объем основной редакции.
Ну и необычное: мы вышли с нашими текстами за рамки «Клерка» и теперь пишем нашим клиентам еще и для РБК».
Сегодня заканчивается зима, завтра наш ждет первый весенний день, да еще и суббота! Уверены, что март начнем с новыми силами, с новыми идеями и порадуем вас новинками в контенте, курсах, в интерфейсе сайта и не только.
Ваш «Клерк»!
Комментарии1
Вообще, было и больше пользователей, но мы периодически чистим ботов, по этому 1 млн — это всё-таки достижение. Сейчас большинство из них — это настоящие живые люди.