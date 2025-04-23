Топ-5 ошибок, которые допускают ИП в декларации по УСН в 2025 году

Не позднее 25 апреля ИП должны будут сдать декларацию по УСН. Если декларация будет с ошибками, ее могут не принять, а если в результате ошибок ИП занизил налог -- назначат штрафы и пени. Собрали топ-5 частых ошибок, которые совершают ИП при заполнении, чтобы вы могли проверить себя и предотвратить претензии от налоговой.

Кроме очевидных ошибок — неверного указания ИНН и признака налогоплательщика, существуют и другие. Проверьте себя с помощью нашего чек-листа ошибок.

Ошибка № 1. Неактуальная форма

Для сдачи декларации по УСН за 2024 год нужно применять форму КНД 1152017, утвержденную приказом ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/813@. Если подать документ по старой форме, то скорее всего налоговая ее не примет и попросит прислать на актуальном бланке.

С этой ошибкой часто сталкиваются те, кто распечатывает бланк и заполняет его вручную. А также ИП, которые долгое время не обновляют 1С и не знают о существовании новой формы.

Ошибка № 2. Поквартальное отражение доходов и расходов

В декларации по УСН доходы и расходы должны отражаться нарастающим итогом. Если в разделах 2.1.1 (строки 11—113) и 2.2 (строки 210—213, 220—223) поступления и издержки отражены отдельно за каждый квартал, то налоговая база искажается. Это же приводит и к неверному исчислению налога.

Показатели нужно вносить нарастанием с начала отчетного года — за первый квартал, полугодие, 9 месяцев и за год соответственно.

Ошибка № 3. Неверный объект налогообложения

Если ИП в уведомлении о переходе на УСН указала один объект налогообложения, а подал декларацию с другим, у налоговой возникнут вопросы. Это могут счесть желанием сменить вид УСН в середине года, что считается нарушением: такое действие приводит к штрафам и доначислениям.

Изменить объект налогообложения можно только с 1 января следующего года. В середине отчетного периода это сделать не получится.

Ошибка № 4. Неправильный состав декларации

Объект налогообложения определяет, какие разделы в документе нужно заполнять. ИП на УСН «Доходы» отчитываются в разделах 1.2 и 2.2., а на УСН «Доходы минус расходы» — в разделах 1.1 и 2.1.1.

Если ИП заполнит неверные разделы или не включит нужные, то декларацию придется корректировать и подавать заново.

Ошибка № 5. Неверная налоговая ставка

В декларации за 2024 год могут быть разные ставки:

На доходной УСН — 6%. С момента превышения лимита по численности персонала или дохода — 8%. На доходно-расходной УСН — 15%. С квартала, в котором превышен лимит — 20%.

Ставки 6 и 15% власти субъектов могут снижать. Однако специальные ставки обычно устанавливаются для конкретных видов деятельности. Поэтому если ИП применяет их, нужно проверить, подходит ли он под критерии для таких ставок.

Также нужно обратить внимание на коды для налоговых ставок. Они предусмотрены в разделах 2.1.1 и 2.2:

«1» — для общих ставок 6% или 15% и региональных ставок;

«2» — для ставок 8% или 20%.

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