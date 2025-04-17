Предупрежден — значит вооружен: как бухгалтерам отвечать на налоговые требования по НДС

Все декларации по НДС проходят проверку через систему рисков АСК «НДС-2». Если система обнаружит несоответствия или противоречивые показатели, налогоплательщик автоматически получит требование о пояснениях. В этом же документе будут указаны перечни операций с кодами ошибок. Что они означают, смотрите таблицу.
Таблица кодов ошибок в декларации по НДС
Код ошибки
Что он означает
«1»
Данные из декларации не соответствуют декларации контрагента
«2»
Расходятся данные между разделом 8 «Сведения из книги покупок» и разделом 9 «Сведения из книги продаж»
«3»
Расходятся данные между разделом 10 «Сведения из журнала учета выставленных счетов-фактур» и разделом 11 «Сведения из журнала учета полученных счетов-фактур»
«4»
В какой-то из граф декларации указана ошибка (номер такой графы указывается в скобках)
«5»
В разделах 8-12 не указана дата счета-фактуры или указанная дата превышает отчетный период, за который представляется декларация по НДС
«6»
Налогоплательщик заявил вычет по НДС в периодах за пределами трех лет
«7»
Налогоплательщик заявил вычет по НДС на основании счет-фактуры, составленной до даты госрегистрации
«8»
В разделах 8-12 декларации по НДС неверно указан код вида операции
«9»
В разделе 9 «Сведения из книги продаж» допущены ошибки при аннулировании записей
Какие действия нужно предпринять
Ваши действия после получения требования будут такими:
Проверьте правильность заполнения декларации.
При выявлении ошибки сформируйте и направьте в ФНС уточненную декларацию.
Если ошибка не повлияла на сумму налога, составьте и сдайте пояснения с указанием корректных данных. В этом случае уточненку сдавать не обязательно, но налоговики рекомендуют это сделать.
Не забудьте, что пояснения к декларации представляются электронным способом по установленному формату (приказ ФНС от 16.12.2016 N ММВ-7-15/682@).
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