Три самых популярных вопроса на Клер.Консультациях

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1. Обязаны ли организации на УСН сдавать декларацию на имущество по требованию ИФНС?

Вопрос: квартира в Москве в ООО на УСН, состоит на кадастровом учете, в реестре не нашли. ИФНС требует сдать декларацию по налогу на имущество. Законно ли требование ИФНС?

Организации на УСН не подают декларацию по налогу на имущество. Дело в том, что они не включают в декларацию сведения об объектах, облагаемых по кадастровой стоимости, а обязанности сдавать декларацию об объектах, облагаемых по среднегодовой стоимости, у них вообще нет, так как они освобождены от налога по ним (п. 2 ст. 346.11, п. 6 ст. 386 НК РФ). При этом если у вашей организации есть в собственности жилые помещения, то они облагаются налогом от кадастровой стоимости, а значит организация на УСН должна налог платить. Однако декларация по налогу на имущество, рассчитываемого от кадастровой стоимости, не сдается.

2. Должен ли российский работодатель удерживать НДФЛ с выплат подрядчику ИП, зарегистрированному в Республике Беларусь?

Регистрация индивидуального предпринимателя в Белоруссии не делает его предпринимателем в России. Поэтому в общем случае НДФЛ удерживается, если местом получения дохода является Россия. К доходам от источников в Российской Федерации с 2025 года относится:

6.3) вознаграждение, полученное налогоплательщиком за выполненные работы, оказанные услуги, предоставленные права использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, в случае, если выполнение работ, оказание услуг, предоставление прав использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации осуществлены в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с использованием доменных имен и сетевых адресов, находящихся в российской национальной доменной зоне, и (или) информационных систем, технические средства которых размещены на территории Российской Федерации, и (или) комплексов программно-аппаратных средств, размещенных на территории Российской Федерации, при соблюдении хотя бы одного из следующих условий: налогоплательщик — физическое лицо является налоговым резидентом Российской Федерации; доходы получены налогоплательщиком — физическим лицом на счет, открытый в банке, находящемся на территории Российской Федерации; источники выплаты доходов — это российские организации, индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, а также обособленные подразделения иностранных организаций в Российской Федерации;

Статья 208 НК РФ.

Так что если работы выполняются через интернет и попадают под этот подпункт, то доход считается полученным от источника в РФ и облагается НДФЛ даже у нерезидентов.

С Беларусью есть соглашение об избежании двойного налогообложения. Согласно статье 14, если доход выплачивается российской организацией, он подлежит налогообложению в РФ.

Вы даете справку 2-НДФЛ этому лицу, и он в Белоруссии самостоятельно подает декларацию и заявляет там удержанный НДФЛ, чтобы не было двойного налогообложения.

3. Могут ли дополнительно начислить налог по УСН, если недвижимость продана через 20 дней после закрытия ИП?

Не могут доначислить УСН, если доход получен после того, как ИП перестал быть ИП. Поскольку просто физлица, не ИП, не являются налогоплательщиками налога по УСН (п.1 ст.346.11 НК РФ).

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