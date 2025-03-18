Научим вести кадровый учет и считать зарплату по правилам 2025 г. в 1С:ЗУП

Мы записали новый прикладной курс повышения квалификации «Зарплата, кадры и воинский учет в 1С: ЗУП». Вы научитесь настраивать ПО и выполнять все операции по кадровому и воинскому учету, расчету налогов и подготовке отчетности в последней версии 1С:ЗУП. После обучения вы сможете использовать новые функции программы и с легкостью решать в ней любые задачи.

Мы записали новый практический курс повышения квалификации по работе в последней версии 1С:ЗУП — «Зарплата, кадры и воинский учет в 1С: ЗУП». Вы освоите все инструменты, которые предлагает программа, сможете легко выполнять любые задачи по кадровому и воинскому учету, расчетам с сотрудниками, подготовке и сдаче отчетности по требованиям 2025 года.

Это специализированный курс, который поможет вам научиться применять самые актуальные инструменты 1С:ЗУП, чтобы оптимизировать работу и с легкостью справляться с новыми задачами.

Чему вы научитесь

В программе курса 150 видеоуроков, практические работы, конспекты, справочный материал и много шаблонов, форм для отработки навыков. Любые вопросы по ходу обучения вы сможете обсудить на онлайн-встречах с преподавателями или задать персональному куратору в чате.

Вы узнаете, как делать первоначальные настройки программы 1С: ЗУП и справочников, организовать кадровый учет, прием и увольнение сотрудников, сможете вести воинский учет в 1С: ЗУП и проводить сверки с военкоматом.

На курсе вы научитесь считать заработную плату, больничные и отпускные в 1С:ЗУП, формировать 6-НДФЛ в программе и делать сверки с ИФНС.

Сможете подавать ЕФС-1 в разных случаях и персонифицированные сведения о физических лицах и вести кадровую отчетность: РСВ, СТД-Р.

Узнаете, как правильно заполнять ЕНП-уведомление на НДФЛ, сможете составлять внутренние нормативные акты, принимать и увольнять работников — получите дополнительные навыки для карьерного роста.

Все полученные знания вы будете отрабатывать на практике — потренируетесь в составлении договоров, оформлении пособий и внутренних нормативных актов, пошагово разберете процесс настройки и выполнения любых операций в 1С:ЗУП.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 120 ак. часов. Ваш работодатель увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

Сейчас вы можете записаться на первый поток и купить курс по специальной цене за 24 900 14 900 рублей.

Старт потока 1 апреля.

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