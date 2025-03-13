Три главных расчета: что нужно выплатить сотруднику при увольнении

В день увольнения работодатель должен провести полный расчет и выдать сотруднику положенные ему средства. Рассказываем, что и в каком объеме надо выплатить.

При увольнении работодатель должен провести полный расчет с сотрудником, в состав суммы входят:

заработная плата за фактически отработанное время;

компенсация за неиспользованные отпуска;

иные суммы, которые ему причитаются.

Компенсация за неиспользованный отпуск

В ст. 124 ТК установлено, что отпуск должен быть предоставлен работнику не позднее 12 месяцев по окончанию рабочего периода. На то чтобы отгулять отпуск дается 24 месяца: в течение рабочего периода и 12 месяцев после окончания.

Но если работник не успел его использовать или осталась его часть, то она не сгорает. При увольнении предстоит пересчитать за все рабочие периоды, сколько у работника накопилось этих дней неиспользованного отпуска. За эти дни выплачивается денежная компенсация по среднему заработку за 12 месяцев.

Если в организации работнику предоставляется только ежегодный отпуск в 28 дней, то за 1 отработанный месяц в рабочем периоде ему полагается 2,33 дня отпуска. За каждый рабочий период нужно подсчитать, сколько месяцев было отработано.

Рабочий период: от даты приема на работу в течение 12 месяцев. Согласно ст. 121 ТК нужно проверить стаж, который входит в эти 12 месяцев. При увольнении нужно посчитать, сколько полных месяцев было отработано.

Компенсация за неиспользованные отгулы

В Трудовом кодексе регламентировали порядок предоставления отгулов. Новая редакция ст. 153 ТК вступает в силу с марта 2025 года. Но порядок предоставления отгулов и расчета компенсации за неиспользованные дни отдыха уже действует.

Компенсацию сейчас осуществляем по постановлению КС от 2023 года, по которому работодатели обязаны при увольнении в окончательный расчет включать компенсацию за неиспользованные отгулы.

Если работника привлекали к работе в выходной или праздничный день, у него есть выбор:

двойная компенсация;

отгул или другой день отдыха.

При выборе отгула работа в выходной оплачивается в одинарном размере.

Если работник до увольнения свои отгулы не использовал, то, по новым правилам, вступающим в силу в марте 2025 года, ему необходимо выплатить компенсацию за весь период трудовой деятельности.

Расчет оплаты за сверхурочный и выходной

Предыдущие формулировки ст. 152-153 ТК позволяли в повышенном размере начислять только по окладу. Такую практику признали неконституционной, считать нужно по зарплате, т.е. оклад со всеми надбавками.

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