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6-НДФЛ

Изменились ставки НДФЛ — как это отразится на формате 6-НДФЛ?

До 25 апреля бухгалтерам нужно правильно составить отчет 6-НДФЛ за 1 квартал 2025 года и направить ее в налоговую. Рассказываем, по какому шаблону заполнять форму 6-НДФЛ и как сделать это в 1С.

В 2025 году налоговые агенты обязаны использовать новый бланк расчета 6-НДФЛ. Именно эту форму необходимо заполнить бухгалтерам и сдать в налоговую в срок до 25 апреля 2025 года. И мы знаем, как помочь вам в подготовке!

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