Как исправить ошибку в счете-фактуре

Запутаться в оформлении, тем более что с 1 апреля действует новая форма счета-фактуры — легко! Так что любые арифметические и технические ошибки неудивительны, особенно, если учитывать, что составлять документы приходится в обновленной 1С. Как же разобраться со всеми изменениями разом и ненаделать ошибок?

С 1 апреля 2025 года для счета-фактуры и универсального передаточного документа годится только формат из Приложения № 1 к приказу ФНС от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970@.

Ошибки в счете-фактуре могут быть технические и арифметические. Если проблема произошла в расчетах, то надо составить новый счет-фактуру, указав в нем (п. 7 Правил): в стр. 1 — номер и дату из стр. 1 первичного экземпляра счета-фактуры, в стр. 1а — порядковый номер, дату исправления, в графах 5, 8 и 9 — правильные значения.

Если вы только начали работать в 1С, приступили к освоению новой версии ПО и пока безуспешно, то велик риск технической ошибки. Чтобы ее исправить надо выставлять новый счет-фактуру строго по той форме, которая действовала на время выставления первого счета. Ориентируемся на п. 7 Правил, который предписывает:

в стр. 1 указать номер и дату из стр. 1 первого счета (без изменений);

в стр. 1а проставлять порядковый номер, дату исправления,

а далее вносить правильные значения, при необходимости указывая и те, что не были отражены раньше.

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