Как заполнить декларацию по НДС в 1С

Плательщикам НДС нужно много работать с 1С: вносить счета-фактуры, переносить вычеты по налогу, восстанавливать его и заполнять декларацию. Чтобы упростить бухгалтерам задачу мы обновили курс «Учет НДС — 2025». Рассказываем об изменениях в статье.

Уже 25 апреля налогоплательщики должны будут сдать декларцию по НДС. Чтобы подготовиться к этому моменту, можно уже сейчас посмотреть наш обновленный курс повышения квалификации «Учет НДС — 2025». Мы добавили целый блок по учету НДС в 1С, чтобы вы могли настроить программу под конкретный бизнес и работать без ошибок.

Что нового в курсе

Мы добавили новый блок «Учет НДС в 1С: Бухгалтерия 8.3», в котором разобрали все: от настройки программы под учетную политику до восстановления НДС и переноса вычетов.

Настройки параметров учета и учетной политики для целей учета НДС;

Корректировочные и исправленные счета-фактуры реализации текущего периода;

Корректировочные и исправленные счета-фактуры реализации прошлого периода;

Корректировочные и исправленные счета-фактуры. Поступление текущего периода;

Корректировочные и исправленные счета-фактуры. Поступление прошлого периода;

Учет НДС при экспорте и импорте в/из Евразийского Экономического Союза;

Раздельный учет НДС. Настройки раздельного учета и распределение входного НДС;

Особенности переноса вычета НДС на другой период;

Восстановление НДС в программе 1С Бухгалтерия 8.3.

Также мы добавили новый урок в блок «Декларация по НДС» по 1С — «Подготовка и составление декларации по НДС в программе 1С: Предприятие 8.3». Он будет особенно актуален для упрощенцев, которые в 2025 году стали плательщиками НДС.

Все уроки дополнены конспектами со скриншотами из 1С, поэтому запутаться в алгоритмах программы точно не получится.

Как курс облегчит работу бухгалтера

Сейчас с НДС работают как бухгалтеры на ОСНО, так и на УСН, поэтому курс будет полезен всем бухгалтерам, которые хотят научиться работать с самым сложным налогом без ошибок. На курсе «Учет НДС — 2025» мы разберем все: исчисление и уплату налога, условия применения ставок 5 и 7%, нюансы принятия НДС к вычету при выборе ставок 10 и 20%. Курс поможет работать в новых условиях и не допускать ошибок, приводящих к претензиям и штрафам.

Вы сможете закрепить полученные знания и отработать навыки по работе с НДС на реальных задачах. После прохождения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 120 ак. часов, которое внесем в ФИС ФРДО.

Сейчас вы можете купить курс за 7 900 рублей вместо полной стоимости 26 000 рублей.

Успейте разобраться в нюансах составления отчетности и декларации по НДС за 1 квартал 2025 года без ошибок!

Записаться

Больше курсов повышения квалификации по акции в каталоге «Клерка».