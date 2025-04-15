🔥Открыта бронь на участие в VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия». Трехдневный марафон!

Изменения 2025 года заставили бухгалтеров полностью пересмотреть привычную работу. Упрощенцы, для которых НДС стал новой реальностью, впервые столкнулись не только со сдачей декларации, но и камеральными проверками, а значит потоком требований документов и пояснений от ФНС.
Ужесточились проверки работодателей, государственный контроль усложняет работу на маркетплейсах. Повышены требования к бухгалтерам-аутсорсерам и работе с персональными данными, ФНС все проще находить признаки неправомерной налоговой оптимизации у бизнеса.
Как бухгалтеру строить работу во втором полугодии 2025 года, каких сюрпризов ждать от ФНС, ГИТ, Росфинмониторинга? Обсудим на VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия».
💃 Вам не придется никуда ехать, прерывать рабочие процессы, переносить долгожданный отпуск. Мероприятие будет полностью онлайн!
Даты проведения: 18-20 июня 2025 года (три дня) с 10:00 до 18:00 мск.
Темы VIII Всероссийской бухгалтерской конференции и спикеры
Вас ждет предельно насыщенная программа* с лучшими спикерами страны!
🔥 18 июня. Налоги-2025: под прицелом ФНС
Надежда Самкова. НДС: сложные вопросы
Спикер: ведущий эксперт-консультант по налогообложению Biznezinalogi, член палаты налоговых консультантов, специалист в области налогообложения. Автор статей в периодических изданиях «Практическая бухгалтерия», «Зарплата», «Семинар для бухгалтера» и др.
Оксана Каверина. Отчетность за полугодие и сложные вопросы исчисления НДФЛ
Спикер: руководитель аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия», практикующий бухгалтер и налоговый консультант с 20-летним стажем. Эксперт по налогам и финансовому планированию центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес».
Елена Пономарева. Кадровый и воинский учет: изменения 2025
Спикер: эксперт по трудовым отношениям. Консультант по управлению. Преподаватель и руководитель образовательного центра.
Михаил Мухин. Налоговые проверки — 2025
Спикер: Президент, главный эксперт «Центра финансовых экспертиз». Возглавлял отдел документальных проверок Управления Федеральной службы налоговой полиции по г. Санкт-Петербургу, затем – Службу документальных проверок Главного управления Федеральной службы налоговой полиции России.
🛒 19 июня. Маркетплейсы: от импорта до проверок
Ольга Кошкина. Бухгалтер маркетплейса
Спикер: главный бухгалтер, практика 19 лет, руководитель сети консалтинговых компаний,более 300 компаний на ежедневном обслуживании. Спикер Корпорации развития МСП и Московской школы МБМ (Малый бизнес Москвы).
Надежда Самкова. НДС при работе на маркетплейсе
Спикер: ведущий эксперт-консультант по налогообложению Biznezinalogi, член палаты налоговых консультантов, специалист в области налогообложения. Автор статей в периодических изданиях «Практическая бухгалтерия», «Зарплата», «Семинар для бухгалтера» и др.
Клинова Елена. Импортный товар на маркетплейсах: бухгалтерские тонкости и практика
Спикер: главный бухгалтер с опытом работы в ВЭД более 20 лет, аттестованный профессиональный бухгалтер, аттестат Минфина по общему аудиту, автор курса для бухгалтеров «ВЭД без ГРАНИЦ».
Владислав Каминский. Налоговые проверки селлеров: требования ФНС
Спикер: управляющий партнер ЮК «Каминский, Степанов и партнеры», эксперт по налогам.
👩💻 20 июня. Аутсорс: больше клиентов и меньше рисков
Ирина Слободян. Бухгалтер на аутсорсе: договор, клиенты, прайс-лист
Спикер: бухгалтер, основатель и руководитель бухгалтерской компании «АльфаСервис».
Инна Косых. Бухгалтер-аутсорсер, 115-ФЗ и Росфинмониторинг
Спикер: владелец и руководитель бухгалтерской компании, член палаты налоговых консультантов, специалист по ПОД ФТ, автор вебинаров по взаимодействию бухгалтерских компаний с Росфинмониторингом.
Ирина Морозова. Психология в бухгалтерии и мышление предпринимателя
Спикер: бизнес-психолог, аудитор, финансовый директор, автор психологических курсов для бухгалтеров.
Дмитрий Ряховский. Требования ФНС и ответственность бухгалтера-аутсорсера
Спикер: д.э.н., руководитель Департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ, партнер по налоговой практике фирмы «ЛЕГИКОН-ПРАВО», член Президентского Совета ИПБ МР, налоговый консультант.
🎁 Вас ждут розыгрыши призов, подарки. Гарантируем позитивные эмоции, пользу и драйв! Продажа билетов уже открыта!
В билет входит:
Доступ к онлайн-выступлениям экспертов все дни конференции.
Электронный сертификат участника.
Запись встречи с экспертом в формате «вопрос-ответ» по сдаче декларации по НДС за I квартал 2025 года по новой форме.
Чек-лист с нововведениями 2025 года для бухгалтеров.
*информация дополняется.
Комментарии7
Круто🚀
Интересно
- ты кем работаешь?
- бухгалтер
- псих!
ПыСы
мдааааа. Работать бухгалтером - это явно больной человек
Я вот не вывез) Сбежал))
Именно так и закончилась моя славная карьера в бухгалтерии))
Милый дедушка, Константин Макарыч, забери меня отсюда, сил нет больше никаких....
В кубе классное видео в тему есть))) https://t.me/kubklerk/37193