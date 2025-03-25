Памятка для бухгалтера и кадровика: какие отчеты надо сдать за сотрудников в марте

Конец месяца — суетное время, когда надо и перед налоговой отчитаться, и сдать документы в СФР, исчислить и уплатить налоги. Рассказываем, что нужно сдать уже сегодня, 25 марта, а также делимся полезными советами по заполнению отчетности.

Сегодня, 25 марта, бухгалтерам нужно сдать декларацию по налогу на прибыль за 2024 год, уведомление об удержанном НДФЛ, направить в ФНС персонифицированные сведения о физлицах, а в СФР — данные о трудовой деятельности сотрудников.

Где взять информацию для успешной сдачи отчетности

В стрессе всегда из головы что-то вылетает, чтобы в последний день сдачи вы не паниковали, мы сделали подборку онлайн-курсов «Клерка» с самой полезной информацией по зарплатной и кадровой отчетности в 2025 году.

Вы узнаете, как правильно заполнять ЕНП-уведомление на НДФЛ и отчетность по сотрудникам, сможете составлять внутренние нормативные акты, принимать и увольнять работников. Мы обновили программу курса и добавили туда информацию по детским выплатам, новым ставкам страховых взносов, лимитам и расчетам больничных на 2025 год.

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Вы узнаете, кого нужно поставить на учет, какие документы обязан предоставить сотрудник, в каком порядке сдавать отчеты по военнообязанным в военкомат. На практике отработаете заполнение личных карточек военнообязанных сотрудников, порядок сверки данных с военкоматом, ведение учета в программе 1С:ЗУП.

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