Неделя новых курсов с дипломами на «Клерке»! Успейте записаться по специальным ценам первого потока

Мы учли изменения в законодательстве и записали три абсолютно новых курса по учету на УСН и ОСНО, работе в последней версии 1С, расчету НДФЛ, НДС, налога на прибыль и имущество, заполнению новых деклараций и отчетности, ведению кадрового и воинского учета по правилам 2025 года. Поспешите — ученикам первого потока доступна специальная цена!

В 2025 году бухгалтерам пришлось перестраиваться под новые ставки НДФЛ, налога на прибыль, землю и т. д. Жизнь упрощенцев вообще перевернулась на 180 градусов — теперь они платят НДС и до отчетности за 1 квартал 2025 года должны определиться со ставкой и научиться заполнять новую декларацию.

Нововведения произошли и в трудовом законодательстве. С 1 марта работодатели должны начислять наставникам доплату, а при увольнении обязаны оплатить неиспользованные отгулы. Изменения коснулись также ведения воинского учета, новой отчетности и порядка ее сдачи.

В связи с нововведениями в 1С появились новые функции, которые бухгалтерам нужно освоить как можно скорее.

Чтобы помочь вам справиться с этой лавиной из поправок в НК и ТК РФ, мы с нуля записали три курса профпереподготовки с дипломами. Скорее выбирайте нужный и записывайтесь. Для учеников первого потока действует акция — вы можете приобрести новый курс по специальной цене.

Каталог курсов

Предложение действует до 12 марта.

Это комплексный курс, который сделает из вас главного бухгалтера коммерческой организации любого уровня. Вы станете универсальным специалистом, который может работать с ЭДО, финанализом и последней версией 1С.

Обучение поможет вам обрести уверенность в своем профессионализме, вы научитесь справляться с большим количеством разных задач сразу, сможете вести учет крупной компании, защищать ее от налоговых проверок, выбирать метод налоговой оптимизации, внедрять управленческий учет, строить финансовые модели и предлагать управленческие решения руководителю.

Перед вами откроется широкий карьерный горизонт, вы сможете сами определять тип задач, так как у вас будет достаточно актуальных знаний для работы на разных участках.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Сейчас вы можете записаться на первый поток и получить новую профессию с весенней акцией за 33 000 14 900 рублей.

Старт потока 1 апреля.

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Мы разработали большую программу, в которую вошли более 200 новых видеоуроков, пошаговые инструкции и 150+ образцов документов по кадровому делопроизводству. Чтобы вы разобрались даже в малейших нюансах работы по новым правилам, так как штрафы за нарушения Трудового кодекса — одни из самых серьезных! Работодатель точно будет ценить и мотивировать специалиста, который может защитить компанию от финансовых потерь.

Также на носу весенний призыв, а так как в ведении воинского учета много нововведений с 2025 года, то нужно как можно скорее изучить новые правила, чтобы избежать проблем с военкоматом.

На курсе вы сможете заранее подготовиться к изменениям и научиться применять нововведения в короткий срок.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Сейчас вы можете записаться на первый поток и получить новую профессию с весенней акцией за 33 000 14 900 рублей.

Старт потока 15 марта.

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Курс профессиональный переподготовки, который сделает из вас главного бухгалтера компании на УСН.

Огромное количество изменений заставило упрощенцев чаще обращаться за помощью к профессиональным бухгалтерам, спрос на специалистов вырос и внутри компаний — и это ваш шанс сделать рывок в карьере!

Освойте необходимые навыки для ведения учета на УСН, получите повышение как высококвалифицированный специалист или используйте эти знания для дополнительного заработка.

На новом курсе профпереподготовки вы научитесь учет по новым требованиям, работать с НДС, настраивать 1С, оформлять сотрудников и рассчитывать зарплатные налоги, безопасно работать по ГПХ и с самозанятыми, отвечать на требования налоговиков и избегать блокировок по 115-ФЗ.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Сейчас вы можете купить новый курс со скидкой 69% за 9 900 рублей вместо 31 790 рублей.

Старт потока 15 марта.

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