Предупрежден — значит вооружен: как бухгалтерам отвечать на налоговые требования по НДС

Плательщики НДС массово сдают декларацию за 1 квартал 2025 года. Многие упрощенцы делают это впервые, и ФНС уже предупредила о повышенном внимании к ним. Бухгалтеры заранее паникуют, но это штатная ситуация, главное, знать, как правильно из нее выйти. Давайте разберемся, что делать, если пришло требование пояснений к декларации, какие действия предпринять?

Все декларации по НДС проходят проверку через систему рисков АСК «НДС-2». Если система обнаружит несоответствия или противоречивые показатели, налогоплательщик автоматически получит требование о пояснениях. В этом же документе будут указаны перечни операций с кодами ошибок. Что они означают, смотрите таблицу.

Таблица кодов ошибок в декларации по НДС

Код ошибки Что он означает «1» Данные из декларации не соответствуют декларации контрагента «2» Расходятся данные между разделом 8 «Сведения из книги покупок» и разделом 9 «Сведения из книги продаж» «3» Расходятся данные между разделом 10 «Сведения из журнала учета выставленных счетов-фактур» и разделом 11 «Сведения из журнала учета полученных счетов-фактур» «4» В какой-то из граф декларации указана ошибка (номер такой графы указывается в скобках) «5» В разделах 8-12 не указана дата счета-фактуры или указанная дата превышает отчетный период, за который представляется декларация по НДС «6» Налогоплательщик заявил вычет по НДС в периодах за пределами трех лет «7» Налогоплательщик заявил вычет по НДС на основании счет-фактуры, составленной до даты госрегистрации «8» В разделах 8-12 декларации по НДС неверно указан код вида операции «9» В разделе 9 «Сведения из книги продаж» допущены ошибки при аннулировании записей

Какие действия нужно предпринять

Ваши действия после получения требования будут такими:

Проверьте правильность заполнения декларации. При выявлении ошибки сформируйте и направьте в ФНС уточненную декларацию. Если ошибка не повлияла на сумму налога, составьте и сдайте пояснения с указанием корректных данных. В этом случае уточненку сдавать не обязательно, но налоговики рекомендуют это сделать.

Не забудьте, что пояснения к декларации представляются электронным способом по установленному формату (приказ ФНС от 16.12.2016 N ММВ-7-15/682@).

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