Изменились ставки НДФЛ — как это отразится на формате 6-НДФЛ?

В 2025 году налоговые агенты обязаны использовать новый бланк расчета 6-НДФЛ. Именно эту форму необходимо заполнить бухгалтерам и сдать в налоговую в срок до 25 апреля 2025 года. И мы знаем, как помочь вам в подготовке!
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Записи вебинаров
Налоговая реформа 2025. НДФЛ: как будем работать с прогрессивной шкалой + Мастер-класс по заполнению 6-НДФЛ — разберетесь во всех важных изменениях чтобы быть готовыми, а также узнаете, как сейчас сдать 6-НДФЛ без ошибок.
Изменения в порядке исчисления НДФЛ в 2025 году: проблемы — узнаете, как правильно применять разные шкалы НДФЛ, кому положены стандартные вычеты НДФЛ и льготы по НДФЛ.
НДФЛ: все изменения и новый порядок работы – 2025 — разберетесь в главных нововведениях — прогрессивной шкале ставок, новых КБК, налоговых вычетах и правилах заполнения новой формы 3-НДФЛ.
Онлайн-курс
Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С — вы научитесь правильно рассчитывать зарплату, отпускные и пособия. Мы обновили программу и добавили туда информацию по детским выплатам, вычетам по НДФЛ и налоговому кешбэку.
Разборы
Коды доходов для расчета 6-НДФЛ за 2024 год, и новые с 2025 года. Мини-курс — узнаете, как отчитаться о доходах работников, а также познакомитесь с новыми кодами доходов.
Как начислять НДФЛ на северные надбавки и районные коэффициенты. Мини-курс — разберетесь, как облагаются НДФЛ районные коэффициенты и северные надбавки и как считать при этом НДФЛ с самой зарплаты.
Запись конференции
VII Всероссийская бухгалтерская конференция
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