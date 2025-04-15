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Обучение для бухгалтеров

🔥Открыта бронь на участие в VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия». Трехдневный марафон!

Приглашаем принять участие в летней практической сессии для бухгалтеров. Вас ждет трехдневный онлайн-марафон с 18 по 20 июня с насыщенной программой. За три дня разберетесь в том, что другие изучают месяцами: только проверенная информация о правилах работы в 2025 году, готовые решения и инструменты для работы от экспертов. Билеты уже в продаже!

Изменения 2025 года заставили бухгалтеров полностью пересмотреть привычную работу. Упрощенцы, для которых НДС стал новой реальностью, впервые столкнулись не только со сдачей декларации, но и камеральными проверками, а значит потоком требований документов и пояснений от ФНС.

Ужесточились проверки работодателей, государственный контроль усложняет работу на маркетплейсах. Повышены требования к бухгалтерам-аутсорсерам и работе с персональными данными, ФНС все проще находить признаки неправомерной налоговой оптимизации у бизнеса.

Как бухгалтеру строить работу во втором полугодии 2025 года, каких сюрпризов ждать от ФНС, ГИТ, Росфинмониторинга? Обсудим на VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия».

💃 Вам не придется никуда ехать, прерывать рабочие процессы, переносить долгожданный отпуск. Мероприятие будет полностью онлайн!

Даты проведения: 18-20 июня 2025 года (три дня) с 10:00 до 18:00 мск.

Темы VIII Всероссийской бухгалтерской конференции и спикеры

Вас ждет предельно насыщенная программа* с лучшими спикерами страны!

🔥 18 июня. Налоги-2025: под прицелом ФНС

Надежда Самкова. НДС: сложные вопросы

Спикер: ведущий эксперт-консультант по налогообложению Biznezinalogi, член палаты налоговых консультантов, специалист в области налогообложения. Автор статей в периодических изданиях «Практическая бухгалтерия», «Зарплата», «Семинар для бухгалтера» и др.

Оксана Каверина. Отчетность за полугодие и сложные вопросы исчисления НДФЛ

Спикер: руководитель аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия», практикующий бухгалтер и налоговый консультант с 20-летним стажем. Эксперт по налогам и финансовому планированию центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес».

Елена Пономарева. Кадровый и воинский учет: изменения 2025 

Спикер: эксперт по трудовым отношениям. Консультант по управлению. Преподаватель и руководитель образовательного центра.

Михаил Мухин. Налоговые проверки — 2025

Спикер: Президент, главный эксперт «Центра финансовых экспертиз». Возглавлял отдел документальных проверок Управления Федеральной службы налоговой полиции по г. Санкт-Петербургу, затем – Службу документальных проверок Главного управления Федеральной службы налоговой полиции России.

🛒 19 июня. Маркетплейсы: от импорта до проверок

Ольга Кошкина. Бухгалтер маркетплейса

Спикер: главный бухгалтер, практика 19 лет, руководитель сети консалтинговых компаний,более 300 компаний на ежедневном обслуживании. Спикер Корпорации развития МСП и Московской школы МБМ (Малый бизнес Москвы).

Надежда Самкова. НДС при работе на маркетплейсе

Спикер: ведущий эксперт-консультант по налогообложению  Biznezinalogi, член палаты налоговых консультантов, специалист в области налогообложения. Автор статей в периодических изданиях «Практическая бухгалтерия», «Зарплата», «Семинар для бухгалтера» и др.

Клинова Елена. Импортный товар на маркетплейсах: бухгалтерские тонкости и практика 

Спикер: главный бухгалтер с опытом работы в ВЭД более 20 лет, аттестованный профессиональный бухгалтер, аттестат Минфина по общему аудиту, автор курса для бухгалтеров «ВЭД без ГРАНИЦ».

Владислав Каминский. Налоговые проверки селлеров: требования ФНС

Спикер: управляющий партнер ЮК «Каминский, Степанов и партнеры», эксперт по налогам.

👩‍💻 20 июня. Аутсорс: больше клиентов и меньше рисков

Ирина Слободян. Бухгалтер на аутсорсе: договор, клиенты, прайс-лист

Спикер: бухгалтер, основатель и руководитель бухгалтерской компании «АльфаСервис».

Инна Косых. Бухгалтер-аутсорсер, 115-ФЗ и Росфинмониторинг

Спикер: владелец и руководитель бухгалтерской компании, член палаты налоговых консультантов, специалист по ПОД ФТ, автор вебинаров по взаимодействию бухгалтерских компаний с Росфинмониторингом.

Ирина Морозова. Психология в бухгалтерии и мышление предпринимателя

Спикер: бизнес-психолог, аудитор, финансовый директор, автор психологических курсов для бухгалтеров.

Дмитрий Ряховский. Требования ФНС и ответственность бухгалтера-аутсорсера

Спикер: д.э.н., руководитель Департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ, партнер по налоговой практике фирмы «ЛЕГИКОН-ПРАВО», член Президентского Совета ИПБ МР, налоговый консультант.

🎁 Вас ждут розыгрыши призов, подарки. Гарантируем позитивные эмоции, пользу и драйв! Продажа билетов уже открыта!

В билет входит:

  • Доступ к онлайн-выступлениям экспертов все дни конференции.

  • Электронный сертификат участника.

  • Запись встречи с экспертом в формате «вопрос-ответ» по сдаче декларации по НДС за I квартал 2025 года по новой форме.

  • Чек-лист с нововведениями 2025 года для бухгалтеров.

Купить онлайн-билет

*информация дополняется.

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Клерк

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