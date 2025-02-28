В последний день зимы «Клерк» обсудил итоги работы в феврале. Есть чем похвастаться 💪

Традиционно в конце месяца руководители отделов делятся своими достижениями, успехами и неудачами (от них никто не застрахован). Рассказываем, как для нас прошел последний месяц зимы.

Боевым настроем похвастались сразу два отдела — Редакция и Отдел продаж ЦОК под руководством Кати Перовской.

Редакция и продажи

Главред «Клерка» рассказала, что месяц порадовал появлением двух новых сотрудников в редакции. Теперь у нас есть главный редактор ЦОКа Ольга Степанцева, она будет вести блог и канал в телеграм для подписчиков Клерк.Премиум. И Ольга Ушакова — редактор новостей. Это, как оказалось, одна из самых сложных вакансий для редакции.

Большую работу редакция ведет по инструментам и рубрикатору. Вот-вот должен выйти в свет новый редактор учетной политики.

Катя Перовская отметила, что месяц был непростым и, возможно, планирование было слишком амбициозным и отдел продаж переоценил свои возможности. И все же настрой боевой и все обязательно наладится. Катя, верим в тебя)

HR

HR всея «Клерка» Яна Ганжа рассказала, что ее отделу не пришлось скучать в феврале.

Месяц был активный на праздники, в которых отдел персонала принимает активное участие (14 февраля, 23 февраля, Масленица) плюс запустили шахматный турнир. Коллектив «Клерка» пополнился 23 новыми лицами.

IT

Василий Свиткин, IT-директор, порадовал данными о посещаемости сайта:

Сегодня на сайте зарегистрировался миллионный пользователь)

Дизайнеры и Центр обучения

Дизайнеры гордятся своими красивыми макетами (заслуженно, ребята, вы большие молодцы!), а еще они создали нам замечательных персонажей-блинчиков.

Лена Ярушкина, руководитель центра обучения «Клерка», анонсировала ближайшие изменения в наших курсах:

Соцсети

SMM-редакторы тоже не остались в стороне. Соцсети «Клерка» продолжают набирать популярность у бухгалтеров, а продакшен работает на полную. О том, что интересного происходит в соцсетях рассказала Оля Полякова, SMM-редактор:

— подключили к созданию юмористического контента видеопродакшн и начали монтировать ролики с Еленой Ярушкиной в главной роли;

— теперь в клипах ВК (короткий вертикальный формат) не только юмористический, но и образовательный контент;

— активно развиваем новый тг-канал Клерк.Конференции. Провели розыгрыш билета на конференцию, который собрал 279 участников!

Бизнес

Отдел Бизнеса и коммерческая редакция рассказали, как обстоят дела у них.

«У Бизнеса настроение огонь, команда бурлит, новые лица, новые задачи. Цели и планы амбициозные, заряжаемся на результат. Анализируем цифры по продажам и сопровождению, думаем как их улучшить в марте», — продакт менеджер B2B Даниил Старков.

Подробнее про коммерческую редакцию рассказала Екатерина Светлицкая, шеф-редактор блогов компаний.

«Мы в этом месяце активнее стали вести блог Клерк Бизнес. Очень рекомендую всем читать, мы там много интересного пишем и продукты «Клерка» для бизнеса вам станут намного понятнее. Еще мы подключились к обновлению описания рубрик в Рубрикаторе, помогаем осилить объем основной редакции. Ну и необычное: мы вышли с нашими текстами за рамки «Клерка» и теперь пишем нашим клиентам еще и для РБК».

Сегодня заканчивается зима, завтра наш ждет первый весенний день, да еще и суббота! Уверены, что март начнем с новыми силами, с новыми идеями и порадуем вас новинками в контенте, курсах, в интерфейсе сайта и не только.

Ваш «Клерк»!