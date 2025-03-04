Самые частые ошибки при работе с самозанятыми

С 2024 года ФНС активно выявляет случаи подмены трудовых отношений самозанятостью. Если будет доказано, что гражданин de facto является работником, а не самостоятельным исполнителем, то договор ГПХ переквалифицируют в трудовой со всеми вытекающими налоговыми последствиями. Рассказываем, как избежать проблем при работе с самозанятыми в 2025 году.

Для организаций и ИП работа с самозанятыми — один из самых выгодных вариантов передачи задач на аутсорс. Во-первых, за самозанятых не нужно платить страховые взносы, которые составляют существенную часть расходов на персонал. Это позволяет экономить на фонде оплаты труда.

Во-вторых, по выплатам в адрес самозанятых не нужно выполнять функции налогового агента, т. е. удерживать и перечислять НДФЛ и подавать отчетность. То есть самозанятый сам отвечает за уплату своих налогов через приложение «Мой налог». Это избавляет бухгалтерию компаний от лишней работы.

Ну и в-третьих, компании получают право учитывать выплаты самозанятым в составе расходов, уменьшающих налогооблагаемую прибыль.

Многие работодатели, стремясь к оптимизации налогов и издержек, стали активно привлекать самозанятых вместо штатных работников. Ведь фонд оплаты труда — одна из основных статей затрат для бизнеса. А за счет вывода части персонала за штат можно существенно снизить нагрузку по страховым взносам и НДФЛ.

Но тут важно не переборщить и понимать, что у медали есть две стороны. Если ФНС обнаружит, что под видом самозанятости маскируются трудовые отношения, то все налоговые плюсы могут легко превратиться в минусы: доначисления НДФЛ и взносов, штрафы, пени, административная ответственность за уклонение от оформления трудовых договоров.

Кроме «скоринга», у ФНС есть и другие механизмы контроля. С 2024 года появился еще один орган, который будет пристально следить за самозанятыми, — это комиссии по легализации налоговой базы и трудовых отношений. Они созданы при региональных правительствах с целью выявления и пресечения теневой занятости.

Комиссии анализируют данные от ФНС, СФР, Роструда и других ведомств. При наличии подозрений на нелегальную занятость комиссии могут вызывать работодателей на заслушивание, задавать вопросы и рекомендовать добровольно уточнить свои обязательства перед бюджетом.

Критерии попадания под прицел комиссий утверждены приказом Минтруда. Среди них:

наличие у компании 10 и более самозанятых;

доля выплат самозанятым более 30% в общих расходах на оплату труда;

выплаты самозанятому более 3 месяцев подряд в сумме более 20 тыс. рублей в месяц;

установление нерыночных отклонений в зарплатах (ниже средних по отрасли);

иные признаки, указывающие на теневой рынок труда.

Топ-10 нарушений в работе с самозанятыми

1. Самозанятый выполняет не конкретную работу, а регулярную трудовую функцию в интересах компании (приходит по графику, участвует в рабочих процессах и т. д.).

2. Самозанятый получает систематическую зарплатоподобную оплату, а не единовременное вознаграждение за результат (ежемесячно, в одинаковом размере).

3. Самозанятый подчиняется правилам внутреннего трудового распорядка (соблюдает рабочий график, делает только то, что скажет начальство).

4. Самозанятый получает от компании инструменты/оборудование/материалы для работы (как обычный работник).

5. Самозанятый экономически зависит от компании (особенно если получает доход только от нее).

6. С самозанятым заключаются повторные договоры на одни и те же услуги (непрерывный характер работ).

7. Самозанятый ранее работал в компании по трудовому договору (или устроился сразу после «самозанятости»).

8. Самозанятый включен во внутренние инструкции, регламенты и документы компании (наряду со штатными сотрудниками).

9. Самозанятый представляется сотрудником компании на ее сайте, в рекламе, переписке и т. д.

10. Самозанятый не может привлекать субподрядчиков и/или не несет самостоятельной ответственности за результат (как при договорах аутсорсинга).

Всей необходимой информацией для уверенной работы с самозанятыми в 2025 году с вами поделится налоговый консультант ООО «Правовой эксперт» с 16-летним опытом работы в области налогообложения, методолог Станислав Васильев в своем выступлении на VII Всероссийская бухгалтерская конференция «БухВесна-2025».

Мероприятие пройдет 13 марта в Москве в Гостиничном комплексе «Арт Москва Войковская». По адресу: ул. Космонавта Волкова 6А. Это событие, которого ждут все бухгалтеры страны — не пропустите!

В своем докладе Станислав Васильев разберет следующие темы:

Положительные аспекты работы с самозанятыми и ИП. Топ ошибок при заключении договоров с самозанятыми и ИП. Межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости: критерии отбора и кому готовиться к вызову. Переквалификация договора. Налоговые риски для бизнеса (обзор судебной практики и писем ФНС России). Способы снижения налоговых рисков при работе с самозанятыми и ИП.

Что будет в программе

На одной площадке соберутся опытные специалисты по бухгалтерскому и налоговому учету, кадрам, аудиту и др. Они расскажут о первых результатах реформы-2025, разберут частые ошибки и поделятся рекомендациями по работе в новых условиях.

Темы выступлений:

Начало 2025 года: первый опыт налоговых изменений. Практика применения НДС на УСН. Спикер — Эльвира Митюкова.

Учет и налогообложение селлеров при работе с маркетплейсами: сложности и вопросы. Спикер — Елена Шедис.

ВЭД: особенности, сложности и проверки ФНС. Спикер — Людмила Ганичева.

Изменения в налоговой отчетности и годовая бухотчетность. Спикер — Надежда Самкова.

Машиночитаемые доверенности (МЧД) как инструмент цифровизации: отчетность, ЭДО, цифровые площадки. Спикер — Антон Митюков.

Ответ на требования ФНС и проверки налоговых органов. Дробление бизнеса. Спикер — Дмитрий Ряховский.

Топ-5 опасных схем налоговой оптимизации. Спикер — Светлана Беляева.

Проверки бизнеса по работе с самозанятыми и ИП: переквалификация договоров в трудовые. Спикер — Станислав Васильев.

Мы продолжаем расширять программу, чтобы обхватить еще больше актуальных тем, поэтому следите за изменениями на сайте конференции.

Приезжайте! Вас ждут конкурсы, розыгрыши призов, подарки, кофе-брейки общение и новые знакомства. На Конференции у вас будет возможность лично пообщаться со спикерами, обсудить налоговые изменения с коллегами, обменяться контактами, наладить деловые связи.

Мероприятие будет с рассадкой вы заранее будете знать, откуда будете смотреть выступления спикеров. Сейчас у вас есть возможно выбрать максимально удобное место. Бронируйте скорее, пока доступны лучшие места!

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