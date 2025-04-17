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Налоговые требования

Предупрежден — значит вооружен: как бухгалтерам отвечать на налоговые требования по НДС

Плательщики НДС массово сдают декларацию за 1 квартал 2025 года. Многие упрощенцы делают это впервые, и ФНС уже предупредила о повышенном внимании к ним. Бухгалтеры заранее паникуют, но это штатная ситуация, главное, знать, как правильно из нее выйти. Давайте разберемся, что делать, если пришло требование пояснений к декларации, какие действия предпринять?
Предупрежден — значит вооружен: как бухгалтерам отвечать на налоговые требования по НДС
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Все декларации по НДС проходят проверку через систему рисков АСК «НДС-2». Если система обнаружит несоответствия или противоречивые показатели, налогоплательщик автоматически получит требование о пояснениях. В этом же документе будут указаны перечни операций с кодами ошибок. Что они означают, смотрите таблицу.

Таблица кодов ошибок в декларации по НДС

Код ошибки

Что он означает

«1»

Данные из декларации не соответствуют декларации контрагента

«2»

Расходятся данные между разделом 8 «Сведения из книги покупок» и разделом 9 «Сведения из книги продаж»

«3»

Расходятся данные между разделом 10 «Сведения из журнала учета выставленных счетов-фактур» и разделом 11 «Сведения из журнала учета полученных счетов-фактур»

«4»

В какой-то из граф декларации указана ошибка (номер такой графы указывается в скобках)

«5»

В разделах 8-12 не указана дата счета-фактуры или указанная дата превышает отчетный период, за который представляется декларация по НДС

«6»

Налогоплательщик заявил вычет по НДС в периодах за пределами трех лет

«7»

Налогоплательщик заявил вычет по НДС на основании счет-фактуры, составленной до даты госрегистрации

«8»

В разделах 8-12 декларации по НДС неверно указан код вида операции

«9»

В разделе 9 «Сведения из книги продаж» допущены ошибки при аннулировании записей

Какие действия нужно предпринять

Ваши действия после получения требования будут такими:

  1. Проверьте правильность заполнения декларации.

  2. При выявлении ошибки сформируйте и направьте в ФНС уточненную декларацию.

  3. Если ошибка не повлияла на сумму налога, составьте и сдайте пояснения с указанием корректных данных. В этом случае уточненку сдавать не обязательно, но налоговики рекомендуют это сделать.

Не забудьте, что пояснения к декларации представляются электронным способом по установленному формату (приказ ФНС от 16.12.2016 N ММВ-7-15/682@).

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