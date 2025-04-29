В какие месяцы выгоднее всего уйти в отпуск и почему май не лучшее решение

В мае 2025 года всего 18 рабочих ней, поэтому стоимость каждого дня будет выше, чем в обычное время. Но дорогой день никак не связан с большими отпускными, наоборот их сумма за эти дни будет ниже, чем зарплата.

Чтобы выбрать лучшее время для отпуска нужно ориентироваться на свои приоритеты. Так, в январе и мае отдохнуть можно объединить праздники и дни отпуска. Но надо понимать, что сумма отпускных в таком случае будет меньше. Так как чем меньше рабочих дней в месяце, тем дороже будет каждый из них. Поэтому выход на работу будет оплачиваться по более высокой ставке, чем один отпускной день.

Приведем пример — если сотрудник зарабатывать 50 тыс. рублей ежемесячно, то стоимость его рабочего дня в мае составит чуть 2 777 рублей, а вот в июле — 2 173 рублей. Бухгалтер начислит отпускные по среднедневному заработку, который рассчитывается по схеме: зарплата за год / 12 / 29,3 (средний показатель рабочих дней в месяце). Один отпускной день обойдется сотруднику в 1 706 рублей, таким образом, взяв отпуск в мае, он потеряет более 1 000 рублей за день.

По расчетам видно, что выгоднее всего с финансовой точки зрения брать отпуск в месяцы, где больше всего рабочих дней. В 2025 году это июль и октябрь.

Как увеличить сумму отпускных

Согласно ТК РФ, работник имеет право на 28 отпускных дней, одна часть которых должна составлять 14 дней, а вот оставшееся время сотрудник по договоренности с работодателем может разделить. Однако здесь также есть два варианта, чтобы провести на отдых с пользой.

В первом случае вы оформляете отпуск с понедельника по пятницу, таким образом, увеличиваете время отдыха. Или вы можете брать отпуск с понедельника по воскресенье — так вы потратите дни отпуска, которые приходятся на выходные, и вы и так бы были свободны в это время, зато сможете выиграть по сумме отпускных.

Так что хорошо подумайте, какое время выбрать, чтобы получить максимум удовольствия от отдыха.

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