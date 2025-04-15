🔥Открыта бронь на участие в VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия». Трехдневный марафон!

Изменения 2025 года заставили бухгалтеров полностью пересмотреть привычную работу. Упрощенцы, для которых НДС стал новой реальностью, впервые столкнулись не только со сдачей декларации, но и камеральными проверками, а значит потоком требований документов и пояснений от ФНС.

Ужесточились проверки работодателей, государственный контроль усложняет работу на маркетплейсах. Повышены требования к бухгалтерам-аутсорсерам и работе с персональными данными, ФНС все проще находить признаки неправомерной налоговой оптимизации у бизнеса.

Как бухгалтеру строить работу во втором полугодии 2025 года, каких сюрпризов ждать от ФНС, ГИТ, Росфинмониторинга? Обсудим на VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия».