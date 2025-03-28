Шесть популярных мифов про увольнение

Увольнение — не менее хлопотный процесс, чем принятие на работу. Также нужно разобраться с документацией, правильно указать обоснование и выплатить все положенные компенсации, чтобы не нарваться на претензии Роструда. Разбираем заблуждения, из-за которых кадровики часто делают ошибки.

Расстаться с сотрудником можно по разным причинам, на разных основаниях и условиях. Однако есть ряд обязательных процедур, без которых уволить специалиста нельзя. Мы выбрали шесть самых известных заблуждений кадровиков об увольнении и рассказали, как обстоят дела на самом деле.

Миф №1. Работодатель может уволить без объяснения причин

Нет, это не так. Увольнение возможно только по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ (например, сокращение штата, несоответствие занимаемой должности и т. д.). Работодатель должен указать причину и соблюсти все процедуры.

Миф №2. Сотрудник обязан уведомить работодателя об уходе за две недели, даже если увольняется по собственному желанию

Нет, есть исключения. Например, если:

стороны договорились об увольнении раньше либо работник увольняется в связи с выходом на пенсию — уведомление за 2 недели не требуется;

работник увольняется на испытательном сроке или он сезонный работник — уведомить об увольнении можно за 3 дня.

Миф №3. Сотрудника, который плохо работает, можно уволить без предупреждения

Для увольнения по причине несоответствия занимаемой должности необходимо:

Провести аттестацию. Подготовить документальные подтверждения. Предложить другую имеющуюся у нанимателя работу, которую работник может выполнять с учетом состояния здоровья.

Просто так уволить нельзя.

Миф №4. Если компания закрывается, все сотрудники сразу автоматически теряют работу

Закрытие компании – это ликвидация юридического лица, и работодатель обязан:

Предупредить сотрудников за 2 месяца до увольнения. Выплатить выходное пособие, зарплату и компенсацию за неиспользованный отпуск. Выплатить средний заработок за период трудоустройства.

Миф №5. Сотрудника, который находится на испытательном сроке, можно уволить без объяснения причин

Даже во время испытательного срока работодатель обязан указать причину увольнения. Без причины увольнение незаконно.

Миф №6. Если работник написал заявление об уходе и заболел, то его нельзя уволить той датой, которую он указал

Даже если сотрудник находится на больничном, работодатель обязан уволить его в срок, указанный в заявлении. Или спустя двухнедельного срока предупреждения об увольнении.

Как избежать частых ошибок кадровиков

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