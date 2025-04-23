Практика применения НДС 5% на УСН: ответы на популярные вопросы

Сервис Клерк.Консультации позволяет не только задавать вопросы нашим экспертам, но и пользоваться базой из 20 тыс. готовых решений. Выбрали три популярных вопроса от пользователей по практике применения НДС 5% с рекомендациями специалистов «Клерка».

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Сделали для вас подборку популярных вопросов по НДС на УСН.

1. Нужно ли платить НДС с аванса?

Вопрос: Компания на УСН (доходы-расходы), НДС 5%. Нужно ли платить НДС за первый квартал за сделки, по которым получен аванс от покупателей, но товар еще не отгружен?

Нужно. Счета-фактуры выставляются на дату получения аванса и на дату реализации. Вы выставляете счет-фактуру на аванс, включаете её в книгу продаж с кодом 02. На дату реализации опять выставляете счет-фактуру, включаете её в книгу продаж с кодом 01, а счет-фактуру на аванс включаете в книгу покупок с кодом 22.

2. Как в 1С отражают авансы, полученные в прошлом году?

Вопрос: ООО на УСН «доходы минус расходы, НДС 5 ℅. С прошлого года по покупателям есть авансы, в последнем обновлении 1С программа в момент реализации делает запись в Книгу доходов и расходов с минусом на сумму НДС по 2024 году. Правильно ли это?

Все верно, при погашении задолженности по отгрузкам за период, когда организация является плательщиком НДС, НДС исключается из доходов в размере НДС с реализации по регистрам НДС.

В доходе на УСН не считается налог, предъявленный покупателю (ст. 248 НК). НДС, полученный от покупателей, при подсчете дохода на УСН не учитывается. Также НДС не учитывается при определении лимита дохода для права работать на УСН. Правила подсчета дохода не зависят от ставки НДС. Все это пояснил Минфин в письме от 24.09.2024 № 03-07-11/103781.

3. Возврат товара по прошлогодней сделке, что с НДС?

Вопрос: ИП УСН д-р. С 2025 года НДС 5%. Есть пару контрагентов по которым в 2025 году образовался аванс из-за возврата товара. Товар 2024 года. Эту переплату оставим для следующих сделок. Нужно ли с этой переплаты начислять НДС? Вроде как товар 2024 года, тогда еще НДС не было.

При возврате товара, как правило, либо продавец возвращает оплату в части возвращенного товара, либо по соглашению сторон денежные средства будут зачтены в счет дальнейших отгрузок товара.

Если вы пришли к соглашению зачесть невозвращенные суммы в счет будущих поставок, то на дату этого соглашения (согласия покупателя) у продавца возникает момент определения налоговой базы по НДС с суммы образовавшегося аванса. Такой вывод содержится в письме Минфина от 03.10.2017 № 03-07-11/64367.

В данном случае у вас предоплата получена в безденежной форме в 2025 году, и НДС из этой суммы надо выделить по ставке 5/105.

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