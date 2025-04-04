ЦОК ПРЕМ статья (643478) 03.04 Мобильный
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Обучение для бухгалтеров

Как изменилась работа с НДС для компаний на ОСНО и УСН весной 2025 года

Рассказываем, как без ошибок заполнить декларацию по НДС за 1 квартал, составлять новые счета-фактуры, настраивать учет НДС на УСН в последней версии 1С и проходить проверки налоговой без стресса.
Как изменилась работа с НДС для компаний на ОСНО и УСН весной 2025 года
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

С 1 апреля действует новая форма счета-фактуры, так же, как и новая декларация по НДС, которую нужно сдать до конца месяца. Чтобы вы первыми узнавали обо всех изменениях в законодательстве, работали только по актуальным правилам и не допускали ошибок в заполнении отчетности, мы собрали все самые важные материалы по НДС в подписке Клерк.Премиум.

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  • НДС: расчет, декларация, 1С — вы узнаете, как определять налоговую базу по НДС и исчислять налог в 2025 году, научитесь вести книги покупок и продаж, оформлять счета-фактуры и работать с НДС на ОСНО и УСН.

  • НДС на УСН-2025 — вы узнаете, как настроить учет НДС на УСН в 1С, рассчитывать НДС, составить декларацию и получить льготы.

  • Налоговая реформа-2025 — изучите все изменения по налогу на прибыль, НДС, НДФЛ, страховым взносам и УСН, научитесь составлять новые декларации и работать в 1С.

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VII Всероссийская бухгалтерская конференция — из выступлений экспертов вы узнаете, как заполнить новую декларацию по НДС без ошибок, как считать НДС на упрощенной системе, в каких случаях можно взять НДС к вычету «упрощенцу» и др.

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