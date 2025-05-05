Как Минтруд вычисляет подмену трудовых отношений — девять новых критериев

В 2025 году ФНС активно выявляет случаи подмены трудовых отношений самозанятостью. Если будет доказано, что гражданин de facto является работником, а не самостоятельным исполнителем, то договор ГПХ переквалифицируют в трудовой со всеми вытекающими налоговыми последствиями.
С 1 марта 2024 года ФНС обязана передать информацию в межведомственную комиссию по борьбе с нелегальной занятостью.
По самозанятым контрагентам ФНС передаст информацию в комиссию, если:
их более 10 человек;
им платят более 20 000 в месяц (в среднем);
они работают более 3 месяцев (в среднем).
Новые критерии подмены трудовых отношений
Теперь Минтруд к фактическим признакам трудовых отношений хочет добавить еще девять:
устойчивый и стабильный характер отношений;
подчиненность и зависимость труда;
наличие дополнительных гарантий работнику, установленных трудовым законодательством и иными правовыми актами;
выполнение работы в соответствии с указаниями работодателя;
интегрированность работника в организационную структуру работодателя;
признание работодателем прав работника на еженедельные выходные дни и ежегодный отпуск;
оплата работодателем расходов, связанных с поездками работника в целях выполнения работы;
периодические выплаты работнику, которые являются для него единственным и (или) основным источником доходов;
предоставление инструментов, материалов и механизмов работодателем.
Кроме того, Минтруд хочет наделить Роструд дополнительными полномочиями: инспекторы смогут подавать заявление в суд о признании отношений трудовыми.
Подробно о последних изменений в ТК РФ, а также готовящихся законопроектах с поправками на VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» расскажет эксперт по трудовым отношениям и консультант по управлению Елена Пономарева.
Мероприятие пройдет 18-20 июня в онлайн-формате!
В своем выступлении «Кадровый и воинский учет: изменения 2025» спикер подробно разберет:
Изменения в ТК РФ по некоторым категориям работников, новые условиях отпуска без оплаты. Обновление норм по приостановлению трудового договора и др.
Обновления порядка некоторых выплат работникам.
Электронный реестр воинского учета и сроки отчетности организаций.
Увеличение штрафов за несвоевременное уведомление военкомата.
Мы меняем все! Чем запомнится новая Конференция «Клерка»
VIII Всероссийская бухгалтерская конференция «Летняя сессия» пройдет в онлайн-режиме! Вам не придется никуда ехать, прерывать рабочие процессы или переносить долгожданный отпуск. Вы можете выбрать удобный тариф участия — только онлайн или с записями выступлений, чтобы потом пересмотреть интересные доклады или посмотреть их в первый раз — если пропустили.
Еще одна фишка новой Конференции — целых три дня и у каждого своя тема!
налоги, отчетность, кадровый и воинский учет;
маркетплейсы и Ecom;
бухгалтерский аутсорсинг и проверки бизнеса.
Мы понимаем, что многим хочется послушать и про отчетность, и про поиск новых клиентов на рынке. Или про изменения работы на маркетплейсах и налоговые требования, поэтому мы решили не делать параллельные потоки, а разбить выступления спикеров на три дня.
Вам не придется выбирать, какая из тем для вас важнее, можно посмотреть выступления всех экспертов.
Что в программе
18 июня — Налоги-2025: под прицелом ФНС
НДС: сложные вопросы
Отчетность за полугодие и сложные вопросы исчисления НДФЛ
Риски налоговой оптимизации 2025
Развитие бизнеса за счет государства: Сколково, гранты, льготы
Кадровый и воинский учет: изменения 2025
Налоговые проверки — 2025
19 июня — Маркетплейсы: от импорта до проверок
Бухгалтер маркетплейса
НДС при работе на маркетплейсе
Импортный товар на маркетплейсах: бухгалтерские тонкости и практика
Налоговые проверки селлеров: требования ФНС
20 июня — Аутсорс: больше клиентов и меньше рисков
Бухгалтер на аутсорсе: договор, клиенты, прайс-лист
Бухгалтер-аутсорсер, 115-ФЗ и Росфинмониторинг
Психология в бухгалтерии и мышление предпринимателя
Требования ФНС и ответственность бухгалтера-аутсорсера
Мы продолжаем работать над программой, чтобы сделать ее еще более интересной и насыщенной, поэтому следите за изменениями на сайте конференции.
Мы пригласили лучших экспертов в своей области
Консультант-практик по вопросам налогообложения Марина Климова расскажет, как работать с новым форматом электронных счетов-фактур и УПД, развенчает мифы о восстановлении НДС и сделает разбор особенностей налогового контроля по НДС в 2025 – 2026 гг.
Из выступления основательницы и руководительницы УКЦ «Разобраться в налогах» Светланы Беляевой, вы узнаете, как бухгалтеру избежать рисков в работе в 2025 году. Спикер подробно разберет обвинения в дроблении, ошибки в налоговой оптимизации и нюансы по работе с самозанятыми.
Подробные рекомендации и инструкции по прохождению камеральных и выездных налоговых проверок в своем выступлении даст президент, главный эксперт «Центра финансовых экспертиз» Михаил Мухин.
Руководитель Департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ, д.э.н. Дмитрий Ряховский разберет важную тему требований ФНС и ответственности бухгалтера-аутсорсера. Спикер расскажет, какие риски могут угрожать специалисту в таком режиме работы.
Основные нюансы при составлении отчетности за полугодие и исчислении НДФЛ в своем выступлении разберет Оксана Каверина, руководитель аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия».
Также перед вами выступят и другие ведущие спикеры страны со своими полезными и интересными докладами.
Как стать участником Конференции
Вы можете выбрать Стандартный тариф, в который входит:
Доступ к онлайн-выступлениям экспертов все дни конференции;
Электронный сертификат участника.
Стоимость билета до 5 мая включительно — 499 рублей, после — 699 рублей!
Или
Приобрести тариф PRO онлайн+запись, в билет входит:
Доступ к онлайн-выступлениям экспертов все дни конференции;
Электронный сертификат участника;
Запись выступлений и материалы спикеров.
Стоимость билета до 5 мая включительно — 1 499 рублей, после — 2 699 рублей!
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Мероприятие пройдет онлайн! Даты проведения: 18-20 июня 2025 года (три дня) с 10:00 до 18:00 мск.
Присоединяйтесь и получите всю самую важную и полезную информацию из первых рук!
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