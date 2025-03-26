Новый онлайн-курс по кадровому учету в 1С:ЗУП для бухгалтеров «Кадровый учет в 1С:ЗУП»

Вы научитесь выполнять любые даже самые сложные операции по кадровому учету в последней версии в 1С:ЗУП. Освоите функции для формирования и сдачи отчетности — 6-НДФЛ, РСВ, СТД-Р и т. д. в ФНС и СФР. Сможете автоматизировать ежедневную рутину, а освободившееся время потратить на повышение квалификации и карьерный рост.

В марте 2025 года в ТК РФ вступит ряд изменений. Теперь работодатели должны начислять наставникам доплату, а при увольнении обязаны оплатить неиспользованные отгулы. Кроме этого, в марте вступил новый порядок приостановки трудовых договоров с гражданами, которые заключили контракт на прохождение военной службы. С 21 марта 2025 года будет новый порядок бронирования работников от службы по призыву или мобилизации.

В соответствии с новыми задачами разработчики добавляют новые функции в 1С:ЗУП. Расскажем, как с нуля настроить программу и справочники 1С:ЗУП, научим применять новые возможности ПО и решать задачи не вручную, а с помощью инструментов 1С:ЗУП на новом онлайн-курсе «Кадровый учет в 1С:ЗУП». Вы автоматизируете учет, сможете лучше организовать работу, обеспечить безопасность данных и точность расчетов. Сэкономите время на выполнении рутинных задач и посвятите его повышению квалификации и карьерному росту.

В чем особенность онлайн-курса

Наш новый курс на 100% ориентирован на практику. Поэтому в программе вы найдете большое количество понятных инструкций. Они помогут вам самостоятельно использовать функции, которые вы изучите за время учебы.

На онлайн-курсе «Кадровый учет в 1С:ЗУП» вы узнаете, как подать ЕФС-1 в разных случаях и персонифицированные сведения о физических лицах, научитесь составлять внутренние нормативные акты, принимать и увольнять работников, вести кадровую отчетность: РСВ, СТД-Р и т. д.

Все полученные знания вы будете отрабатывать на реальных задачах — потренируетесь в составлении договоров, оформлении пособий и внутренних нормативных актов, пошагово разберете процесс настройки и выполнения любых операций в 1С:ЗУП.

После обучения вы получите официальный сертификат от Центра обучения «Клерка», который подтвердит ваши знания перед работодателем.

Для учебы на онлайн-курсах вам не нужно предоставлять дипломы об образовании и ждать следующего потока обучения — сразу после оплаты вы сможете приступить к учебе.

Сейчас вы можете купить онлайн-курс за 4 900 рублей вместо полной стоимости 12 900 рублей.

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