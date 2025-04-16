Как в 1С удержать НДФЛ по новой шкале из зарплаты работника

Составили инструкцию для бухгалтера по работе с НДФЛ в 1С на курсе профпереподготовки «Бухгалтер по зарплате». Вы узнаете, как настроить ставку налога и исчислить его, а также разберетесь с предоставлением вычетов и с тем, что делать при переходе на другую ставку.

С 2025 года действует пятиступенчатая шкала НДФЛ: от 13% до 22%. Чтобы помочь вам разобраться в нюансах удержания НДФЛ с зарплаты мы добавили в курс «Бухгалтер по зарплате» новые уроки по исчислению налога и страховых взносов.

Мы регулярно обновляем курс с учетом последних изменений в законодательстве, чтобы бухгалтеры могли получать актуальную информацию в одном месте. А совсем недавно мы добавили в него уроки по работе в 1С: ЗУП.

Часть из них посвящена тому, как настроить программу для работы в конкретной организации. Это поможет избежать ошибок в дальнейшем и упростит задачи бухгалтера.

Что в новом блоке

Теперь в курсе есть разбор основных операций по работе в 1С:ЗУП, которые просто необходимы бухгалтеру по зарплате:

договор ГПХ;

работа в выходной и праздничный нерабочий день;

выплата аванса в кассу;

отпуск по уходу за ребенком;

премия за квартал;

ежегодный отпуск по графику.

Вы научитесь

Удерживать НДФЛ и исчислять страховые взносы, оформлять прием и увольнение, а также оформлять все виды пособий работников и вовремя сдавать всю отчетность по ним. После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

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