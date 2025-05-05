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Как Минтруд вычисляет подмену трудовых отношений — девять новых критериев

В апреле 2025 года Минтруд назвал девять новых признаков для выявления работодателей, которые подменяют трудовые отношения договорами ГПХ. Нарушители будут пополнять новый реестр недобросовестных работодателей, действующий с начала 2025 года.

В 2025 году ФНС активно выявляет случаи подмены трудовых отношений самозанятостью. Если будет доказано, что гражданин de facto является работником, а не самостоятельным исполнителем, то договор ГПХ переквалифицируют в трудовой со всеми вытекающими налоговыми последствиями.

С 1 марта 2024 года ФНС обязана передать информацию в межведомственную комиссию по борьбе с нелегальной занятостью.

По самозанятым контрагентам ФНС передаст информацию в комиссию, если:

  • их более 10 человек;

  • им платят более 20 000 в месяц (в среднем);

  • они работают более 3 месяцев (в среднем).

Новые критерии подмены трудовых отношений

Теперь Минтруд к фактическим признакам трудовых отношений хочет добавить еще девять:

  • устойчивый и стабильный характер отношений;

  • подчиненность и зависимость труда;

  • наличие дополнительных гарантий работнику, установленных трудовым законодательством и иными правовыми актами;

  • выполнение работы в соответствии с указаниями работодателя;

  • интегрированность работника в организационную структуру работодателя;

  • признание работодателем прав работника на еженедельные выходные дни и ежегодный отпуск;

  • оплата работодателем расходов, связанных с поездками работника в целях выполнения работы;

  • периодические выплаты работнику, которые являются для него единственным и (или) основным источником доходов;

  • предоставление инструментов, материалов и механизмов работодателем.

Кроме того, Минтруд хочет наделить Роструд дополнительными полномочиями: инспекторы смогут подавать заявление в суд о признании отношений трудовыми.

Подробно о последних изменений в ТК РФ, а также готовящихся законопроектах с поправками на VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» расскажет эксперт по трудовым отношениям и консультант по управлению Елена Пономарева.

Мероприятие пройдет 18-20 июня в онлайн-формате!

В своем выступлении «Кадровый и воинский учет: изменения 2025» спикер подробно разберет:

  1. Изменения в ТК РФ по некоторым категориям работников, новые условиях отпуска без оплаты. Обновление норм по приостановлению трудового договора и др.

  2. Обновления порядка некоторых выплат работникам.

  3. Электронный реестр воинского учета и сроки отчетности организаций.

  4. Увеличение штрафов за несвоевременное уведомление военкомата.

Мы меняем все! Чем запомнится новая Конференция «Клерка»

VIII Всероссийская бухгалтерская конференция «Летняя сессия» пройдет в онлайн-режиме! Вам не придется никуда ехать, прерывать рабочие процессы или переносить долгожданный отпуск. Вы можете выбрать удобный тариф участия — только онлайн или с записями выступлений, чтобы потом пересмотреть интересные доклады или посмотреть их в первый раз — если пропустили.

Еще одна фишка новой Конференции — целых три дня и у каждого своя тема!

  • налоги, отчетность, кадровый и воинский учет;

  • маркетплейсы и Ecom;

  • бухгалтерский аутсорсинг и проверки бизнеса.

Мы понимаем, что многим хочется послушать и про отчетность, и про поиск новых клиентов на рынке. Или про изменения работы на маркетплейсах и налоговые требования, поэтому мы решили не делать параллельные потоки, а разбить выступления спикеров на три дня.

Вам не придется выбирать, какая из тем для вас важнее, можно посмотреть выступления всех экспертов.

Что в программе

18 июня — Налоги-2025: под прицелом ФНС

  • НДС: сложные вопросы

  • Отчетность за полугодие и сложные вопросы исчисления НДФЛ

  • Риски налоговой оптимизации 2025

  • Развитие бизнеса за счет государства: Сколково, гранты, льготы

  • Кадровый и воинский учет: изменения 2025

  • Налоговые проверки — 2025

19 июня — Маркетплейсы: от импорта до проверок

  • Бухгалтер маркетплейса

  • НДС при работе на маркетплейсе

  • Импортный товар на маркетплейсах: бухгалтерские тонкости и практика

  • Налоговые проверки селлеров: требования ФНС

20 июня — Аутсорс: больше клиентов и меньше рисков

  • Бухгалтер на аутсорсе: договор, клиенты, прайс-лист

  • Бухгалтер-аутсорсер, 115-ФЗ и Росфинмониторинг

  • Психология в бухгалтерии и мышление предпринимателя

  • Требования ФНС и ответственность бухгалтера-аутсорсера

Мы продолжаем работать над программой, чтобы сделать ее еще более интересной и насыщенной, поэтому следите за изменениями на сайте конференции.

Мы пригласили лучших экспертов в своей области

Консультант-практик по вопросам налогообложения Марина Климова расскажет, как работать с новым форматом электронных счетов-фактур и УПД, развенчает мифы о восстановлении НДС и сделает разбор особенностей налогового контроля по НДС в 2025 – 2026 гг.

Из выступления основательницы и руководительницы УКЦ «Разобраться в налогах» Светланы Беляевой, вы узнаете, как бухгалтеру избежать рисков в работе в 2025 году. Спикер подробно разберет обвинения в дроблении, ошибки в налоговой оптимизации и нюансы по работе с самозанятыми.

Подробные рекомендации и инструкции по прохождению камеральных и выездных налоговых проверок в своем выступлении даст президент, главный эксперт «Центра финансовых экспертиз» Михаил Мухин.

Руководитель Департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ, д.э.н. Дмитрий Ряховский разберет важную тему требований ФНС и ответственности бухгалтера-аутсорсера. Спикер расскажет, какие риски могут угрожать специалисту в таком режиме работы.

Основные нюансы при составлении отчетности за полугодие и исчислении НДФЛ в своем выступлении разберет Оксана Каверина, руководитель аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия».

Также перед вами выступят и другие ведущие спикеры страны со своими полезными и интересными докладами.

Как стать участником Конференции

Вы можете выбрать Стандартный тариф, в который входит:

  • Доступ к онлайн-выступлениям экспертов все дни конференции;

  • Электронный сертификат участника.

Стоимость билета до 5 мая включительно — 499 рублей, после — 699 рублей!

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Или

Приобрести тариф PRO онлайн+запись, в билет входит:

  • Доступ к онлайн-выступлениям экспертов все дни конференции;

  • Электронный сертификат участника;

  • Запись выступлений и материалы спикеров.

Стоимость билета до 5 мая включительно — 1 499 рублей, после — 2 699 рублей!

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Мероприятие пройдет онлайн! Даты проведения: 18-20 июня 2025 года (три дня) с 10:00 до 18:00 мск.

Присоединяйтесь и получите всю самую важную и полезную информацию из первых рук!

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Клерк

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